Les Canadiens et les Québécois inquiets pour le droit à l’avortement

En principe, le droit à l’avortement est une chose réglée dans l’esprit des Canadiens. Ou, depuis l’annulation de l’arrêt Roe c. Wade (lequel garantissait le droit à l’avortement dans les 50 États américains) par la Cour suprême des États-Unis en juin 2022, les électeurs semblent plus à l’écoute des débats entourant les attaques contre ce droit de ce côté-ci de la frontière.

Un sondage récent de la maison Léger révèle qu’une majorité de Canadiens s’inquiètent des effets de la fin de la protection constitutionnelle du droit à l’avortement chez nos voisins. Quelque 60 % des répondants se désintéressent de l’accès aux services liés à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) au pays et à la moitié des sondés (49 %) croient que la situation aux États-Unis pourrait avoir des répercussions sur le droit à l’avortement au Canada.

Ces données mettent en lumière la pétition 441-02454 (le cadeau du ciel en question) a déposé le 7 mai dernier par le député albertain Arnold Viersen, du Parti conservateur du Canada (PCC), dans lequel ses auteurs font valoir notamment que « plus de 98 % des avortements sont réalisés pour des raisons de commodité sociale ou personnelle » et que « nous, […] citoyens et résidents du Canada, prions le gouvernement du Canada d’adopter des lois sur l’avortement partout au pays ou de les renforcer ».

Il n’est pas le seul membre du caucus de Pierre Poilievre à militer en ce sens : Viersen était d’ailleurs l’un des deux députés conservateurs qui ont pris la parole lors d’une manifestation, au début du mois, visant à inciter le gouvernement fédéral à fournir une protection juridique aux « enfants à naître ». Dans ce reportage du réseau CTV Newson y entend la députée Cathay Wagantall (de la Saskatchewan) déclarer : « En tant que conservateurs, nous défendons l’égalité entre les hommes et les femmes, dès le moment de la conception. » Elle s’adressait alors à une foule qui brandissait des pancartes telles que « Priez pour mettre fin à l’avortement » et « Choisissez la vie ».

L’entourage de Pierre Poilievre a depuis réitéré que le chef du PCC ne touchait pas au dossier de l’avortement s’il était élu premier ministre. Et c’est de bon conseil, car le sondage Léger permet de constater que les Canadiens restent largement favorables (à 80 %) au droit des femmes de décider pour elles-mêmes.

Au Québec, l’opinion publique est même consensuelle à cet égard : 89 % ont répondu « favorable » à la question suivante : « Êtes-vous favorable ou opposé au droit d’une femme de se faire avorter si elle le souhaite ? »

À lire aussi

Ailleurs au Canada, l’appui au droit à l’avortement varie de 76 % dans l’Ouest à 77 % dans les provinces atlantiques et 80 % en Ontario.

La seule région qui s’éloigne quelque peu de la moyenne canadienne est les Prairies (Manitoba et Saskatchewan), où 68 % des répondants (ce qui reste une forte majorité) approuvent le droit des femmes de conserver la pleine maîtrise de leur corps.

Lorsque nous ventilons les résultats par genre et par tranche d’âge, nous n’observons que de faibles écarts par rapport à la moyenne canadienne. L’appui au droit à l’avortement est de 76 % chez les hommes contre 84 % chez les femmes, un écart statistiquement réel, mais tout de même modeste.

Chez les électeurs de 18 à 34 ans, 76 % sont favorables au droit à l’avortement, contre 15 % qui s’y opposent. L’appui à la liberté de choix augmente quelque peu avec l’âge des répondants : 78 % chez les 35-54 ans et 84 % chez les électeurs plus âgés (55 ans et plus), mais aucun groupe démographique ne se distingue particulièrement des d’autres.

Le sondage s’intéresse aussi précisément à la décision de 2022 de la Cour suprême des États-Unis. Car depuis l’invalidation de cette protection fédérale de l’avortement, de nombreux États ont légiféré pour restreindre l’accès à cette procédure médicale ou carrément l’interdire. Et les résultats sont quelque peu étonnants.

À lire aussi

À l’échelle du pays, 63 % des répondants canadiens sont en désaccord avec l’annulation de Roe c. Wade, contre 19 % qui affirment être d’accord. Même si une majorité claire s’oppose à la décision, cette proportion est tout de même nettement moins élevée que ceux qui appuient le droit à l’avortement au Canada.

Comment expliquer une telle divergence ?

Il est possible que le Canadien moyen n’ait pas suivi l’actualité américaine assez assidûment pour avoir une opinion nette et éclairée sur le sujet, même si un bref contexte était fourni aux répondants dans le questionnaire du sondage (voir graphique ci-dessus) .

Cela laisse également croire que certains répondants favorables au droit à l’avortement au Canada sont d’accord avec la décision de la Cour suprême américaine.

Il demeure néanmoins que les données pourraient difficilement être plus claires sur le sujet. Au fil des dernières décennies, les Canadiens (et encore plus les Québécois) ont atteint un consensus social indiscutable sur le droit à l’avortement. D’un point de vue purement politique, il n’est aucunement étonnant que le Parti libéral veuille exploiter les potentielles faiblesses de son rival conservateur sur cette question. Si l’aile religieuse et sociale du PCC tente d’occuper plus d’espace et de produire plus de décibels dans les prochains mois, elle pourrait se révéler une ancre au pied de Pierre Poilievre.