Les Canadiens posent des questions sur la syphilis, l’angine streptococcique et le visage lunaire

Que recherchent les Canadiens en ligne? Les réponses pourraient vous surprendre. (Image via Getty Images)

Rester en bonne santé est une préoccupation majeure pour les Canadiens. Avant que beaucoup d’entre nous se rendent chez le médecin pour lui faire part de leurs inquiétudes, nous nous tournons souvent vers Internet pour avoir une idée de ce qui nous afflige.

Même si beaucoup d’entre nous ont l’impression d’être les seuls à poser des questions sur notre santé sexuelle en ligne, vous n’êtes pas seul.

Cette semaine, les recherches sur le Web canadien portant sur les « signes de syphilis chez les hommes » ont augmenté de 30 pour cent. Ci-dessous, nous décrivons les bases des recherches liées à la santé les plus populaires au Canada cette semaine, notamment la syphilis, l’angine streptococcique et le visage lunaire.

Qu’est-ce que la syphilis : signes et symptômes

La syphilis est une infection bactérienne curable qui peut se propager par contact sexuel et qui peut être traitée avec des antibiotiques. Il est possible d’être infecté par la syphilis pendant une longue période avant l’apparition des symptômes, et bien qu’il existe quatre stades de syphilis dont la gravité varie (primaire, secondaire, latent et tertiaire), ils peuvent se chevaucher et apparaître dans le désordre.

D’après les experts, les symptômes chez les hommes et les femmes sont pour la plupart les mêmes. Le premier signe est un petit chancre qui apparaît à l’endroit où la bactérie de la syphilis pénètre dans le corps (le pénis, l’anus, la vulve, à l’intérieur du vagin ou dans la bouche). Ces plaies rondes peuvent être ouvertes ou humides et sont souvent indolores ; ils apparaissent généralement trois semaines après l’infection et guérissent d’eux-mêmes dans les six semaines.

La syphilis peut rester latente dans l’organisme pendant des années avant que les symptômes ne progressent vers des stades plus graves, potentiellement mortels. (Image via Getty Images)

Le deuxième stade de la syphilis peut inclure une éruption cutanée apparaissant sur le ventre, le dos, la paume des mains et la plante des pieds. L’éruption cutanée peut survenir lorsque des chancres apparaissent, mais se développe généralement par la suite. Bien que la rougeur ne provoque généralement pas de démangeaisons, elle peut s’accompagner de symptômes pseudo-grippaux, de l’apparition de plaies ressemblant à des verrues sur les parties génitales ou dans la bouche et d’une perte de cheveux.

Tandis que ces premiers symptômes de la syphilis peuvent souvent disparaître d’elles-mêmes (stade latent), elles reviendront sans traitement. Le stade latent peut durer des années, il est donc important de vous faire tester régulièrement pour les IST et de consulter votre médecin si vous remarquez quelque chose qui semble inhabituel – les plaies de chancre peuvent souvent ressembler à des poils incarnés ou à des boutons.

Si elle n’est pas traitée, la syphilis peut entraîner de graves problèmes de santé à long terme pouvant mettre la vie en danger. La syphilis tertiaire ou tardive peut causer des lésions au cœur, au cerveau, au foie, aux os et aux articulations, aux nerfs, la cécité et la paralysie.

Quels sont les signes d’une angine streptococcique chez les enfants ?

Les symptômes du rhume et de la grippe ont envahi les foyers partout au Canada, mais certains parents se demandent si leur enfant pourrait lutter contre quelque chose de plus grave. Les recherches sur les symptômes de l’angine streptococcique chez les enfants ont augmenté de plus de 4 600 % cette semaine, alors que la maladie invasive à streptocoque du groupe A fait la une des journaux.

Un très mal de gorge peut être le signe d’une angine streptococcique. (Image via Getty Images)

Bien que l’infection invasive à streptocoque du groupe A ne soit pas la même chose que l’angine streptococcique, elle est causée par la même bactérie, le streptocoque du groupe A. La maladie streptococcique invasive du groupe A survient lorsque la bactérie se propage de la gorge à d’autres parties du corps qu’elle n’infecte pas normalement, comme la circulation sanguine, les tissus mous ou même le liquide autour du cerveau. La maladie invasive à streptocoque du groupe A peut très rapidement mettre la vie en danger. Santé publique Ontario a récemment signalé 48 décès entre octobre et décembre 2023, dont six enfants de moins de neuf ans.

L’angine streptococcique est plus commun chez les enfants que chez les adultes, et se manifeste par un très mal de gorge qui provoque des difficultés à avaler, de la fièvre et un cou enflé ou sensible. Dans certains cas, vous pourrez peut-être voir du pus ou des taches blanches sur les amygdales de votre enfant ou de minuscules taches rouges sur le palais de votre enfant. Certains symptômes moins courants de l’angine streptococcique peuvent inclure des maux de tête, des vomissements, des douleurs à l’estomac ou une éruption cutanée.

Les Canadiens demandent : « Qu’est-ce que Moon Face ? »

Les Canadiens étaient curieux d’en savoir plus sur le « visage lunaire » ou gonflement du visage. Le terme a connu une hausse de 110 % dans les recherches sur le Web cette semaine – et bien qu’il puisse faire référence à un visage gonflé ou à un effet secondaire à long terme de l’utilisation de stéroïdes (comme la prednisone ) ou de la rétention d’eau, ça pourrait être autre chose.

Syndrome de Cushing, un trouble hormonal causé par des niveaux élevés de cortisol. Trop de cortisol pendant une période prolongée peut causer prise de poids au niveau du visage (visage de lune), prise de poids au niveau de l’abdomen alors que les bras et les jambes restent minces, une « bosse de bison » qui est une masse graisseuse entre les épaules.

Le visage de la lune pourrait aussi être un symptôme d’hypothyroïdie, qui peut également provoquer une prise de poids, une dépression, une sensibilité au froid et de la fatigue. Des analyses de sang peuvent vous aider à évaluer vos niveaux d’hormones et à aider votre médecin à formuler un plan de traitement.

