Les Canadiens mécontents des dépenses du gouvernement : sondage

Selon les nouvelles données d’un sondage d’Ipsos, moins du quart (23 %) des Canadiens pensent que le gouvernement fédéral dépense correctement de l’argent pour les problèmes les plus importants auxquels le pays est confronté.

Le sondage, mené pour le compte de l’Institut économique de Montréal, a également révélé que 64 % des personnes interrogées pensent que le gouvernement fait un travail inefficace en allouant des fonds pour résoudre des problèmes importants, tandis que 13 % ont déclaré ne pas savoir ou préférer ne pas répondre.

Plus de la moitié des Canadiens (55 %) ont déclaré que le gouvernement dépense trop d’argent, tandis que 27 % pensent que c’est un niveau acceptable, selon le sondage. Seulement neuf pour cent des Canadiens ont déclaré que les dépenses gouvernementales étaient trop faibles, tandis que neuf pour cent ont déclaré ne pas savoir ou préférer ne pas répondre.

La majorité des personnes interrogées (67 %) pensent qu’elles paient trop d’impôt sur le revenu, tandis qu’un pour cent pensent qu’elles n’en paient pas assez. Selon Ipsos, 65 % des hommes et 70 % des femmes estiment que le montant qu’ils paient en impôt sur le revenu est trop élevé. Les jeunes Canadiens (de 18 à 34 ans) sont plus susceptibles de penser que les impôts sont trop élevés (72 %) que les Canadiens de 55 ans et plus (63 %).

Le sondage a également révélé que la plupart des gens (63 %) sont mécontents de la responsabilité et de la transparence des pratiques de dépenses du gouvernement — 31 % ont déclaré en être satisfaits.

Le sondage a mesuré les opinions des Canadiens sur la tarification du carbone, que les gens sont généralement légèrement plus susceptibles de ne pas aimer. Selon Ipsos, 25 % des Canadiens s’y opposent fortement et 20 % s’y opposent quelque peu. Au total, 41 % des personnes interrogées ont déclaré être en faveur de la tarification du carbone, tandis que 45 % s’y opposent. Quinze pour cent des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir ou préférer ne pas répondre. Selon les données, 68 % des habitants du Canada atlantique s’opposent à la tarification du carbone, tandis que 47 % des Québécois l’appuient.

Plus de six Canadiens sur dix pensent que l’augmentation des dépenses gouvernementales au cours des trois dernières années est à l’origine de niveaux d’inflation plus élevés, tandis que 26 % ne sont pas d’accord. Un nombre similaire d’hommes (26 %) et de femmes (25 %) ont déclaré ne pas être d’accord sur le fait que les dépenses publiques font grimper l’inflation.

IMPOSER LES RICHES

Un tiers des Canadiens (33 %) croient que les personnes qui gagnent plus de 250 000 $ par année peuvent être considérées comme riches, tandis qu’un peu plus du quart (27 %) disent que ce devraient être les personnes qui gagnent plus de 500 000 $ par année. Selon le sondage, pour être considéré comme une personne riche, 17 % des personnes ont déclaré qu’il fallait gagner plus de 100 000 $, 16 % ont dit plus de 1 million de dollars et 7 % ont dit plus de 5 millions de dollars.

Les données d’Ipsos montrent également que 71 % des Canadiens affirment que l’augmentation de l’impôt sur les sociétés fera grimper les prix pour les consommateurs, 80 % des Québécois sont du même avis, tandis que 24 % des Ontariens ne sont pas d’accord. Soixante et un pour cent des Canadiens affirment que des impôts plus élevés décourageront les riches de rester au Canada, un pourcentage similaire de personnes dans toutes les régions sont d’accord.

Cependant, plus de 43 % des personnes pensent que les riches devraient payer plus de la moitié de leur revenu en impôts, tandis que 33 % disent que les riches paient leur juste part. Les Canadiens de l’Ouest étaient plus susceptibles d’être en désaccord que les riches devraient payer 50 % de leur revenu en impôt, et 35 % des personnes de la même région disent que les riches ne devraient pas être imposés davantage. Soixante-neuf pour cent des personnes âgées de 55 ans et plus affirment que les riches ne paient pas leur juste part d’impôts au Canada, tandis qu’un peu moins de la moitié (49 %) des personnes âgées de 18 à 34 ans sont d’accord.



MÉTHODOLOGIE



Tels sont les résultats d’un sondage Ipsos en ligne réalisé pour le compte de l’Institut économique de Montréal. Un échantillon de 1 020 résidents canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé entre le 29 juin et le 3 juillet 2023. Une pondération selon l’âge, le sexe et la région a été utilisée pour s’assurer que la composition de l’échantillon est représentative de l’ensemble de la population selon les dernières informations du recensement. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, les résultats sont exacts à +/- 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20 , de ce qu’ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été interrogés. Certains totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.