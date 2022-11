Les Canadiens d’origine iranienne disent qu’ils sont punis par des restrictions de voyage pour avoir été enrôlés en tant que jeunes hommes

Avec la saison des fêtes qui approche à grands pas, beaucoup prévoient de voyager, mais Amir Abolhassani, un résident de Saskatoon, dit que lui et de nombreux autres Canadiens d’origine iranienne pelleteront la neige à la maison.

Abolhassani a vendu sa maison à Saskatoon lorsque son employeur basé aux États-Unis lui a demandé de déménager en Caroline du Nord. Mais à l’aéroport de Calgary en janvier dernier, sa famille n’a pas été autorisée à traverser la frontière.

Un officier américain des douanes et de la protection des frontières (CBP) a déclaré à Abolhassani, qui est un citoyen canadien, que c’était à cause du temps qu’il avait passé comme conscrit dans le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) d’Iran il y a plus de dix ans.

L’administration Trump a qualifié le CGRI d’organisation terroriste en 2019.

Abolhassani a déclaré que tous les hommes en Iran âgés de plus de 18 ans doivent effectuer un service obligatoire dans l’une des armes de l’armée, et qu’un sur trois est affecté au CGRI. Il a déclaré que refuser la conscription empêcherait un homme d’obtenir un passeport ou d’accéder aux commodités civiques, et pourrait parfois entraîner d’autres sanctions.

Il a dit qu’il n’est pas juste d’être puni pour avoir été enrôlé.

“Nous ne sommes pas assez des citoyens canadiens. Sommes-nous vraiment des Canadiens à ce stade?” il a dit.

“Il y a des gens qui ne peuvent pas dire leur dernier adieu à leurs parents aux États-Unis. Un enfant malade qui a besoin d’être soigné là-bas ne peut pas y aller.”

Amir Abolhassani a récemment été interrogé par son employeur sur l’état de son déménagement aux États-Unis, mais jusqu’à présent, il est autorisé à travailler à distance. Il dit s’inquiéter pour son avenir et celui de sa fille d’un mois. (Kayla Guerrette/CBC)

CBC s’est entretenu avec 25 Canadiens d’origine iranienne qui ont convenu à l’unanimité qu’ils sont traités comme des citoyens de seconde classe. Tous disent que leurs courriels aux députés locaux et aux fonctionnaires au niveau fédéral sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

Beaucoup disent qu’ils sont soumis à un filtrage secondaire impliquant de longs entretiens intrusifs et une fouille approfondie de leurs effets personnels, de leurs téléphones portables et de leurs réseaux sociaux, même lorsqu’ils entrent au Canada.

Bien que tous saluent la récente décision du Canada de interdire les hauts fonctionnaires de l’IRCG ils veulent que le gouvernement ne mette pas les anciens conscrits dans le même panier.

Les Canadiens d’origine iranienne ayant déjà été enrôlés dans l’IRGC reçoivent souvent la désignation « 4S », qui signifie Second Security Screening Selection, sur leur carte d’embarquement. Navid Sadeghiani, résident de Vancouver, et sa famille les ont reçus en juillet lors d’un voyage à Paris. (Soumis par Navid Sadeghiani)

Selon le recensement récent , il y a 213 160 personnes d’origine iranienne au Canada. Abolhassani a déclaré que quelque 80 000 personnes pourraient être touchées par ce problème, dont sa fille, qui a à peine un mois.

“Je suis en contact avec plus de 200 familles correspondant à quelque 600 Canadiens d’origine iranienne dans le même bateau”, a-t-il déclaré.

Affaires mondiales Canada a refusé de commenter, redirigeant la requête vers l’Agence des services frontaliers du Canada.

Dans une déclaration écrite identique à celle qu’elle a fournie après une enquête précédente de la CBC à ce sujet, l’ASFC a déclaré qu’elle ne suit pas les cas de Canadiens d’origine iranienne qui se sont vu refuser l’entrée aux États-Unis et dans d’autres pays.

“L’ASFC ne possède aucun pouvoir ou autorité pour intervenir dans les décisions d’immigration prises par d’autres pays”, indique le communiqué.

CBC News a contacté le département américain de la Sécurité intérieure et le CBP pour un commentaire, mais n’a pas reçu de réponse.

