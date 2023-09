Les Canadiens partagent des points de vue partagés sur le mouvement syndical : sondage

Avec des salaires qui n’ont largement pas réussi à suivre l’inflation, de nombreux Canadiens sont sortis de la pandémie de COVID-19 avec des exigences plus audacieuses quant à la qualité du travail qu’ils espèrent effectuer, ainsi qu’aux avantages sociaux et à la rémunération qu’ils souhaitent recevoir.

Ce printemps, les fonctionnaires fédéraux ont fait les manchettes lorsqu’ils ont mené la plus grande grève de l’histoire du Canada. Cette action a été suivie par une grève des travailleurs portuaires en Colombie-Britannique, une grève de 3 000 travailleurs des épiceries Metro à Toronto, qui s’est terminée cette semaine, et une grève en cours au sein du radiodiffuseur public de l’Ontario.

Et la vague de mobilisations est loin d’être terminée. Les enseignants des écoles élémentaires de l’Ontario prévoient de voter en grève cet automne, tandis que les travailleurs canadiens de Ford, General Motors et Stellantis ont voté massivement en faveur d’un mandat de grève ce week-end, pour n’en nommer que quelques-uns.

Alors, que pensent les Canadiens des syndicats et de la valeur qu’ils apportent aux travailleurs ? Une nouvelle enquête de l’Institut Angus Reid espère faire la lumière sur ces perceptions.

LES CANADIENS CROYENT LARGEMENT QUE LES SYNDICATS ONT EU UN IMPACT POSITIF

Publié vendredi, quelques jours seulement avant la fête du Travail, le sondage mené auprès de 2 023 adultes canadiens révèle que trois personnes sur cinq estiment que les syndicats ont eu un impact positif sur les travailleurs qu’ils représentent, soit environ trois fois plus que le nombre de personnes qui croient que les syndicats ont eu un impact négatif.

Les Canadiens sont plus divisés quant à l’impact des syndicats sur l’économie du pays dans son ensemble, note le sondage. Quarante pour cent des personnes interrogées ont déclaré que le calcul coûts-avantages était positif, tandis que 30 pour cent ont déclaré qu’il était négatif.

Dans la majeure partie du pays, la majorité des gens croient que le droit de grève et de négociation pour de meilleures conditions de travail est plus important que le risque de dommages à l’économie canadienne. Ce n’est qu’en Saskatchewan que l’on a constaté l’inverse.

SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA REPRÉSENTATION SYNDICALE

La plupart des travailleurs ont déclaré que l’adhésion syndicale constituait un avantage. Environ 62 pour cent des membres des syndicats du secteur public et 63 pour cent des membres des syndicats du secteur privé ont indiqué qu’ils étaient satisfaits de la représentation qu’ils reçoivent. Ils sont moitié moins nombreux à se dire insatisfaits.

De nombreux syndiqués se sont tournés vers un représentant syndical pour obtenir des conseils sur une question liée au travail. Environ une personne interrogée sur cinq (22 pour cent) a déclaré l’avoir fait plus d’une fois et deux sur cinq (39 pour cent) ont déclaré l’avoir fait une ou deux fois.

Parmi ceux qui ont parlé à un représentant, 30 pour cent ont déclaré qu’ils se sentaient totalement soutenus au cours de ce processus, 38 pour cent ont déclaré qu’ils se sentaient principalement soutenus et 33 pour cent ont déclaré que leur représentant ne leur avait pas fait sentir qu’ils étaient soutenus.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de penser qu’elles n’ont pas reçu un soutien adéquat, selon l’enquête, avec 36 pour cent et 30 pour cent respectivement.

AVANTAGES DE L’ADHÉSION À UN SYNDICAT VS. FRAIS

Lorsqu’ils discutent des avantages des syndicats, les gens mettent souvent en balance le coût de l’adhésion syndicale et les avantages que l’action collective peut apporter.

Environ un syndicaliste interrogé sur cinq a déclaré qu’il recevait un énorme avantage en échange de sa cotisation, tandis que près de deux sur cinq (38 pour cent) ont déclaré qu’il s’agissait davantage d’un avantage que d’un coût.

À l’inverse, environ deux personnes sur cinq (39 pour cent) ont déclaré qu’elles ne pensaient pas recevoir suffisamment d’avantages pour annuler le coût de leur cotisation. Les membres des syndicats des secteurs public et privé sont tout aussi susceptibles de dire cela.

L’enquête indique que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de déclarer qu’elles ne bénéficient pas d’avantages suffisants pour couvrir les coûts associés à l’adhésion syndicale (47 pour cent contre 34 pour cent respectivement).

LE POUVOIR DU TRAVAIL ORGANISÉ

Le sondage demandait également aux participants ce qu’ils pensaient du pouvoir du mouvement syndical au Canada.

Selon Statistique Canada, il y a eu 481 arrêts de travail partout au pays depuis 2021, entraînant plus de 5,1 millions de jours de travail perdus – le plus grand nombre de jours de travail perdus sur une période de trois ans depuis 2003-2005.

Dans l’ensemble, 35 pour cent ont déclaré que le pouvoir du mouvement syndical s’est accru au cours de la dernière décennie. Le quart (25 pour cent) des Canadiens ont déclaré que ce chiffre avait diminué.

Les membres actuels des syndicats étaient divisés, selon l’enquête, 28 pour cent affirmant que le pouvoir syndical a augmenté et 31 pour cent affirmant qu’il a diminué.

Environ 39 pour cent des Canadiens ont déclaré que les syndicats sont trop puissants au Canada, comparativement à 20 pour cent qui estiment qu’ils ne sont pas aussi puissants qu’ils devraient l’être, indique le sondage, soulignant que les évaluations du pouvoir des syndicats varient selon les partis.

LES TRAVAILLEURS S’APPLIQUENT AUX DIFFÉRENTS PARTIS POLITIQUES

Lorsqu’on leur a demandé lequel des principaux partis politiques fédéraux leur semblait actuellement le mieux placé pour améliorer leur situation, 49 pour cent des membres des syndicats du secteur public ont répondu que le NPD, traditionnellement associé au mouvement syndical, est la meilleure option, reflétant un avantage de 31 points sur l’option suivante choisie.

Pendant ce temps, les travailleurs des syndicats du secteur privé sont moins sûrs. Environ un tiers (32 pour cent) des personnes interrogées ont déclaré que le Parti conservateur serait le meilleur, un tiers a choisi le NPD (32 pour cent) et 26 pour cent ont choisi le Parti libéral au pouvoir.

MÉTHODOLOGIE

L’Institut Angus Reid a mené le sondage en ligne du 25 au 29 août auprès d’un échantillon aléatoire de 2 023 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid.

À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de plus ou moins deux points de pourcentage, 19 fois sur 20, selon l’organisation nationale à but non lucratif.

L’enquête et la liste complète des résultats sont disponibles en ligne.