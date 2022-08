Les Canadiens pourraient bientôt voler dans des hydravions électriques

La compagnie canadienne Harbour Air, dont la flotte est composée exclusivement d’hydravions, ambitionne de convertir tous ses appareils afin de devenir la première compagnie aérienne 100% électrique au monde. Déjà utilisé sur les voitures, le rétrofit, qui consiste à transformer un véhicule polluant en un modèle tout électrique, pourrait très bien toucher le monde de l’aviation. C’est quelque chose que Harbour Air essaie de prouver depuis plusieurs années. Et cet été, il a franchi une étape pour se rapprocher de cette réalité.

La compagnie a annoncé qu’elle a réalisé avec succès son premier vol d’essai 100 % électrique en Colombie-Britannique. Un de ses appareils, entièrement remis à neuf, a pu parcourir 72 km en 24 minutes, sans rencontrer de problème. En termes de performances et d’autonomie, c’est une prouesse majeure, une étape fondamentale avant le lancement de ses premiers vols électriques commerciaux.

Ce test est également indispensable pour l’obtention du certificat et du feu vert de l’agence américaine de l’aviation civile et du ministère canadien des transports. L’objectif est désormais de convertir l’intégralité de sa flotte et de devenir la première compagnie au monde à se spécialiser dans les vols électriques.

Décidant de ne pas attendre que les avions électriques arrivent sur le marché, Harbour Air a choisi de faire sa propre transition avec les modèles existants, qu’elle convertit en un format tout électrique. C’est le fruit d’une collaboration avec le fabricant de moteurs électriques magniX, qui a entièrement électrifié un De Havilland Beaver pour l’occasion. Le choix fait par Harbour Air en 2019 pourrait un jour devenir réalité. Mais il lui faudra encore l’aval des autorités ainsi que le réaménagement de l’ensemble de sa flotte.

Pour rappel, Harbour Air réalise chaque année environ 30.000 vols commerciaux, la plupart au départ de Vancouver, transportant au total près de 500.000 personnes.

