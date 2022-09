Les Canadiens moins satisfaits de leur accès aux soins de santé que les Américains : sondage

Brûleur avant24:12Les salles d’urgence du Canada sont en crise

Les travailleurs de la santé attirent l’attention sur une crise qui se déroule dans les salles d’urgence canadiennes. Les pénuries de personnel et le manque de lits d’hôpitaux entraînent de longues attentes, des heures d’ouverture réduites et même des fermetures temporaires des urgences dans tout le pays. Pendant ce temps, les travailleurs disent que de plus en plus de patients arrivent pour des problèmes négligés pendant la pandémie. Les histoires des patients sont dramatiques. Il y a deux semaines, à Red Deer, en Alberta, une femme souffrant de douleurs abdominales a déclaré avoir attendu six heures pour passer une échographie et on lui a dit de se rendre par ses propres moyens à un autre hôpital pour se faire retirer l’appendice. En mai et juin à St. John’s, la femme d’un homme atteint de la maladie d’Alzheimer dit avoir attendu 20 nuits à l’urgence avant d’obtenir un lit d’hôpital. Aujourd’hui, une conversation avec un médecin d’urgence vétéran sur les facteurs nouveaux et de longue date qui poussent les urgences canadiennes à leurs limites. Le Dr Brian Goldman est l’animateur de l’émission White Coat Black Art de CBC et l’auteur de The Power of Teamwork.