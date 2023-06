Les Canadiens noirs voient le lieu de travail comme des «épicentres» du racisme: sondage

Une nouvelle étude nationale portant sur les expériences des Canadiens noirs et d’autres groupes racialisés a révélé que de nombreuses personnes de ces communautés considèrent les lieux de travail comme les «épicentres» de la discrimination raciale et de l’injustice.

L’étude, intitulée Black Canadian National Survey research project (BCNS), a été menée par l’Institut de recherche sociale (ISR) de l’Université York en partenariat avec la Fondation canadienne des relations raciales pour explorer les liens sociaux, politiques et économiques entre les races et les ethnies.

Lorne Foster, professeur à York et chercheur principal du rapport final, a déclaré que ce projet met les expériences vécues des Noirs au premier plan.

« Je crois que dans de nombreuses recherches, la communauté noire a été réduite au silence ou a été larguée de nombreuses conversations », a déclaré Foster à CTVNews.ca jeudi, ajoutant que lorsque les chercheurs en statistique utilisent le terme « minorité visible », ils couvrent beaucoup de groupes différents au Canada, sans distinguer les nuances de chacun.

« Ces données et les situations qui ont été révélées montrent que le manque de moral est beaucoup plus répandu dans la communauté noire », a-t-il déclaré. « La race amplifie les sentiments de discrimination et de désavantage que ces groupes racialisés ont. »

Selon le rapport final, 47 % des Noirs interrogés estiment avoir été traités injustement par un employeur en matière d’embauche, de rémunération ou de promotion au cours de l’année écoulée. C’est trois fois plus que les Canadiens blancs à 15 %.

La collecte de données pour le rapport consistait en deux enquêtes, une enquête nationale en ligne qui a reçu plus de cinq mille réponses et une enquête nationale en ligne sur la communauté noire.

Le rapport final comprend également les réponses d’un sondage wiki – un outil dynamique utilisé pour évaluer les points de vue des gens sur les politiques et les services – qui a reçu 10 199 votes.

« Les gens pensent que c’est juste une autre étude là-bas. Mais il s’agit d’une base de données raciales désagrégées pour déterminer exactement ce qui se passe dans la société », a déclaré le chercheur principal, qualifiant les résultats de « révolutionnaires ».

RACISME SYSTÉMATIQUE ET PROFILAGE

Le rapport du BCNS a examiné les expériences dans différents secteurs, tels que le système de justice pénale, les soins de santé, l’éducation et les services sociaux.

Certaines des conclusions du rapport incluent 90 % des Canadiens noirs interrogés et 82 % des Autochtones considèrent le racisme dans le système de justice pénale comme un problème grave.

«Il existe vraiment de profonds déficits de confiance entre la communauté noire et la police à travers le Canada», a déclaré Foster.

Les données montrent qu’en moyenne 22 % des Noirs, hommes et femmes, déclarent avoir été arrêtés injustement par la police au cours des 12 derniers mois au Canada.

C’est plus que tout autre groupe, car les autres Canadiens racialisés et les Autochtones représentaient en moyenne 10%, tandis que seulement 5% des Canadiens blancs ont indiqué qu’ils avaient été injustement arrêtés par la police, selon le rapport.

En ce qui concerne le secteur de l’éducation, 73 % des Canadiens noirs et 53 % des autres personnes racialisées ont déclaré que le racisme est un problème grave ou très grave au sein du système d’éducation, tandis que 36 % des Canadiens blancs étaient d’accord avec l’énoncé.

Foster a déclaré que ces données désagrégées et cette analyse raciale pourraient être la clé pour résoudre les problèmes systémiques.

« Je crois vraiment que la seule façon de lutter contre la vulnérabilité structurelle et le racisme systémique est d’être armé de ces données pertinentes », a déclaré Foster.

Cependant, d’autres études et collectes de données doivent être effectuées avant de tirer des conclusions.

« C’est comme quand tu vas chez le médecin », dit-il. « Vous ne voudriez pas suggérer que quelqu’un a un problème ou une maladie sur la base d’un test. »

« Nous avons soulevé des problèmes potentiels qui doivent être résolus plus avant. »

LUTTER CONTRE LE RACISME AU CANADA

Foster a déclaré étonnamment que beaucoup de gens pensent que les expériences négatives qui affectent les communautés noires sont un «problème de grande ville».

Cependant, le rapport montre une grande disparité à travers le pays.

Dans les régions de l’Atlantique, 40 % des hommes noirs ont déclaré avoir été arrêtés injustement, et 41 % ont indiqué la même chose en Colombie-Britannique.

Au Québec et en Ontario, il était de 31 et 30 p. 100 respectivement.

« Cela pourrait créer un nouveau récit national si les gens s’en rendent compte », a-t-il déclaré.

Foster veut voir les provinces commencer à recueillir des données pour améliorer la qualité de vie de leurs résidents. Il dit qu’il a travaillé avec le gouvernement de l’Ontario pour établir une collecte appropriée de données raciales pour démanteler le racisme et travaille actuellement sur quelque chose de similaire avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

« Il s’agit d’un effet boule de neige qui va exiger que les décideurs et les courtiers en puissance s’appliquent. Au moins, les gens écoutent maintenant au niveau politique », a-t-il déclaré.

L’enquête BCNS a été coparrainée par la Société d’histoire multiculturelle de l’Ontario avec un financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.