“Le Canada se décharge de ses responsabilités sur les États-Unis”: un homme de l’Alberta

Abolhassani a déclaré qu’il avait récemment été interrogé à deux reprises par son employeur sur son déménagement aux États-Unis, mais jusqu’à présent, il est autorisé à travailler à distance.

Mojtaba Siahpoosh, un résident d’Okotoks, en Alberta, a déclaré avoir reçu il y a une semaine un avis de son employeur l’informant qu’il perdrait son poste d’ici la fin de l’année.

“Ils m’attendaient, car j’ai été embauché pour couvrir à la fois l’Ouest canadien et les États-Unis, mais on m’a interdit de territoire [to the U.S.] en octobre dernier », a-t-il déclaré.

“J’ai réessayé en juillet. Nous sommes arrivés à la frontière vers 8h30 et avons été interrogés pendant sept heures, y compris ma femme et deux très jeunes enfants, qui sont nés et ont grandi au Canada.”

Mojtaba Siahpoosh dit que lui et d’autres Canadiens d’origine iranienne sont victimes de discrimination alors que le Canada se décharge de la responsabilité sur les États-Unis (Elena Matkovska Photographie)

Avant 2019, l’homme de 44 ans voyageait aux États-Unis depuis des années.

Siahpoosh a estimé qu’il était “traité comme un criminel”, car il était accompagné par les agents du CBP même pour apporter du lait maternisé de leur voiture.

Au cours de sa période de conscription en 2006, Siahpoosh a été chargé de la paperasserie d’archives et de journaux.

“Je n’ai jamais pris les armes de ma vie. Ce jour à la frontière a été le jour le plus épuisant de ma vie”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes victimes de discrimination et le Canada décharge ses responsabilités sur les États-Unis. Je me sens comme un citoyen de troisième classe.”

“Écraser le rêve d’un petit garçon de hisser le drapeau canadien”: un homme de Vancouver

Navid Sadeghiani, résident de Vancouver, est d’accord. Son fils Arshia Sadeghiani, champion canadien de robotique, n’a pas été autorisé à entrer aux États-Unis avec l’équipe de robotique de son district scolaire de West Vancouver pour assister au championnat du monde à Dallas.

Le jeune de 13 ans a été débouté le 7 mai parce que son père avait été enrôlé en Iran il y a plus de 30 ans.

La famille, y compris leur enfant de 10 ans, doit souvent arriver quatre heures plus tôt lorsqu’elle se rend dans un pays allié des États-Unis et faire face à de nombreux contrôles secondaires avant d’embarquer.

“Mes enfants me demandent : ‘Papa, pourquoi nous posent-ils de telles questions ?’ Que dois-je leur dire? Quand Trudeau dit qu’un Canadien est un Canadien est un Canadien, je n’y crois pas », a déclaré Navid.

« Même en rentrant au Canada, nous devons être redirigés vers l’immigration quand nous sommes Canadiens. C’est comme si on nous envoyait en prison.

Arshia Sadeghiani, 13 ans, ne veut pas poursuivre son avenir dans la robotique après qu’il n’a pas été autorisé à entrer aux États-Unis avec l’équipe de robotique de son district scolaire de West Vancouver pour assister au championnat du monde à Dallas, dit son père. (Soumis par Navid Sadeghiani)

Le quinquagénaire se sent triste pour son fils, déprimé après le refus.

“Il ne voulait pas parler et maintenant il ne veut pas voir d’avenir dans la robotique parce qu’il ne peut pas voyager ou poursuivre ses études supérieures là-bas”, a déclaré Navid.

“Ils anéantissent le rêve d’un petit garçon de hisser le drapeau canadien aux États-Unis. Son avenir est en train d’être détruit. Le Canada doit agir.”

Sara Ebrahimi, une autre résidente de la Colombie-Britannique, a dû dire la même chose à sa fille qui voulait poursuivre ses études à New York, après que la famille a été arrêtée le mois dernier à la frontière alors qu’elle se rendait à Seattle.

“C’est tellement offensant, après avoir payé toutes les taxes ici, je ne peux pas rendre visite à mes frères et sœurs et à ma famille aux États-Unis. Cela nous affecte émotionnellement. Je ne peux pas aller dans la plupart des endroits en Europe et dans les Caraïbes pour des vacances”, a-t-elle déclaré. a dit.

« Nous, les Canadiennes d’origine iranienne, devons en payer le prix. Nous pensions que nous avions l’indépendance ici, mais non, nous ne sommes pas libres.