Les Canadiens manquent de connaissances sur les maladies cardiaques : nouveau sondage

Même si, selon la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 50 pour cent des Canadiens ont été touchés, d’une manière ou d’une autre, par une maladie du cœur ou un accident vasculaire cérébral, une proportion beaucoup plus faible comprend les informations essentielles liées à ce problème de santé.

C’est ce que révèle un nouveau sondage des maladies du cœur et de l’AVC, qui révèle également qu’un Canadien sur trois ne comprend pas la différence entre un arrêt cardiaque et une crise cardiaque, et ne sait pas non plus que les hommes et les femmes présentent des signes différents lorsqu’ils subissent une crise cardiaque.

« Le plus troublant [research finding] », de mon point de vue, ce serait qu’un tiers des Canadiens pensent qu’il est difficile de reconnaître les signes d’un AVC si vous n’êtes pas un professionnel de la santé qualifié », a déclaré Lesley James, porte-parole des maladies du cœur et de l’AVC et directrice des politiques et des systèmes de santé, à CTVNews. .Californie. « Les signes d’un AVC sont faciles à reconnaître et tout le monde doit le savoir. C’est très important, car un accident vasculaire cérébral peut survenir à n’importe qui, à tout âge. »

Le sondage en ligne mené par Environics Research Group a interrogé 2 003 résidents canadiens âgés de 18 ans et plus sur leur compréhension des maladies cardiaques. Les données ont été collectées entre le 29 mai et le 9 juin 2023.

CONNAÎTRE LA DIFFÉRENCE ENTRE LES MALADIES CARDIAQUES

Même si certains pourraient penser que les termes arrêt cardiaque et crise cardiaque peuvent être utilisés de manière interchangeable, il s’agit en fait de deux problèmes de santé différents.

Selon Cœur et AVC, un arrêt cardiaque survient lorsque le cœur s’arrête soudainement et de manière inattendue. Pendant ce temps, une crise cardiaque survient lorsque le flux sanguin vers le cœur est ralenti ou bloqué.

Un Canadien sur trois ne sait pas qu’il s’agit de deux conditions différentes, selon le sondage.

« Il n’y a pas eu suffisamment d’éducation et de sensibilisation sur les différences entre les deux. C’est pourquoi nous espérons sensibiliser et accroître la compréhension des gens », a déclaré James. « Il s’agit dans les deux cas d’urgences médicales qui nécessitent des soins médicaux immédiats. »

En revanche, un accident vasculaire cérébral est causé par un blocage du flux sanguin vers le cerveau.

Selon le Dr Robert Fahed, neurologue à L’Hôpital d’Ottawa, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux résultent des mêmes facteurs de risque vasculaire sous-jacents, notamment le tabagisme, le diabète, le cholestérol, l’hypertension, l’obésité et le manque d’exercice physique. Ces facteurs sont à l’origine de la majorité des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques au Canada, a déclaré Fahed à CTVNews.ca lors d’une entrevue.

LES SIGNES D’UNE CRISE CARDIAQUE SONT DIFFÉRENTS CHEZ LES FEMMES

Il existe également une différence entre la façon dont les hommes et les femmes présentent les signes d’une crise cardiaque, un fait qu’un Canadien sur trois ignore.

« Ce que nous percevons comme une crise cardiaque est très probablement celui qui survient chez les hommes. Mais les femmes vivent une crise cardiaque différemment : elles n’ont peut-être pas cette véritable crise cardiaque « hollywoodienne », où quelqu’un a des douleurs à la poitrine et s’écrase la poitrine », a déclaré James.

Au lieu de cela, les femmes peuvent ressentir un essoufflement, une pression ou des douleurs dans le bas de la poitrine ou l’abdomen, des étourdissements, une pression dans le haut du dos ou une fatigue extrême.

Entre-temps, le sondage a révélé que ces symptômes passent souvent inaperçus pour la moitié des femmes canadiennes, car ils n’ont souvent pas la gravité visible de ceux des hommes.

« Ce qu’il faut à cet égard, c’est vraiment sensibiliser les gens aux deux sexes sur les signes d’une crise cardiaque », a déclaré James.

Quant aux raisons pour lesquelles les femmes présentent des symptômes différents, Fahed a quelques idées.

« Nous savons que la physiologie des femmes est légèrement différente, car elles produisent davantage d’œstrogènes, ce qui a des effets différents sur le cœur et les vaisseaux », a déclaré Fahed. « Les femmes peuvent donc avoir des crises cardiaques à un âge différent de celui des hommes, avec une gravité différente, elles peuvent être plus ou moins graves. »

Fahed ajoute que de nombreuses femmes ont tendance à sous-estimer la gravité de leurs propres symptômes, ce qui entraîne un risque de dommages irréversibles, voire de décès.

« Les femmes sont souvent sous-représentées dans les études et les essais sur les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Et pour cette raison, nous n’avons pas une compréhension claire de tous les mécanismes sous-jacents. Et il y a probablement beaucoup de travail à faire à ce sujet pour développer des médicaments et des soins appropriés pour les femmes qui souffrent de ces maladies.

FAIBLE TAUX DE SURVIE À L’ARRÊT CARDIAQUE HORS HÔPITAL

Selon Cœur et AVC, 90 pour cent des personnes qui subissent un arrêt cardiaque en dehors d’un hôpital ne survivent pas.

Un Canadien sur trois n’est pas au courant de ce fait, selon les chercheurs.

Le sondage révèle également qu’un Canadien sur trois pense qu’il devrait immédiatement conduire à l’hôpital une personne victime d’un accident vasculaire cérébral. C’est incorrect, selon James.

« Conduire quelqu’un à l’hôpital retarde le moment où une intervention pourrait être utilisée sur place avec un DAE. [automated external defibrillator]et avec la RCR », a déclaré James.

Au lieu de cela, si vous voyez quelqu’un s’effondrer soudainement sur le sol, Fahed vous conseille d’appeler immédiatement le 9-1-1.

« Sans même attendre une seule seconde », a déclaré Fahed. « En cas d’arrêt cardiaque, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, plus tôt des soins médicaux sont appelés, plus tôt les patients sont pris en charge par des agents de santé appropriés afin d’améliorer le pronostic. »