Les Canadiens en faveur de renommer la rue de Toronto portant le nom de contre-abolitionniste écossais… jusqu’à ce qu’ils entendent le coût

Des sondeurs de Maru Public Opinion ont demandé aux citoyens de Toronto s’ils soutenaient les appels à renommer l’une des artères les plus importantes de la ville, la rue Dundas, et d’autres lieux portant le nom du ministre écossais du XVIIIe siècle.

L’enquête, menée entre le 9 et le 18 juillet, a sélectionné au hasard 500 adultes vivant à Toronto et a livré des résultats surprenants sur l’appétit des gens pour l’annulation des noms de rue que certains jugent inappropriés.

Henry Dundas, également connu sous le nom de Lord Melville, était un éminent homme politique britannique de l’époque géorgienne originaire d’Édimbourg. L’homme politique écossais n’aurait jamais mis les pieds à Toronto, bien qu’il y ait été commémoré, et de nombreux historiens le considèrent comme une figure de proue de la campagne pour empêcher l’abolition de la traite des esclaves.

Retarder l’abolition signifiait que des centaines de milliers de personnes ont été obligées d’attendre des décennies de plus pour leur liberté. Dundas, qui a été secrétaire d’État à la Guerre de 1794 à 1801, a également trafiqué jusqu’à 13 000 Africains réduits en esclavage dans l’armée britannique.

Au fil des ans, plusieurs appels ont été lancés pour retirer le nom de l’ancien avant-poste colonial, la demande de changement devenant de plus en plus forte à la suite du meurtre de George Floyd.

Le sondage d’opinion publique Maru a révélé que 55% des personnes interrogées étaient favorables à une décision de renommer la rue Dundas et d’autres lieux tels que la place Yonge-Dundas qui portent son nom.

Cependant, le soutien au déménagement a chuté lorsque les répondants ont été informés des coûts potentiels du changement de nom. Un énorme 61% s’est opposé à l’appel après avoir été informé du coût pour la ville ainsi que « exigences administratives personnelles et professionnelles » cela serait rendu nécessaire par le changement de nom.

Les autorités de Toronto ont évalué le coût du changement de marque de tous les actifs municipaux portant le nom de Dundas à environ 6 millions de dollars.

Les résultats du sondage sont intervenus après que le conseil municipal a voté 17-7 pour lancer une consultation publique sur le changement de nom du monument de la ville.

La consultation fait suite à une pétition lancée par le local Andrew Lochhead pour renommer la rue Dundas. Il a prétendu que ce serait « une étape constructive et symbolique vers le reniement de ses associations historiques » avec des personnes associées à « inégalité raciale et exploitation ».

Lochhead a décrit l’héritage des Écossais comme « très problématique » et a appelé à une consultation en partenariat avec « Organisations dirigées par des Noirs et sociétés historiques, [and] Groupes autochtones et autres représentants de la communauté. La pétition a jusqu’à présent été signée par quelque 15 000 personnes.

Dundas, qui a également joué un rôle déterminant dans les Lumières écossaises, le rôle de la Grande-Bretagne dans les guerres de la Révolution française et l’expansion impériale en Inde, est commémoré par des monuments et des noms de rues à travers le Commonwealth, y compris un monument classé de catégorie A dans sa ville natale d’Édimbourg.

En mars, le conseil municipal d’Édimbourg a approuvé une plaque pour le monument indiquant : « Au sommet de cette colonne néoclassique se dresse une statue d’Henry Dundas, 1er vicomte Melville (1742-1811). » L’imposante colonne a été vandalisée lors des troubles provoqués par Black Lives Matter en juin 2020.

