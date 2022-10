Les Canadiens McIntosh et Mac Neil remportent l’or à la Coupe du monde à Toronto avec des performances record

La Canadienne Summer McIntosh et l’Américaine Katie Ledecky ne savaient pas trop à quoi s’attendre lors de leur première compétition de la saison à la Coupe du monde de natation FINA de cette semaine à Toronto.

Le repos hors saison leur a apparemment bien servi. Les deux sont déjà sous une forme record.

McIntosh a établi une marque mondiale junior au 400 m QNI féminin tandis que Ledecky a établi un record du monde au 1500 m libre samedi soir au Centre sportif panaméricain de Toronto.

“Je savais que ce record était à portée de main simplement en raison de certaines choses que j’ai faites à l’entraînement, en particulier mes trucs à distance [as it] s’est senti vraiment bien cet automne”, a déclaré Ledecky. “Je me suis donc senti enfermé dans le rythme.”

La 10 fois médaillée olympique – qui ne participe pas très souvent à des épreuves en petit bassin – a remporté l’or en 15:08.24, prenant près de 10 secondes sur le précédent record établi par l’Allemande Sarah Wellbrock (15:18.01) en 2019.

McIntosh, qui a également établi une marque mondiale junior lorsqu’elle a devancé Ledecky au 400 libre vendredi, a terminé première du 400 QNI en 4:21,49 pour mener un balayage canadien.

“Tout au long de la course, je me suis sentie vraiment en contrôle et forte, donc je suis vraiment heureuse”, a-t-elle déclaré.

Sydney Pickrem, d’Halifax, a terminé deuxième en 4:28,45 et Bailey Andison, de Smiths Falls, en Ontario, troisième en 4:29,36.

REGARDER | McIntosh mène le balayage canadien à Toronto :

Summer McIntosh mène le balayage canadien du 400m quatre nages individuel Summer McIntosh, de Toronto, remporte l’or au 400 m quatre nages individuel féminin à la Coupe du monde de natation FINA avec un record du monde junior de 4:21,49. Sydney Pickrem termine deuxième et Bailey Andison troisième pour compléter le balayage canadien du podium.

McIntosh, un Torontois de 16 ans, a réduit de près de deux secondes la précédente marque mondiale junior établie par la Chinoise Shiwen Ye (4:23.33) en 2012.

Ledecky a remporté la médaille d’or devant Beatriz Dizotti, du Brésil (15:48,82) et Laila Oravsky, de Barrie, en Ontario, qui a terminé troisième en 16:16,86.

“C’est tellement irréel de faire partie de quelque chose d’aussi incroyable”, a déclaré Oravsky. “C’était le 1500 m le plus rapide qui vient d’être nagé et j’en ai fait partie. C’est fou.”

REGARDER | Ledecky établit un record du monde avec une performance dominante :

Katie Ledecky annihile le record du monde du 1500 m nage libre de près de 10 secondes L’Américaine Katie Ledecky remporte l’or au 1 500 m nage libre féminin avec un temps record du monde de 15 : 08,24, battant la marque précédente de Sarah Kohler de 15 : 18,01

Mac Neil bat son propre record national

Plus tard dans la soirée, Maggie Mac Neil, de London, Ont., a amélioré son record national au 50 mètres papillon féminin, terminant première en 24,75 secondes.

Kylie Masse, de LaSalle, en Ontario, a décroché la médaille d’argent au 100 mètres dos féminin en 56,16, à environ une demi-seconde de l’Américaine Beata Nelson (55,75). Ingrid Wilm, de Calgary, a décroché le bronze en 56,21.

REGARDER | Mac Neil décroche l’or au 50 m papillon :

Maggie Mac Neil remporte l’or au 50 m papillon en un temps record canadien La Canadienne Maggie Mac Neil remporte le 50 m papillon féminin à la Coupe du monde de natation FINA à Toronto en établissant un nouveau record canadien de 24,75.

Finlay Knox, d’Okotoks, en Alberta, a remporté la médaille d’argent du 200 mètres quatre nages masculin en 1:52,75 derrière l’Américain Shaine Casas (1:50,37).

Avec huit autres médailles dans la soirée, le Canada a porté son total général à 17 avant la dernière journée de compétition dimanche.

L’un des plus grands rugissements de la foule presque pleine est venu à l’arrivée de Ledecky. Elle a éclaboussé l’eau après avoir regardé le tableau de bord pour voir son temps record du monde.

“Honnêtement, la majeure partie de cette émotion était simplement due au fait que ça faisait très mal”, a-t-elle déclaré. “Quand quelque chose fait si mal, vous voulez voir un excellent résultat comme celui-là. C’était surtout du bonheur.

“Je me sentais bien et j’étais très content du résultat.”

Elle est retournée dans la piscine peu de temps après pour le 200 m libre et a remporté la médaille d’argent en 1:52,31 derrière Siobhan Bernadette Haughey de Hong Kong.

“Je n’ai pas eu de super type de préparation pour cette compétition”, a déclaré Ledecky. “Je voulais juste entrer et faire la course avec des nageurs internationaux. Ces compétitions [Toronto and next week in Indianapolis] sont sur le sol nord-américain, alors je me suis juste amusé avec ça.”

Parmi les autres résultats canadiens notables, Javier Acevedo, de Toronto, a terminé cinquième au 50 m dos masculin et Ella Jansen, de Burlington, en Ontario, cinquième au 200 m libre féminin.

