Les Canadiens d’origine marocaine sont choqués et inquiets après la mort de milliers de personnes dans le tremblement de terre

Près de deux jours après qu’un tremblement de terre meurtrier a tué plus de 2 000 personnes au Maroc, le Café Amistad de Montréal est devenu un lieu de rassemblement pour ceux qui cherchent des réponses, ou du moins du soutien.

Alors que la nouvelle du séisme meurtrier circulait vendredi, Chorfi Zouhir a gardé son magasin ouvert jusque tard dans la nuit, alors que les clients restaient scotchés aux chaînes d’information et tentaient frénétiquement d’appeler chez eux.

« Tout était sens dessus dessous », a déclaré Zouhir dimanche dans une interview. « Nous cherchions des informations à tout prix. »

Il y a environ 100 000 Canadiens d’origine marocaine, selon le dernier recensement, dont la plupart — environ 81 000 — vivent au Québec. Près de la moitié de cette population se trouve à Montréal.

Il y a environ 100 000 Canadiens d'origine marocaine, selon le dernier recensement, dont la plupart — environ 81 000 — vivent au Québec. Près de la moitié de cette population se trouve à Montréal.

Zouhir a déclaré que de nombreuses personnes ont passé les premières heures à essayer de joindre leurs proches au téléphone, désespérées de savoir si tout allait bien. Il a déclaré qu’au début, le nombre de morts se chiffrait à des dizaines, puis à des centaines. Au moment où il s’est réveillé samedi matin, « cela se multipliait », a-t-il déclaré.

Au dernier décompte, les autorités de l’État ont fait état de 2 122 morts et 2 421 personnes blessées après que le Royaume du Maroc a été secoué vendredi soir par un séisme de magnitude 6,8, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech.

Les membres de la famille de Zouhir à Casablanca sont en sécurité, mais il est choqué par la tragédie qui frappe son pays.

Il a également été profondément touché par le nombre de personnes de tous horizons qui se sont arrêtées dans son café pour demander à leurs voisins marocains si leurs familles étaient en sécurité.

Le premier ministre Justin Trudeau a exprimé ses condoléances au peuple marocain dans une publication sur les réseaux sociaux et a déclaré que le Canada était prêt à aider autant qu’il le pouvait.

« Mon cœur se brise pour le peuple marocain, suite au tremblement de terre dévastateur d’hier », a écrit Trudeau samedi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « À ceux qui ont perdu des êtres chers : les Canadiens vous transmettent nos plus sincères condoléances. »

Au moins une mosquée de Montréal a déclaré qu’elle collectait des dons à envoyer au Maroc, tandis que plusieurs personnes sur une page Facebook dédiée aux Montréalais marocains ont posté en ligne, demandant comment elles pourraient aider.

À London, en Ontario, la communauté marocaine locale s’est réunie ce week-end pour prier pour les victimes du tremblement de terre et discuter des moyens d’aider leurs proches dans le pays.

Abdallah Haida, vice-président de l’Association marocaine de London Ontario, a déclaré que son équipe travaille avec des agences mondiales telles qu’Islamic Relief Canada et des organisations caritatives locales au Maroc pour aider à envoyer de l’argent et des produits de première nécessité aux personnes touchées par la tragédie.

Certains travailleurs humanitaires du Canada sont également en route pour le Maroc, selon Rahul Singh, directeur exécutif de l’organisation d’aide humanitaire basée en Ontario GlobalMedic. Singh a déclaré à CBC News que ces équipes aideraient les secouristes sur le terrain et fourniraient de l’eau potable aux survivants.

Rahul Singh, directeur exécutif du groupe d'aide humanitaire GlobalMedic, discute des besoins auxquels le Maroc est confronté après un tremblement de terre dévastateur et des défis liés à la fourniture d'un soutien.

Dans une mise à jour dimanche, Affaires mondiales Canada a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun citoyen canadien blessé ou tué au Maroc.

GAC a déclaré qu’elle « fournit une assistance » à 50 citoyens canadiens dans le pays et que 4 763 personnes au Maroc sont enregistrées dans la base de données d’enregistrement des Canadiens à l’étranger, selon un communiqué.

« Affaires mondiales Canada est prêt à aider le peuple marocain en cette période difficile », indique le communiqué.

Le département est en contact étroit avec les Nations Unies, la Croix-Rouge et d’autres organisations non gouvernementales.

Le Canada est l’un des nombreux pays qui ont offert leur soutien au Maroc à la suite de la dévastation, mais le pays n’a pas émis de demande officielle d’aide.

Le maire de Terre-Neuve à Marrakech lors du tremblement de terre

Dimanche, les rues de Marrakech étaient remplies de véhicules de la police et de l’armée, selon un Terre-Neuvien qui assistait à une conférence de l’UNESCO dans la ville historique lorsque le séisme a frappé.

John Norman, maire de Bonavista, à Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré qu’il s’apprêtait à se coucher vendredi lorsque la pièce a commencé à trembler. Bien que cela ait commencé lentement, il a déclaré que les grandes secousses avaient commencé en quelques secondes.

« Le plafond a commencé à bouger et la poussière a commencé à tomber », a-t-il déclaré lors d’un entretien. « Les plafonniers de la salle de bain sont tombés du plafond et j’ai dit : « Nous partons ». »

Norman a déclaré qu’il avait de la chance que ni lui ni les autres membres de la délégation canadienne n’aient été blessés, et a déclaré que leur hôtel était bien construit et n’avait subi que des dommages mineurs. Cependant, a-t-il ajouté, il est douloureux d’entendre les histoires du personnel de l’hôtel dont les familles ont perdu leur maison.

Norman a déclaré qu’il était également conscient que sa propre histoire aurait pu se terminer différemment. À l’origine, il devait conclure la conférence par une mission sur le terrain dans les montagnes de l’Atlas – près de l’épicentre de la tragédie – et séjourner dans un hôtel qui n’est désormais « plus », a déclaré Norman.

« Nous avons tous beaucoup de chance et nous en sommes tous conscients », a-t-il déclaré.

L’argent destiné à cette expédition a été reversé aux secours suite au tremblement de terre, a déclaré Norman, et un centre de dons a été installé à l’extérieur de l’hôtel où il réside. Les participants à la conférence et d’autres personnes séjournant dans des zones moins endommagées ont fait don de sang et d’eau en bouteille, a-t-il déclaré.