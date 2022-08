Les Canadiens en invalidité sont oubliés dans un contexte de hausse de l’inflation

Alors que les Canadiens de partout au pays adaptent radicalement leur mode de vie pour faire face à la hausse du coût de la vie, de nombreux Canadiens handicapés affirment que les budgets trop serrés sont leur réalité depuis des années et que la situation ne fait qu’empirer.

La dernière flambée d’inflation au Canada, qui a atteint 8,1 % en juin, a marqué le plus grand changement annuel depuis 1983. Selon Statistique Canada, en 2017 en moyenne, les personnes handicapées vivent dans des ménages qui consacrent 30 % de leur revenu global au logement, tandis que le reste de la population a dépensé 19,7 pour cent.

Le logement abordable est la principale préoccupation du fils de 24 ans d’Alyson McCullough. Elle dit que son fils Dylan a dû payer plus de la moitié de son revenu fixe en loyer pour une chambre simple.

Dylan McCullough, qui a reçu un diagnostic d’autisme et de schizophrénie, reçoit 1 160 $ ​​par mois du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). Le loyer de sa maison actuelle à Orillia, en Ontario, où il vit avec plusieurs colocataires, est de 825 $ par mois. Alyson dit que ce que son fils paie actuellement aurait pu lui permettre de trouver son propre appartement il y a quelques années, mais dit que ses prestations d’invalidité n’ont pas suivi le rythme de l’inflation.

“Je sais que nous sommes également en pénurie de logements, mais les personnes en crise qui n’ont pas la capacité de se défendre ou de se débrouiller seules doivent vraiment être prioritaires”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 28 août. 28.

La hausse des prix des aliments est également devenue préoccupante pour de nombreux Canadiens handicapés, dont un résident de Vancouver qui a demandé à rester anonyme.

«Je dois m’asseoir là et y réfléchir. Ai-je vraiment besoin de ça ? Puis-je me le permettre ? C’est ce qui m’arrive et ça arrive à toutes les personnes handicapées », a-t-il déclaré, expliquant qu’il devait magasiner de manière stratégique pour respecter son budget et qu’il avait commencé à collecter des canettes de boisson gazeuse et des bouteilles de bière vides pour joindre les deux bouts.

Il dit qu’il vit actuellement de paiements mensuels d’environ 918 $ provenant de son invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et de 1 000 $ de l’aide aux personnes handicapées du gouvernement provincial. Cependant, après que les déductions fédérales ont été faites de son RPC à son aide provinciale, il lui reste moins de 2 000 $. Il dit que les prestations d’invalidité contradictoires l’ont rendu difficile à subvenir à ses besoins quotidiens, c’est pourquoi il plaide pour une aide supplémentaire pour les Canadiens vivant avec un revenu d’invalidité.

“Nous sommes comme une partie oubliée de la société”, a-t-il déclaré.

Les prestations d’invalidité conflictuelles sont un problème courant pour de nombreux Canadiens, déclare Helaine Boyd, directrice générale de la Disability Alliance en Colombie-Britannique

Boyd dit que la déduction de l’aide fédérale de l’aide provinciale aux personnes handicapées met en évidence les différentes politiques et les obstacles auxquels les personnes handicapées doivent faire face pour trouver une aide financière. De plus, avec les pics d’inflation en cours, elle dit que l’aide financière n’a pas suivi l’augmentation constante du coût de la vie.

“Les taux n’ont pas suivi le montant dont les gens ont réellement besoin pour vivre et ils n’ont pas du tout été indexés sur l’inflation”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

SOUTIEN AUX HANDICAPÉS PARTOUT AU CANADA

Au Canada, le soutien financier varie selon les provinces et les territoires, et chaque programme est accompagné de ses propres politiques et critères pour déterminer le montant qu’une personne ou une famille peut recevoir.



avant JC

L’aide aux personnes handicapées pour un résident célibataire atteint jusqu’à 1 358 $ par mois, ce qui comprend un taux d’hébergement de 375 $ pour couvrir le logement, un montant qui n’a pas augmenté depuis 2007.



Alberta

Grâce au programme Alberta’s Assured Income for the Severely Handicapped (AISH), les résidents admissibles peuvent gagner jusqu’à un maximum de 1 685 $, mais ceux qui s’inscrivent à cette prestation doivent également demander tout autre revenu auquel ils sont admissibles, y compris le RPC, l’AE ou la WCB ou non. avoir un revenu supérieur à ce que permet l’AISH.



Saskatchewan



Manitoba



Ontario



Québec

Le Régime de rentes du Québec, offert aux personnes de moins de 65 ans, peut rapporter jusqu’à 1 463 $ par mois, ce qui comprend un montant fixe de 524,61 $ pour tous les bénéficiaires.



Terre-Neuve-et-Labrador

Bien que la province n’ait pas un seul programme provincial d’invalidité, il existe divers programmes qui offrent une aide financière pour les frais médicaux, la garde d’enfants et le logement.



Nouveau-Brunswick



Nouvelle-Écosse

Le programme de soutien aux personnes handicapées de la Nouvelle-Écosse comprend une pension alimentaire pour enfants, une vie autonome et un logement qui couvre entre 608 $ et jusqu’à 1 393 $ pour les personnes avec ou sans enfants qui logent, louent ou possèdent une maison.



Î.-P.-É.

L’aide du programme AccessAbility Supports de la province varie selon la personne, mais les services inclus dans le programme aident à la recherche d’emploi et aux modifications de la maison et du véhicule requises pour un handicap qui couvrent : moins de 10 000 $ tous les 10 ans pour une maison et 6 000 $ tous les huit ans pour un véhicule.



Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Yukon

Les territoires offrent une aide au revenu aux familles à faible revenu et aux personnes handicapées. Cependant, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon offrent des services distincts pour certaines dépenses médicales liées aux maladies chroniques, à la scolarité et à la garde d’enfants.

‘PRIME OPPORTUNITY’ POUR OBTENIR LE DROIT

En juin, le gouvernement fédéral a réintroduit l’intention de créer la Prestation canadienne d’invalidité, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails sur les bénéficiaires potentiels, Boyd dit que le moment est venu.

« C’est maintenant une excellente occasion avec la Prestation canadienne pour invalidité de bien comprendre ce dont les personnes handicapées ont besoin », a-t-elle déclaré.

En mai, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a déclaré que le travail était “en cours” pour la prestation. De plus, elle a déclaré que le gouvernement fédéral s’efforçait de créer une prestation qui n’aura pas d’impact négatif sur les autres programmes.

Boyd dit qu’il doit y avoir une meilleure compréhension des dépenses nécessaires auxquelles les Canadiens handicapés sont confrontés pour les services de santé et sociaux, y compris les régimes alimentaires spéciaux, le transport ou les médicaments non couverts par le gouvernement.

«Il doit y avoir une meilleure reconnaissance des personnes handicapées pour leur fournir une certaine sécurité dans les tarifs en l’indexant sur l’inflation afin que les personnes les plus touchées, comme les personnes à faible revenu, n’aient pas l’impression de devoir s’inquiéter à chaque fois. il y a un pic d’inflation », a-t-elle déclaré.