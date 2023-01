Les Canadiens envisagent de quitter Port aux Basques, Terre-Neuve, après Fiona

Commentez cette histoire Commenter

Scott Strickland a construit sa vie au bord de l’eau. Le Terre-neuvien de 51 ans descendant de générations de gardiens de phare qui ont aidé à guider les marins en toute sécurité vers Port aux Basques, du nom des baleiniers basques qui y ont cherché refuge il y a cinq siècles. Lorsque la famille de Strickland a déménagé dans la communauté de la pointe sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, son père a accepté un emploi chez Marine Atlantique, un service de traversier. Strickland, un agent immobilier, a acheté une maison avec une vue magnifique – si près de l’eau que depuis sa fenêtre arrière, c’est “deux sauts et dans l’océan”.

Mais après que la tempête post-tropicale Fiona a frappé le Canada atlantique en septembre avec des vents de force ouragan et une onde de tempête ruineuse, la vue de Strickland n’apporte plus de réconfort. La tempête, l’une des pires de l’histoire du Canada, a nivelé les quais de pêche, emporté des maisons et laissé de nombreuses autres, dont celle de Strickland, inhabitables.

Il ne sait pas encore où il va déménager, mais il y a une certitude : ce ne sera pas près de l’eau.

“Être sur l’eau était exactement là où nous nous sentions chez nous”, a déclaré Strickland. « Mais maintenant, tout a changé. Maintenant, il y a des cicatrices – des cicatrices profondes qui vous affectent à chaque fois que vous regardez.

Les dégâts de Fiona sont répandus dans l’est du Canada

Des mois après Fiona, les habitants de Port aux Basques balayés par les vents et d’autres anciennes communautés de pêcheurs de la province sont aux prises avec des décisions chargées d’émotion, notamment où et comment reconstruire dans un monde où le changement climatique pourrait rendre les tempêtes intenses plus fréquentes.

À Terre-Neuve, où 90 % des habitants vivent à moins de six milles de la côte rocheuse, les villes pittoresques au bord de l’océan avec des maisons aux couleurs vives ne sont pas seulement l’objet de campagnes touristiques, mais aussi un mode de vie. Mais pour certains, la mer qui a longtemps alimenté leurs communautés est maintenant une cause d’appréhension.

À Port aux Basques, durement touché, certains des 3 500 habitants se demandent s’ils doivent déménager plus à l’intérieur des terres.

Quelques jours après le coup de Fiona, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a déclaré aux journalistes que les changements climatiques alimenteraient davantage de telles tempêtes. Il a dit qu’il n’avait parlé à personne qui voulait reconstruire là où ils avaient été.

“Souvent, ces gens n’ont pas choisi de construire là-bas en premier lieu”, a déclaré Furey. « Notre province est belle parce qu’elle a été ainsi colonisée historiquement et culturellement par nécessité économique d’avoir des étapes de pêche et des maisons près de l’eau.

“Les temps ont changé – et nous devons changer avec eux.”

Alors que Fiona regarde la Nouvelle-Écosse, un regard sur les tempêtes les plus violentes du passé au Canada

René Roy, rédacteur en chef du Wreckhouse Weekly, le journal de Port aux Basques, a déclaré que Fiona avait « sans aucun doute » changé la relation que les citadins entretiennent avec le golfe du Saint-Laurent. Certains envisagent un avenir ailleurs. D’autres sont déjà partis.

Ce n’est pas seulement le paysage qui a changé, dit-il, mais les gens.

“Les gens disent:” J’ai adoré sortir sur ma terrasse arrière ou sortir sur ma pelouse et regarder par-dessus ces rochers vers l’océan et voir les busters passer par-dessus les rochers et pulvériser à 10 pieds dans les airs “, a déclaré Roy , 51. « C’était la paix pour beaucoup de gens, et c’est parti. Beaucoup de gens disent maintenant : « C’est effrayant. J’entends des vagues et regarde autour de moi.

Lori Dicks était l’une de celles qui aimaient s’asseoir sur sa terrasse pour profiter de vues dignes d’une carte postale. En 2021, elle fait construire une extension de sa maison et ouvre Salon by the Sea, un salon de coiffure. Puis Fiona a frappé, déplaçant les fondations de sa maison et de son avenir.

Dicks, 53 ans, a déclaré qu’elle et son mari avaient toujours envisagé de déménager un jour près de leur fille, qui vit ailleurs dans la province, lorsqu’ils ont pris leur retraite, mais Fiona a accéléré ces plans. Le couple envisage de déménager cette année.

“Je ne veux plus vivre au bord de l’eau”, a déclaré Dicks. “Ça c’est sûr.”

Tous les autres prennent l’argent du gouvernement pour quitter un village insulaire canadien. Un couple reste.

