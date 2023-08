Les Canadiens LePage et Warner occupent les 1er et 3e rangs au décathlon aux championnats du monde avec 2 épreuves à disputer

Le Canadien Pierce LePage mène le décathlon masculin avec seulement deux épreuves à disputer aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest.

Son compatriote Damian Warner occupe la troisième place avec les épreuves du javelot et du 1 500 mètres à venir samedi.

LePage, qui a remporté l’argent aux championnats du monde de l’an dernier, a établi un record personnel de 13,77 secondes au 110 mètres haies et une distance de 50,98 au disque, terminant deuxième au classement général dans les deux épreuves.

L’athlète de 27 ans originaire de Whitby, en Ontario, a réalisé un sans-faute de 5,20 m au saut à la perche – égalant le meilleur de la saison – pour conserver la tête du classement général avec 7 477 points.

Warner, l’athlète de 33 ans originaire de London, en Ontario, a été le seul compétiteur plus rapide que LePage aux haies, affichant un temps de 13,67 avant de terminer septième au disque (45,82). La barre du saut à la perche de 4,90 m du champion olympique en titre le place à 217 points de son coéquipier au classement général.

L’Allemand Leo Neugebauer occupe la deuxième place, à 195 points de LePage et à seulement 22 points de Warner.

REGARDER | LePage et Warner terminent 1-2 au 100 m haies : Les Canadiens Warner et LePage terminent 1-2 aux haies du décathlon Damian Warner a pris la première place au 110 mètres haies, tandis que Pierce LePage a réalisé un record personnel pour la deuxième place.

Warner menait le décathlon lors de cinq épreuves aux championnats du monde 2022 avant de se blesser aux ischio-jambiers alors qu’il courait dans le couloir intérieur du 400 mètres.

L’action depuis Budapest reprend à 12 h 55 HE avec LePage et Warner toujours en compétition dans les épreuves du javelot et du 1 500 m.

Mitton avance

Sarah Mitton, de Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, s’est qualifiée pour la finale du lancer du poids féminin, samedi, grâce à un lancer de 19,37 m lors des qualifications.

La Canadienne n’a eu besoin que d’une seule tentative pour atteindre la marque de qualification et a obtenu le troisième meilleur résultat, derrière la Néerlandaise Jessica Schilder (19,64) et l’Américaine Maggie Ewen (19,43).

REGARDER | Mitton se qualifie pour la finale du lancer du poids :

Sarah Mitton du Canada termine 3e et se qualifie pour la finale du lancer du poids Le meilleur lancer de qualification de la lanceuse de poids née en Nouvelle-Écosse a atteint 19,37 mètres et elle aura désormais une chance de remporter une médaille.

Sarah Mitton ne plaisante pas 💪 À son premier lancer elle se qualifie automatiquement pour la finale avec une distance de 19,37m au lancer du poids 🇨🇦💥 Avec son premier lancer elle se qualifie automatiquement pour la finale avec une distance de 19,37m au lancer du poids 🇨🇦💥 pic.twitter.com/YaDTPo64Rc —@AthlétismeCanada

L’Éthiopie domine le marathon féminin

Amane Beriso Shankule a mené l’Éthiopie 1-2 au marathon féminin par une chaude matinée de samedi.

Shankule a parcouru les rues de la ville de Budapest pour terminer en deux heures, 24 minutes et 23 secondes devant le champion en titre et coéquipier Gotytom Gebreslase. Fatima Ezzahra Gardadi, du Maroc, a remporté le bronze.

Shankule, 31 ans, a déclaré que l’équipe éthiopienne avait travaillé ensemble pour rendre difficile le maintien du reste des coureurs.

« Une fois que nous nous sommes débarrassés du reste, c’était une bataille avec mes coéquipiers coriaces », a déclaré Shankule. « Gebreslase est une athlète forte et elle voulait défendre son titre. »

La détentrice du record national canadien Natasha Wodak, de Surrey, en Colombie-Britannique, a terminé 15e au classement général avec un temps de 2:30:09, son meilleur temps de la saison.

Natasha Wodak se classe parmi les 15 premières 🙌 Wodak a terminé en force avec un meilleur temps de la saison de 2:30:09 au marathon en se classant 15e 🇨🇦😮‍💨 📸 : @notafraid2fail/IG#Budapest2023 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/g7obR6qUNH —@AthlétismeCanada

Sur les 77 coureurs qui ont pris le départ, 65 ont terminé dans une course qui a débuté avec des températures de 23 °C et a grimpé jusqu’à 29 °C à la fin. Des avertissements de chaleur ont été en vigueur plus tard dans la journée, alors que la température devrait grimper jusqu’à environ 35 °C.

« Je sais qu’il fait très chaud mais pour moi, ce n’était pas si difficile », a déclaré Shankule. « J’aurais aimé que nous commencions un peu plus tôt pour pouvoir réaliser un temps plus rapide. »

Shankule a progressivement commencé à s’éloigner de ses coéquipières éthiopiennes en fin de course et n’a regardé qu’occasionnellement par-dessus son épaule pour voir si quelqu’un les rattrapait.

Personne ne l’était.

Elle a levé les bras alors qu’elle franchissait la ligne d’arrivée sur la Place des Héros. Gebreslase a terminé avec 11 secondes de retard. La meilleure américaine a été Lindsay Flanagan, neuvième.

« L’objectif principal était de ramener l’or à la maison. Je suis fier que nous [Ethiopians] nous conservons le titre », a déclaré Gebreslase.

Gebreslase a établi un record du championnat du monde (2:18:11) dans les conditions plus fraîches d’Eugene, dans l’Oregon, l’été dernier.

« Il faisait très froid dans l’Oregon et il fait très chaud à Budapest », a déclaré Gebreslase. « Mais nous savions que les conditions allaient être difficiles. »

La chaleur et le rythme effréné ont épuisé de nombreux coureurs, notamment la Kenyane Rosemary Wanjiru, sixième place.

« Il faisait trop chaud pour moi », a déclaré Wanjiru.

Le marathon a donné le coup d’envoi de l’avant-dernière journée des championnats du monde. Lors de la session nocturne, Noah Lyles, fraîchement vainqueur du 200 m, pourrait être de retour sur la piste pour ancrer les États-Unis dans le relais 4×100.

Faith Kipyegon, du Kenya, cherchera à ajouter un titre sur 5 000 m à la couronne sur 1 500 m qu’elle a remportée plus tôt lors des championnats. De plus, le perchiste suédois Mondo Duplantis devrait défendre son titre.

