Les Canadiens n’échapperont pas aux effets du chaos monétaire mondial

Pour les Canadiens, la raison la plus pressante de penser aux devises mondiales est généralement de savoir ce que vous pouvez acheter avec votre dollar lorsque vous visitez le Mexique, l’Europe ou les États-Unis.

De ce fait, les Canadiens voyageant actuellement en Grande-Bretagne seront probablement très satisfaits lorsqu’ils examineront leurs relevés de carte de crédit chez eux. Plus tôt cette année, vous deviez payer 1,70 $ pour une livre sterling ; cette semaine, la devise britannique a plongé à moins de 1,50 $.

Cela signifie qu’après avoir pris en compte l’inflation galopante de ce pays, une pinte de bière dans certains établissements londoniens vous coûtera (seulement) 12 dollars. Sur une note plus positive, une pinte dans un pub du Lancashire sans frais généraux de Londres coûte moins de trois loonies.

Mais s’il peut être gratifiant d’obtenir des aubaines sur les voyages, le règlement éventuel pour les Canadiens et leur économie peut encore être coûteux. Certains analystes avertissent qu’une vague croissante d’instabilité mondiale des taux de change pourrait en fait conduire à une nouvelle crise financière assez différente de celle qui a frappé le secteur bancaire en 2008.

Si c’est le cas, les Canadiens n’échapperont pas à ses effets.

Et tandis que les États-Unis montent au sommet de la pyramide des devises en ce moment, si l’histoire est un guide, la flambée du billet vert pourrait entraîner des problèmes pour l’économie américaine sur la route que les marchés financiers n’ont pas encore pris en compte.

La livre s’effondre

Dans un monde en proie à l’inflation, aux hausses de taux et à la volatilité, la livre sterling est devenue cette semaine la tête d’affiche de l’instabilité monétaire, un rôle qu’elle a joué dans le passé, y compris pendant la « crise de la livre sterling » des années 1990.

Le Premier ministre britannique Liz Truss et le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng ont été critiqués par le FMI alors qu’un banquier a déclaré que le marché obligataire de Londres approchait de son “moment Lehman” selon un journal financier britannique. (Dylan Martinez/Pool/Reuters)

Cette fois-ci, à la suite de mesures imprévues – y compris une importante réduction d’impôt pour les riches – de la dernière porte tournante du Royaume-Uni, Liz Truss, et de son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, même le Fonds monétaire international a estimé qu’il devait s’exprimer. .

“Compte tenu des pressions inflationnistes élevées dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, nous ne recommandons pas de programmes budgétaires importants et non ciblés à ce stade, car il est important que la politique budgétaire ne fonctionne pas à contre-courant de la politique monétaire”, a déclaré un porte-parole du FMI au genre de déclaration habituellement réservé, comme me l’a dit un commentateur, aux pays en développement.

Alors que la devise continuait de baisser mercredi, la Banque d’Angleterre avait du mal à calmer les marchés et elle “commencerait à acheter des obligations d’État à un” rythme urgent “pour aider à rétablir” des conditions de marché ordonnées “”. la BBC a rapporté. Un article du Financial Times de Londres cite un banquier senior qui a déclaré que le marché obligataire britannique s’était approché d’un “Moment Lehman“, une référence au moment chaotique où la banque Lehman Brothers s’est effondrée lors de la crise financière de 2008.

Requins tournant

Une partie du problème est que même si les mouvements de devises extrêmes sont causés par de véritables inquiétudes, a déclaré Jacqueline Best, professeure à l’Université d’Ottawa qui étudie la politique financière, ils agissent également comme du sang dans l’eau pour attirer les requins du marché des changes. monde : les spéculateurs de devises.

“De toute évidence, nous avons massivement augmenté la volatilité en ce moment sur les marchés des changes, ce qui est inquiétant”, a déclaré Best.

Elle a dit que normalement le système de taux de change flottants entre les monnaies nationales fonctionne bien et permet des changements graduels dans les valeurs monétaires à mesure que les forces relatives des économies varient.

“Mais leur inconvénient est qu’ils peuvent devenir très volatils et que la volatilité peut s’auto-renforcer alors que les spéculateurs et les commerçants commencent à essayer de faire des paris sur l’évolution des devises”, a déclaré Best.

