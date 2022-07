Les Canadiens Mac Neil et Turbide nagent vers des médailles d’or aux Jeux du Commonwealth

Maggie Mac Neil a fait ce qu’elle fait de mieux au 100 m papillon féminin – remporter l’or – pour souligner la deuxième journée de compétition de sept médailles du Canada aux Jeux du Commonwealth de 2022 en Angleterre samedi.

La native de London, Ont., a nagé la distance en un temps record des Jeux du Commonwealth de 56,36 secondes, remportant le titre du Commonwealth en plus du titre olympique qu’elle avait remporté à peine 12 mois plus tôt.

Mac Neil, 22 ans, n’a terminé qu’à deux centièmes de seconde devant l’Australienne Emma McKeon, qui a remporté la médaille d’argent. Une autre Australienne, Brianna Throssell, a remporté la médaille de bronze.

Les médailles de samedi ont porté le total du Canada à 11. L’équipe canadienne en a remporté 82 aux Jeux il y a quatre ans en Australie.

Mac Neil a nagé aux côtés de ses compatriotes canadiennes Katerine Savard et Rebecca Smith dans la finale, qui ont terminé respectivement aux cinquième et huitième positions.

Vendredi, Mac Neil a aidé l’équipe canadienne mixte du relais 4×100 m libre à remporter le bronze avec Rebecca Smith, Joshua Liendo Edwards et Javier Acevedo.

Turbide bat des records d’or en paranatation

Le paranageur canadien Nicolas-Guy Turbide a également remporté une médaille d’or, établissant une performance record au 50 m libre S13.

Le natif de Québec a nagé pendant un temps de 24,32 secondes pour battre les records du Canada et des Jeux du Commonwealth dans cette épreuve.

Turbide a devancé de peu l’Écossais Stephen Clegg par seulement 0,01 seconde. Jacob Templeton, d’Australie, a terminé troisième.

La victoire s’ajoute au récent succès de Turbide. En juin, le joueur de 25 ans a décroché la médaille d’or au 100 mètres dos masculin S13 aux championnats du monde de paranatation au Portugal.

Les équipes du 4×100 m nage libre remportent le bronze

Les nageurs canadiens ont continué à monter sur le podium.

L’équipe canadienne féminine du relais 4x100m libre a décroché la médaille de bronze peu de temps avant que Josh Liendo n’ouvre la voie alors que l’équipe canadienne masculine a également décroché la médaille de bronze.

Summer McIntosh, âgée de 15 ans, qui a remporté la médaille d’or au 400 m QNI féminin vendredi, a connu un départ plus lent que ce à quoi beaucoup s’attendaient en tant que première nageuse. Pourtant, les Canadiennes Katerine Savard et Rebecca Smith ont suivi le rythme de leurs concurrentes pour préparer le terrain pour la jambe d’ancrage dominante de Maggie Mac Neil, poussant presque le Canada à l’argent avec un temps de 3:37.25.

L’équipe féminine canadienne a remporté la médaille d’argent dans la même épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Mac Neil étant la seule nageuse à avoir participé aux deux épreuves.

Chez les hommes, Liendo a remporté la manche initiale, avec de solides courses de Ruslan Gaziev, Finlay Knox et Javier Acevedo, poussant le Canada à la troisième place et à la médaille de bronze avec un temps de 3:13.01.

Le podium de l’épreuve masculine a parfaitement reflété celui de l’épreuve féminine, l’Australie prenant la première place et l’Angleterre remportant la médaille d’argent.

Kelsey Mitchell remporte l’argent au sprint

La cycliste sur piste canadienne Kelsey Mitchell a couru vers sa deuxième médaille des Jeux du Commonwealth de 2022 samedi, remportant l’argent dans la compétition de sprint féminin au Lee Valley VeloPark à Londres, en Angleterre.

