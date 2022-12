Les Canadiens ont glané des renseignements navals auprès d’un transfuge russe

OTTAWA –

Le jeune marin russe qui s’est retrouvé épuisé et ensanglanté sur la côte de la Colombie-Britannique a frappé un officier du renseignement canadien aussi bien élevé, sincère et athlétique, bâti comme le Tarzan des films.

Moins de deux ans plus tard, le transfuge Sergei Kourdakov mourrait dans une chambre de motel californien – apparemment en se tirant dessus accidentellement – ​​après avoir rejoint un groupe chrétien évangélique dédié à la contrebande de Bibles derrière le rideau de fer.

Les documents d’archives récemment publiés du Service de sécurité de la GRC jettent un nouvel éclairage sur l’odyssée tragique de Kourdakov, qui a fait la une des journaux internationaux au début des années 1970. Les mémos, messages et rapports classifiés détaillent également les efforts de la GRC pour glaner des renseignements précieux auprès du visiteur inattendu.

“Il a pleinement apprécié notre intérêt pour lui et ses informations, et a exprimé un désir sincère de coopérer au mieux de ses capacités”, lit-on dans une note.

Le Service canadien du renseignement de sécurité, qui a assumé les fonctions de contre-espionnage de la GRC en 1984, a rendu public le dossier de 802 pages sur Kourdakov à La Presse canadienne en réponse à une demande d’accès à l’information.

Certaines parties du dossier, bien que vieilles d’un demi-siècle, étaient considérées comme encore trop sensibles pour être divulguées.

Kourdakov était un stagiaire de l’école nautique de 20 ans au début de septembre 1971 lorsque son navire, le bateau de pêche “Shturman Yelagin”, a amarré dans les eaux près de Tasu dans les îles de la Reine Charlotte en Colombie-Britannique.

Né en Sibérie, il était féru d’économie, d’histoire et de politique, et aimait la photographie, l’écriture et la radio amateur. Si Kourdakov était retourné en Union soviétique, il aurait probablement reçu une commission navale junior avec des fonctions d’opérateur radio.

Mais il était devenu désillusionné par le système russe, envisageant de faire défection dès l’âge de 17 ans.

« Je ne crois pas à l’idée du Parti communiste de l’Union soviétique. Je pense que ce n’est pas une utopie », écrit-il dans un récit de deux pages, traduit du russe, peu après son arrivée au Canada. “C’est une invention de dirigeants fanatiquement incités comme Khrouchtchev et Brejnev.”

Tard dans la soirée du 3 septembre, Kourdakov a scellé ses documents personnels et ses photos dans un sac en plastique et a plongé du navire dans l’eau froide. Il a été désorienté par le vent fort et la pluie, mais a continué à nager jusqu’à ce qu’il se dirige finalement vers le rivage.

Il s’est coupé en escaladant une pente rocheuse et a erré dans le froid avant d’apercevoir les lumières du village. “J’ai perdu beaucoup de sang et mes blessures piquaient à cause de l’eau salée”, a écrit Kourdakov. “Je ne me souviens pas comment je suis arrivé au village. Je me suis réveillé dans un lit propre et une gentille fille m’a offert une tasse de thé.”

Un agent de la GRC a rapporté plus tard “qu’il était miraculeux que Kourdakov ait pu survivre dans l’eau froide et sa survie ne pouvait être attribuée qu’à son excellente condition physique”.

Après un séjour dans un hôpital local, il a été remis aux autorités canadiennes. Quelques semaines après son arrivée, il a obtenu le statut d’immigrant reçu.

La GRC a commencé à débriefer Kourdakov quelques jours seulement après son arrivée à terre.

En outre, des rapports basés sur des entretiens du Bureau spécial de recherche, une division du Département des affaires extérieures, ont été partagés avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie.

“La source a fait une excellente impression”, a lu un rapport du bureau. “Athlétique, construit comme le ‘Tarzan’ des films avec un visage européen occidental par opposition au type de Russe ‘Khrouchtchev’, il pouvait se fondre dans n’importe quel milieu nord-américain.”

Les Canadiens étaient particulièrement curieux des questions navales, des observations de sous-marins et des opérations de la flotte de pêche.

“Kourdakov n’avait aucune connaissance personnelle de l’utilisation de navires de pêche soviétiques à des fins de renseignement”, a déclaré un résumé du débriefing. “Il a dit que c’est la compréhension générale des membres d’équipage que des photos et des informations de valeur potentielle sont collectées quand ou si l’opportunité se présente, mais il ne connaissait personne formé à cette fin expresse.”

Il a déclaré aux intervieweurs qu’en cas de guerre, la flotte de pêche passerait immédiatement au statut de temps de guerre et se dirigerait vers un port soviétique. “Les chalutiers seraient convertis en bateaux de transport”, indique le résumé. “Tous les chalutiers contiennent des emplacements et des supports spécialement préparés pour les armements. Trois fois par mois, le navire avait des exercices d’entraînement et prenait position comme si l’armure était en place.” Kourdakov serait chargé de diffuser tout avertissement d’attaque.

