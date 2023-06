Les Canadiens manquent de confiance dans les allégations de durabilité des marques : étude

Alors que la plupart des consommateurs croient qu’il faut récompenser les entreprises qui tiennent fidèlement leurs promesses en matière de développement durable, une nouvelle étude suggère que leur confiance manque dans les affirmations « vertes » faites par les marques.

Le rapport publié jeudi par Deloitte Canada sur la création de valeur à partir de produits durables indique que les Canadiens s’attendent à des options d’achat durables et recherchent la transparence en ce qui concerne les affirmations des marques.

Elle a révélé qu’en septembre 2021, près de la moitié des consommateurs canadiens avaient acheté au moins un bien ou un service produit de manière durable au cours des quatre semaines précédentes. Mais en mars 2023, ce chiffre était tombé à 37 %.

Bien que cette période de 18 mois ait marqué une période de forte inflation, l’étude indique que le manque de confiance des consommateurs est un autre facteur clé. Environ 57 % des consommateurs canadiens ont déclaré qu’ils ne croient pas à la plupart des affirmations « vertes » ou durables des marques, a-t-il constaté.

Cela semble aller à l’encontre de la perception des chefs d’entreprise canadiens, dont 71 % ont déclaré croire que le public a un niveau de confiance important dans l’authenticité des allégations de durabilité, tandis que 28 % pensent que les consommateurs ont au moins un niveau modéré de confiance. confiance.

Joe Solly, partenaire de la pratique de conseil en risques de Deloitte Canada et leader national des consommateurs pour la durabilité et le changement climatique, s’est dit surpris par cette « déconnexion ».

« Il n’y a aucun niveau de normalisation autour de la communication de la durabilité et des revendications de produits connexes et, par conséquent, cela peut avoir tendance à être un peu un Far West dans la mesure où vous pouvez dire presque tout ce que vous voulez sur votre produit que vous, en tant qu’entreprise, pourriez croire être vrai « , a déclaré Solly.

« Mais il est très difficile et déroutant pour les consommateurs de comprendre, de comparer et de contraster. Et cela mène à la frustration et au scepticisme. »

Bien que de nombreux consommateurs aient resserré leur portefeuille en raison de la hausse des coûts au cours des dernières années, 93 % des répondants ont indiqué qu’ils ne considéraient pas les produits et biens durables comme du « simple marketing ». Plus de 60% des répondants ont déclaré qu’ils étaient prêts à payer une prime de 20% ou plus sur les produits verts lorsque les entreprises peuvent prouver leur authenticité.

Mais l’enquête a révélé que 46 % des consommateurs ne sont pas disposés à payer un supplément pour des produits durables en raison d’un manque de clarté, de fiabilité et d’authenticité de la part des marques.

« Une bonne revendication est celle qui incarne un certain nombre d’attributs différents », a déclaré Solly.

« Il est enraciné dans certaines normes et répond à la réglementation et a des programmes de vérification. Il est approuvé par des organisations réputées et régulièrement évalué. Lorsque les clients voient une forme de sceau ou de certification… ils ont tendance à avoir un degré de confiance plus élevé, par rapport à une simple déclaration aléatoire ou revendication sur un produit. »

Pendant ce temps, 41 % des entreprises canadiennes se sentent à risque d’être accusées d’écoblanchiment — lorsque les entreprises trompent les consommateurs en leur faisant croire que leurs produits sont respectueux de l’environnement — si elles poursuivent des objectifs de durabilité.

« Les entreprises doivent se méfier d’un écoblanchiment potentiel s’ils ne sont pas authentiques, complets, transparents et représentent les attributs de l’ensemble du cycle de vie d’un produit, compte tenu de ses ingrédients, de son approvisionnement, de sa fabrication et de sa distribution », a déclaré Solly.

« Que se passe-t-il à la fin ? Est-ce qu’il va à la décharge ou est-il recyclé ? Est-il récupéré ? Les entreprises doivent se méfier des risques, mais aussi être conscientes de l’opportunité. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 juin 2023.