Mitchell, la championne olympique de l’épreuve, a atteint son deuxième podium à Londres après avoir remporté l’argent avec ses coéquipières Lauriane Genest et Sarah Orban lors de la finale du sprint par équipe féminin vendredi.

“Toujours d’argent”, a déclaré Mitchell. “Chaque compétition est difficile, tu y vas et tu fais de ton mieux. En venant ici aujourd’hui, évidemment tu essaies de gagner cette médaille d’or et de gagner toutes les courses que tu fais. J’ai été un peu court, mais j’ai tout donné. Je Je suis heureux de repartir avec une médaille d’argent.”

La joueuse de 28 ans de Sherwood Park, en Alberta, a fait un travail rapide des ⅛ de finale, des quarts de finale et des demi-finales avant de s’incliner face à la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews en finale pour l’or.

Mitchell poursuit sa brillante carrière après être passée du soccer au cyclisme en 2017, sa médaille d’argent en sprint féminin étant la dernière addition à un curriculum vitae qui comprend des médailles olympiques, panaméricaines et des championnats du monde.

L’équipe féminine de gymnastique artistique décroche le bronze

L’équipe canadienne féminine de gymnastique artistique a décroché la médaille de bronze avec une performance de 152,700 points, 5,300 de moins que la deuxième place de l’Australie.

L’équipe canadienne, composée d’Emma Spence de Cambridge, Ont., Laurie Denommée de Laval, Qué., Cassie Lee de Toronto, Jenna Lalonde d’Ottawa et Maya Zonneveld, de Kitchener, Ont., s’est classée troisième au saut et l’équilibre bem exercices avant d’afficher la quatrième meilleure performance aux barres asymétriques et la deuxième meilleure aux exercices au sol.

L’Angleterre, pays hôte, qui a remporté le plus de points dans les quatre exercices, a décroché l’or avec 161,100 points.

Kaminski passe au bronze

La Canadienne Hannah Kaminski a remporté la médaille de bronze dans la compétition féminine d’haltérophilie de 49 kilogrammes plus tard samedi.

Le joueur de 28 ans de Calgary a marqué 74 à l’arraché et 97 à l’épaulé-jeté. Son score combiné de 171 est tombé juste en deçà de la médaille d’argent remportée par la Mauricienne Roilya Ranaivosoa et la médaillée d’or Chanu Saikhom Mirabai de l’Inde.

“Je suis venu à cette compétition en sachant que si je faisais ce que je faisais à l’entraînement, j’étais en lice pour une médaille, donc je n’ai pas tout à fait compris le fait que j’ai fait ça”, a déclaré Kaminski.

“Et ça m’a vraiment allumé un feu sous les fesses pour reprendre l’entraînement et continuer à faire ce que je faisais, parce que je sais que je suis sur la bonne voie. C’était comme un coup de pied dans le pantalon de l’univers être comme, ‘Ouais, vous faites ce que vous devez faire.'”

Le curriculum vitae de Kaminski comprend également une médaille d’or au Canadian Invitational 2022 et une médaille de bronze à l’Open international de San Diego.

Cassidy termine 4e du marathon

Le coureur en fauteuil roulant Josh Cassidy, de Port Elgin, en Ontario, l’un des porte-drapeaux du Canada lors des cérémonies d’ouverture de jeudi, a terminé quatrième du marathon. Il a terminé en une heure 47 minutes 47 secondes.

“Le parcours était difficile, technique”, a déclaré Cassidy. “J’adore les aspects techniques, mais les collines et l’élévation étaient certainement difficiles.”

Dans les autres épreuves du samedi, les Canadiennes ont ouvert la compétition de basketball en fauteuil roulant 3×3 avec une victoire de 17-1 contre le Kenya samedi après-midi. Chez les hommes, le Canada a battu l’Irlande du Nord 13-5 pour conclure sa ronde de poule.

Matthew Sarmento a marqué le seul but de l’équipe masculine de hockey sur gazon du Canada dans une défaite de 5-1 contre le Pays de Galles.