Il n’est pas rare que des ouragans frôlent l’est du Canada, bien qu’au moment où ils atteignent les eaux plus froides de l’Atlantique Nord, leur force s’est considérablement dissipée. Cela a changé au cours des dernières décennies. Fiona a voyagé sur des eaux beaucoup plus chaudes que la normale en septembre.

Il s’agissait de la tempête de plus basse pression à avoir touché terre au Canada. Il s’agissait de l’événement météorologique extrême le plus coûteux au Canada atlantique, causant plus de 600 millions de dollars de dommages assurés alors qu’il traversait des parties de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. et Québec.

Mais ce total ne reflète pas toute l’ampleur de la dévastation. Le Bureau d’assurance du Canada a déclaré que de nombreux résidents touchés vivaient dans des zones si sujettes aux inondations que la couverture d’assurance contre les inondations résidentielles leur était souvent inaccessible.

Des rapports du gouvernement fédéral ont identifié l’augmentation de l’élévation relative du niveau de la mer en raison du changement climatique comme une préoccupation pour le Canada atlantique. L’augmentation prévue dans certaines zones au cours du siècle prochain dépasse la moyenne mondiale, faisant peser sur les établissements côtiers un risque “substantiel” d’inondation et d’érosion.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a résumé ainsi son avenir : « plus chaud, plus humide et plus orageux ».

Un marégraphe à Port aux Basques montre un taux d’élévation absolue du niveau de la mer allant de 2,5 millimètres par an à 3 millimètres par an, selon Phillip MacAulay, un coordonnateur national avec un réseau qui suit la fluctuation des niveaux d’eau pour Ministère fédéral des Pêches et des Océans du Canada.

Une “très mauvaise combinaison” de facteurs était responsable des dégâts de Fiona dans la ville, a déclaré MacAulay. Parmi eux: L’onde de tempête est arrivée à marée haute et a été aidée par des vents violents et de grosses vagues. Cela ne veut pas dire que chaque tempête frappera de cette façon.

Certaines provinces et collectivités du Canada atlantique ont pris des mesures pour s’adapter. La Nouvelle-Écosse prévoit cette année de limiter à quelle distance du rivage de nouvelles structures peuvent être construites. Les responsables de Port aux Basques envisagent de délimiter une «zone rouge», une zone où il serait dangereux d’avoir des maisons à l’avenir.

Norm Catto, professeur de géographie à la retraite à l’Université Memorial de St. John’s, a déclaré que les collectivités côtières de Terre-Neuve font également face à d’autres défis : une démographie vieillissante, une déclin démographique et pressions économiques.

“Je ne pense pas que quiconque puisse prétendre que le littoral ne change pas”, a-t-il déclaré. « Ils voient cela devant eux. … Si nous regardons les petites communautés, l’adaptation doit être placée dans le contexte de tout ce qui se passe.

Des agents américains lisent le courrier canadien qui traverse le Maine

Certains membres de ces communautés choisissent de rester, mais la décision est rarement simple.

Peggy Savery et son mari ont déménagé de Port aux Basques dans les années 1980 pour le travail. Mais, comme de nombreux Terre-Neuviens, ils ont ressenti l’attrait de la maison et son « rythme de vie plus calme et plus calme ». Le couple a acheté une maison bleue sur la côte il y a plus de trois ans et a consacré du temps et de l’argent à la rénover.

Leur terrasse était l’endroit idéal pour contempler aux étoiles ou regarder les ferries et les bateaux de pêche, disaient-ils.

Le matin après que Fiona a frappé, ils sont partis avant la marée haute, verrouillant leur porte d’entrée, pensant qu’ils auraient une maison où retourner.

Mais la tempête en a englouti une grande partie. Une de leurs voisines a été emportée par la mort. Les affaires de Savery étaient éparpillées au loin. Un ouvrier rétablissant le courant a trouvé une photo d’elle et de son mari lors de leur diplôme de 11e année dans les décombres loin de leur domicile.

Savery vit avec la nièce de son mari. Elle a dit qu’elle avait pensé à repartir – définitivement.

“J’aimerais déménager”, a déclaré Savery, 59 ans, “mais notre fils adore cet endroit et ne veut pas déménager, alors nous avons décidé que… nous allons le faire fonctionner.”

La maison de Strickland est toujours debout, mais elle a subi de graves dommages lors de la tempête. Juste avant Noël, il a appris qu’il serait condamné. Toutes les fenêtres donnant sur l’eau ont été percées et l’onde de tempête a transporté des algues à environ 40 pieds jusqu’au deuxième étage de la maison.

Pour l’instant, il est rester dans une résidence d’été à environ 30 miles de là, attendre des informations sur les prochaines étapes – et tracer une nouvelle relation avec l’eau à laquelle la fortune de sa famille était liée depuis des décennies.