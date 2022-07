Les Canadiens évaluent l’impact personnel de la dernière hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada

Depuis que la Banque du Canada a annoncé la plus forte hausse des taux d’intérêt depuis des décennies visant à tempérer la hausse de l’inflation, les Canadiens évaluent l’impact sur leurs décisions d’achat et leur avenir financier.

Cette semaine, CTVNews.ca a demandé aux Canadiens quel impact la hausse inattendue des taux aurait sur leur vie.

Alors que certains abandonnent leurs plans d’amélioration de l’habitat et diminuent les budgets d’épicerie, d’autres, qui espèrent entrer sur le marché du logement, voient la hausse comme une opportunité “positive” dans un contexte de baisse des prix de l’immobilier.

PROBLÈME POUR LES PROPRIÉTAIRES :

Catherine Sarginson, de Victoria, en Colombie-Britannique, a écrit dans un courriel à CTVNews.ca les problèmes auxquels elle est maintenant confrontée en tant que propriétaire. « Le coût de l’essence et de l’épicerie me tue déjà. Les taux d’intérêt sur ma marge de crédit hypothécaire ont augmenté mes paiements de plus de 80 $ avant cette dernière hausse. Je dois renouveler mon hypothèque l’année prochaine et je ne sais pas ce que je vais faire. J’ai déjà coupé le câble, vendu mon téléviseur, annulé les journaux et les magazines. Je n’ai pas été au cinéma depuis trois ans. Je n’ai pas acheté de vêtements neufs depuis plus de quatre ans. Il n’y a tout simplement plus moyen pour moi de réduire mes dépenses.

Kevan Spice, un autre propriétaire de l’Alberta, a envoyé un courriel pour dire que l’augmentation des taux d’intérêt le conduisait à un «point de rupture» financier.

“J’ai un emploi dans l’industrie de la construction de logements et mon travail est presque au point mort en raison des craintes des gens d’un intérêt irréalisable sur leur hypothèque et d’une incapacité à absorber l’augmentation des coûts”, a-t-il écrit. « Le coût de ma vie quotidienne a augmenté au-delà du point que je peux me permettre de payer avec ma situation financière actuelle. Principalement, tout mon argent est alloué aux nécessités et non à des prêts supplémentaires en dehors de mon hypothèque.

Un autre propriétaire canadien, Tjreddy Pierrefonds, qui n’a pas révélé de lieu, a écrit que les coûts des vacances, des améliorations domiciliaires et des dépenses de divertissement doivent maintenant être réduits pour compenser l’augmentation des paiements.

Cependant, de nombreux Canadiens voient également une opportunité dans la forte hausse des taux de la banque centrale.

IMPACTS “POSITIFS”:

James Stockton, de Waterloo, en Ontario, a écrit que les hausses drastiques des taux d’intérêt n’avaient qu’un «impact positif» pour lui.

“Je ne suis pas propriétaire et mon entreprise ne possède pas notre espace, et dernièrement, il n’y a aucun espoir que cela change jamais”, a-t-il écrit à CTVNews.ca. “Le seul endroit où mon argent a eu une chance de croissance depuis plusieurs années maintenant, ce sont les marchés, qui ont maintenant fait faillite et anéanti une partie importante de ma richesse. La pandémie a considérablement paralysé mon entreprise et nous ne sommes pas encore près de rebondir (même si nous avançons lentement dans la bonne direction). En fin de compte, l’inflation nuit à mon entreprise et réduit considérablement mon revenu réel. »

Garry Miles, de Riverview NB, a écrit qu’il s’attend à ce qu’une correction majeure des prix des maisons « nuise sérieusement à certains mais permette à d’autres de profiter de la baisse des prix des maisons ».

“Personnellement, je suis à la retraite sans aucune dette”, écrit-il. “Donc, l’augmentation des taux payables sur les CPG est la bienvenue car ils présentent un risque minimal et je dois convertir mon petit REER en FRR l’année prochaine.”

Ross Reynolds, qui n’a pas divulgué de lieu, a également envoyé un courriel à CTVNews.ca, écrivant que l’augmentation n’aura « aucun effet sur lui ».

“Je n’ai aucune dette quoi que ce soit”, écrit-il.

Il a ajouté que “ceux qui ont une hypothèque et ceux qui ont payé des milliers et des milliers de plus que le prix demandé sont certainement en difficulté”.



Note de l’éditeur : les réponses ont été modifiées pour des raisons de grammaire et de clarté.