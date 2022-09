Les Canadiens ne prévoient pas de budget pour les prêts hypothécaires : sondage

Un nouveau sondage a révélé que plus de la moitié des Canadiens craignent de pouvoir payer leurs versements hypothécaires à mesure que les taux d’intérêt augmentent. Mais beaucoup ne sont toujours pas budgétisés pour eux.

Selon un récent sondage en ligne d’IG Wealth Management, une société de conseil financier, seulement 39 % des Canadiens incluent les prêts hypothécaires dans leur budget mensuel, bien qu’ils soient l’une de leurs dépenses les plus élevées.

Sondée auprès de 1 590 adultes entre le 28 juillet et le 8 août, elle a révélé que la budgétisation est populaire parmi les Canadiens, 67 % des répondants déclarant trouver les budgets utiles pour gérer leur trésorerie mensuelle.

Les dépenses communes budgétisées comprenaient l’épicerie (90 %), l’essence (72 %), les divertissements et les économies (54 % chacun).

“Dans de nombreux cas, les versements hypothécaires mensuels, avec les impôts, représentent l’une des dépenses mensuelles les plus importantes auxquelles les Canadiens sont confrontés”, a déclaré Alana Riley, responsable des prêts hypothécaires, des assurances et des services bancaires chez IG Wealth Management, dans un communiqué.

“Ainsi, même s’il est encourageant que tant de personnes aient déclaré avoir un budget mensuel, cela ne fournit qu’un aperçu partiel de leur situation globale de trésorerie s’ils ne tiennent pas compte de leur prêt hypothécaire.”

Les prêts hypothécaires représentent 35 % des dépenses mensuelles du tiers des Canadiens qui en ont, selon le sondage.

Dans un contexte de taux d’inflation élevés, avec une autre flambée des taux d’intérêt prévue en septembre, le coût de la vie a grimpé en flèche pour presque tous les Canadiens.

Le dernier sondage d’IG a révélé que 60 % de tous les Canadiens s’inquiètent de réduire leurs coûts pour réduire leurs dépenses, tandis que 43 % ne sont pas sûrs de pouvoir payer toutes leurs factures mensuelles.

Seulement 45 % croient qu’ils n’auront plus d’hypothèque à la retraite.

L’enquête a fait écho aux conclusions d’une autre étude d’août, qui a révélé qu’un Canadien sur quatre a admis s’endetter pour couvrir ses dépenses, énumérant le paiement des factures et la couverture des frais de subsistance parmi ses principales raisons.

“La combinaison de la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation cause du stress à de nombreux Canadiens et, dans certains cas, des conversations tendues à table à travers le pays”, a déclaré Riley.

“La valeur des conseils et de la planification financière n’a jamais été aussi importante.”