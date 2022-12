Les Canadiens étirent leurs budgets pour soutenir leurs proches confrontés à la faim à l’étranger

Les Canadiens ayant de la famille vivant dans des régions du monde où la pauvreté est un combat quotidien occupent des emplois supplémentaires et pincent des sous pour continuer à soutenir financièrement leurs proches.

Abdi Ibrahim est l’une de ces personnes qui tentent de payer ses propres factures à London, en Ontario, tout en envoyant 1 000 $ ou plus chaque mois à ses parents et à ses quatre frères et sœurs qui vivent dans un camp de réfugiés au Kenya depuis qu’ils ont fui la guerre civile somalienne en 1992.

“Ils dépendent de moi”, a expliqué Ibrahim, 31 ans, employé d’une entreprise locale de logiciels et vice-président de la Somali Association of London Ontario.

“L’argent que je leur envoie, c’est ce qui les fait avancer. Je sais que j’ai une responsabilité”, a-t-il déclaré.

Mais comme le coût de la vie a augmenté, Ibrahim a dû accepter des emplois supplémentaires en freelance et en tutorat le soir afin que le montant qu’il envoie ne soit pas impacté.

L’augmentation des prix nous a beaucoup affectés, mais le fait est que nous faisons ce que nous pouvons.​​​​​ – Mekoya Wondrad, Association de la communauté éthiopienne de Londres

À l’échelle mondiale, l’insécurité alimentaire est « alarmante », avec 193 millions de personnes confrontées à une grave insécurité alimentaire dans le monde, selon le Rapport mondial sur les crises alimentaires 2022. Ici au Canada, les prix des aliments ont bondi de 10,1 % cette année, alors que l’inflation a bondi de 6,9 ​​%.

“C’est dur. C’est très dur”, a déclaré Ibrahim, à propos de l’inflation. “Mais je sais que même si la vie est dure ici, ils l’ont pire.”

“Ils ont besoin d’aide de notre part”

C’est un sentiment partagé par Dagim Almaw, qui a également du mal à envoyer de l’argent à son oncle et à ses cousins ​​en Éthiopie. Leur ferme et leurs animaux ont été détruits lorsque la guerre du Tigré en Éthiopie s’est étendue à la région d’Amhara.

“Chaque fois, à partir des économies sur l’épicerie, nous collectons et nous envoyons”, a déclaré Almaw, qui essaie d’envoyer 300 dollars tous les quelques mois. “La plupart du temps, nous n’achetons pas de choses chères. Nos familles attendent de nous. Parce que si nous ne les soutenons pas, elles n’auront d’argent nulle part.”

Dagim Almaw, à gauche, dit que son oncle et ses cousins ​​vivent maintenant dans un abri après que leur ferme a été détruite pendant la guerre civile en Éthiopie. “Si nous ne les soutenons pas, ils n’auront d’argent nulle part”, dit-il. (Soumis par Hope H20)

Almaw a également fondé Hope H20, une organisation caritative gérée par des bénévoles à Londres qui finance des projets d’eau et d’assainissement en Éthiopie. Comme d’autres ONG, la collecte de fonds pour des projets est tout aussi difficile, car les Canadiens se retrouvent à court d’argent supplémentaire.

“On fait ce qu’on peut”

Mekoya Wondrad travaille comme collecteur de fonds à Londres, soutenant l’association communautaire locale éthiopienne. Il dit que la pandémie a affecté les événements en personne et maintenant, le coût de la vie au Canada a rendu le travail encore plus difficile.

“Nous luttons mais nous partageons ce que nous avons. L’augmentation des prix nous a beaucoup affectés, mais le fait est que nous faisons ce que nous pouvons”, a déclaré Wondrad.

Il s’est rendu en Éthiopie en octobre et a vu le désespoir auquel les personnes déplacées par la guerre sont confrontées, le décrivant comme une “catastrophe humanitaire”. Plus de 5 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de l’Éthiopie en 2021, selon un rapport de l’Observatoire des déplacements internes.

REGARDER | La lutte pour envoyer de l’argent à la maison :

Les immigrés ont du mal à envoyer de l’argent chez eux alors que l’inflation grimpe Avec l’inflation à un sommet de près de 40 ans, certains immigrants et nouveaux arrivants disent avoir du mal à continuer d’envoyer de l’argent pour subvenir aux besoins de leur famille restée au pays.

Même de petites quantités ont un grand impact

Mikyla Pragashpathy voit de première main le nombre de personnes qui considèrent qu’il est obligatoire d’envoyer de l’argent chez eux, qualifiant cela de privilège qui peut découler du fait de vivre au Canada.

Elle est coordonnatrice des besoins de base chez LUSO Community Services, une organisation communautaire multiculturelle du nord-est de Londres, qui fournit également de la nourriture aux familles locales.

Mikyla Pragashpathy, coordonnatrice des besoins de base chez LUSO Community Services, aide à exploiter une banque alimentaire mobile, une armoire alimentaire d’urgence et des soutiens pour les familles à faible revenu du nord-est de Londres. (Mikyla Pragashpathie)

“L’augmentation du coût de la vie a rendu difficile pour la famille moyenne de couvrir les coûts, sans parler de quelqu’un qui essaie de subvenir aux besoins des autres à l’étranger”, a déclaré Pragashpathy. Elle note que de nombreux clients de LUSO occupent plusieurs emplois pour payer leurs factures au Canada et subvenir aux besoins des membres de leur famille.

Mais même de petites sommes d’argent peuvent avoir un impact important. Une fois qu’il est échangé, a déclaré Pragashpathy, l’argent va beaucoup plus loin.

“Ils souffrent. Beaucoup de gens n’ont même pas de quoi manger. Tout ce qu’ils ont est détruit par la guerre”, explique Almaw. “Ils ont besoin de notre aide.”