Les cambistes mondiaux peuvent contribuer à la volatilité. Ici, des cambistes passent devant l’indice composite des prix des actions de Corée (KOSPI) dans la salle des marchés d’une banque à Séoul, en Corée du Sud, sur une photo d’archive de 2020. (Kim Hong-Ji/Reuters)

Bien que ce soient les pays aux devises plus faibles qui souffrent, au cœur du problème se trouve la montée en flèche du dollar américain, a déclaré Eric Helleiner, économiste politique à l’Université de Waterloo, spécialisé dans la monnaie et la finance internationales. Il fait des parallèles avec les années 1980, la dernière fois que la banque centrale américaine a fortement augmenté les taux d’intérêt pour vaincre l’inflation.

“Lorsque les taux américains montent et que le dollar américain monte, cela exerce une énorme pression sur les pays qui ont des dettes libellées en dollars”, a déclaré Helleiner.

Semblable à ce qui s’est passé lors de la crise de la dette latino-américaine qui a débuté dans les années 1980, connue sous le nom de “La décennie perdue”, a-t-il déclaré, les pays et les entreprises qui ont emprunté en dollars américains et qui détiennent pourtant leurs garanties et obtiennent leurs revenus dans une monnaie locale très dépréciée la monnaie peut se retrouver confrontée à un défaut.

Un prix à payer

Alors que l’argent afflue vers la sécurité du dollar américain, ce pays aussi pourrait avoir un prix à payer à l’avenir.

“Ce que nous n’avons pas vu mais qui pourrait émerger à plus moyen terme, c’est l’expérience du début des années 80, lorsque le dollar américain a augmenté très rapidement”, a déclaré Helleiner. “Cela a finalement généré un sentiment protectionniste considérable.”

En effet, les biens étrangers dont le prix était libellé dans des devises étrangères moins chères ont envahi les États-Unis, poussant à leur tour les fabricants américains à la faillite.

Une femme attend pour acheter du kérosène Colombo, Sri Lanka, un pays qui a été l’une des premières victimes de l’augmentation de son endettement. Les économistes craignent que quelque chose de similaire ne se produise dans d’autres pays alors que les prêts de paiement libellés en dollars américains deviennent inabordables. (Dinuka Liyanawatte/Reuters)

Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay, qui aide les entreprises canadiennes à faire face au risque de change, a déclaré que même si ce type de protectionnisme américain peut réapparaître, il y a souvent un décalage de plusieurs années entre les variations de la valeur des devises et le prix des importations.

Plus important à l’heure actuelle est ce que l’on appelle parfois la ” compression du financement en dollars “, où les pays et les entreprises se retrouvent à court de dollars américains alors que l’argent afflue vers les obligations américaines et d’autres actifs sûrs libellés en dollars américains.

“Les États-Unis sont comme un vide et ils aspirent de l’argent du reste de l’économie mondiale et le déposent aux États-Unis, ce qui signifie moins d’argent pour le reste d’entre nous”, a déclaré Schamotta.

Le dollar américain face au monde

Il a déclaré que pour des économies ouvertes relativement petites comme la Grande-Bretagne et le Canada, où l’argent peut sortir quand ses propriétaires le souhaitent, le processus rend l’argent plus cher. En d’autres termes, cela fait baisser le huard et le coût d’emprunt est encore plus élevé qu’il ne le serait autrement.

Les faibles taux d’intérêt dans le monde ont conduit les pays et les entreprises à s’endetter. Maintenant, ils doivent rembourser cette dette avec de l’argent plus cher. Cela conduira inévitablement à l’instabilité des marchés mondiaux, y compris ici au Canada.

À certains égards, le Canada a un avantage. En partie à cause des exportations de produits de base du pays, du pétrole aux minéraux, en passant par les engrais et les aliments, le huard n’a pas chuté aussi loin par rapport au dollar américain que les autres devises mondiales. Mais d’un autre côté, a déclaré Schamotta, les ménages et les entreprises canadiens sont parmi les plus endettés au monde.

Schamotta a déclaré que les craintes croissantes d’une nouvelle crise financière mondiale ne sont en aucun cas complètement dépassées. Alors que les régulateurs ont réparé les failles du système bancaire qui ont conduit à la crise de 2008, alors que les taux d’intérêt mondiaux augmentent et que les économies mondiales s’affaiblissent, de nouvelles forces sont à l’œuvre.

“Il est très, très clair que les actifs financiers ont surperformé l’économie réelle et pourraient chuter de manière spectaculaire pour revenir à l’alignement du PIB et des revenus”, a déclaré Shamotta.