Les Canadiens auraient été très intéressés par ce que Kourdakov avait à dire sur les opérations radio soviétiques et les activités liées au SIGINT, ou renseignement électromagnétique, a déclaré Timothy Sayle, professeur d’histoire à l’Université de Toronto, qui a étudié les relations du Canada avec les transfuges de la guerre froide. “Je pense que cela aurait été l’information la plus pertinente et la plus précieuse qu’il aurait pu fournir.”

Un comité interministériel fédéral a convenu que Kourdakov était un transfuge légitime et que 4 000 $ devraient lui être réservés, à administrer par la GRC, pour compléter les fonds fédéraux destinés à l’aider à apprendre l’anglais et à s’établir au Canada.

Les membres du comité espéraient que l’argent supplémentaire le découragerait de trop dépendre d’une source privée telle que l’Église orthodoxe russe au Canada et leur permettrait “d’exercer au moins un certain contrôle sur les activités de Kourdakov”, indique une lettre signée par le comité. président.

Cependant, garder un contrôle serré sur le jeune transfuge s’avérerait difficile.

Son arrivée sensationnelle au Canada a attiré toutes sortes d’attentions. Kourdakov a déclaré avoir été suivi par un Russe. Il a eu droit à de somptueux déjeuners et dîners. Il a même affirmé avoir reçu une lettre des militants séparatistes québécois du FLQ lui conseillant de ne pas critiquer l’Union soviétique.

Un sergent de la GRC a suggéré en janvier 1972 que Kourdakov n’essayait pas trop d’apprendre l’anglais, ajoutant que l’attention des médias et des responsables de la sécurité “a renforcé sa propre importance hors de toute proportion”.

En mai, la GRC a déploré que Kourdakov repousse les efforts de la force pour rester en contact. Il avait “inexplicablement” déménagé de son appartement de Toronto et “des rapports de certains milieux impliquent des inquiétudes quant à son bien-être”, a indiqué un message télex interne.

Kourdakov avait également développé un intérêt pour le mouvement évangélique, “nous le soupçonnons pour des raisons monétaires”, indique le message. “Il est considéré comme immature, facilement influencé par la flatterie et extrêmement mercenaire.”

Au début de juin, la GRC a informé les Affaires extérieures que Kourdakov vivait à Calgary et avait entrepris une tournée de conférences à travers le Canada avec un révérend qui a été directeur canadien d’Underground Evangelism, un groupe basé aux États-Unis qui a recueilli des fonds pour faire passer en contrebande des Bibles dans les communistes. des pays.

“Aucun effort supplémentaire ne sera fait pour le contacter.”

Kourdakov a commencé à raconter des histoires d’avoir été enrôlé par la police en Union soviétique pour effectuer des raids sur des réunions de culte chrétiennes, battant souvent les participants, mais abandonnant plus tard ses voies et embrassant la spiritualité – détails qu’il n’a pas partagés lors de ses séances avec le personnel du renseignement canadien.

La GRC déclarera plus tard que Kourdakov était “connu pour avoir embelli les récits de ses activités”, notant que ses commentaires lors de la tournée de conférences sur sa conversion au christianisme “changaient de temps en temps” et n’étaient pas toujours d’accord avec les informations qu’il avait fournies lors des débriefings. .

“Je pense qu’il devient en fait un gros casse-tête, surtout avec ces histoires qu’il raconte sur le circuit évangélique”, a déclaré Sayle.

Kourdakov a ensuite rejoint Underground Evangelism et vivait avec une famille sympathique en Californie vers la fin de sa vie. Il avait emprunté une arme à feu pour se protéger et s’était tiré une balle accidentellement alors qu’il faisait le clown pendant le week-end du Nouvel An de 1973 dans une station de ski, selon la fille de la famille. Suite à une enquête, le décès a été qualifié d’accidentel.

En enquêtant sur la fusillade en janvier, le bureau du shérif de San Bernardino a contacté la GRC avec une vague de questions sur les antécédents du mystérieux Russe. La division des homicides voulait savoir s’il y avait des menaces contre la vie de Kourdakov, s’il avait déjà été membre de la police secrète russe et s’il était vrai que la gendarmerie lui avait fourni une mitraillette.

Une réponse de la GRC a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner que la vie de Kourdakov aurait pu être en danger pendant son séjour au Canada et qu’à aucun moment il n’a demandé – ou reçu – une arme à feu de la police. Kourdakov n’a pas non plus mentionné être associé à la police secrète, ont ajouté les gendarmes.

“Malheureusement, le manque évident d’installations pour vérifier ses antécédents auprès des agences de son pays d’origine rend souvent difficile la séparation de la vérité et de la fiction.”



