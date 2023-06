Les Canadiens d’origine chinoise disent qu’ils veulent une action sur le registre des agents étrangers, pas de longues audiences publiques

Le chef d’un groupe canadien qui fait pression pour la démocratie à Hong Kong affirme que les Canadiens d’origine chinoise ne peuvent pas se permettre d’attendre des mois d’audiences publiques sur l’ingérence étrangère et demandent plutôt une action sur un registre des agents étrangers.

« Nous en parlons depuis assez longtemps », a déclaré Cherie Wong, directrice générale de l’Alliance Canada Hong Kong (ACHK). « Nous sommes fatigués, nous voulons voir des changements et nous voulons voir les membres de notre communauté protégés. Le moment est venu d’agir. »

Wong parlait sur CBC Pouvoir et politique Friday au sujet du dernier rapport de son organisation, Eaux troubles : L’influence de Pékin dans le processus démocratique et électoral canadien.

Le rapport de l’ACHK recommande au gouvernement canadien d’adopter une nouvelle législation pour créer un registre public des individus, des organisations et des mandataires agissant activement au nom de mandants étrangers au Canada.

REGARDER | « Le moment est venu d’agir », déclare l’avocat : Les Canadiens d’origine chinoise disent qu’ils n’ont pas besoin d’audiences publiques pour leur dire ce qu’ils savent déjà Cherie Wong, directrice exécutive d’Alliance Canada Hong Kong, parle à Power and Politics du dernier rapport de son organisation détaillant l’ingérence électorale étrangère au Canada.

« Nous n’avons pas besoin d’une autre personne pour nous dire qu’il y a une ingérence étrangère, nous n’avons pas besoin d’une autre personne pour étudier la tactique, nous l’avons étudiée et nous l’avons présentée dans ce magnifique reportage », a déclaré Wong à David Cochrane de CBC.

La semaine dernière, David Johnston, le rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence électorale, s’est prononcé contre une enquête publique et mènera à la place un processus d’audience publique.

Selon le rapport de Johnston, au cours de ces audiences, il prévoit d’entendre les communautés de la diaspora qui sont directement touchées par l’ingérence présumée de Pékin – un processus selon Wong ne fera que retarder les actions urgentes nécessaires pour protéger les membres de la communauté.

Débat du rapporteur spécial distrayant: avocat

Le rapport du groupe intervient après que les députés ont voté cette semaine en faveur de l’éviction de Johnston de son mandat de rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère.

Trudeau a rejeté les allégations selon lesquelles Johnston aurait un conflit d’intérêts comme des attaques à motivation politique.

Le débat sur Johnston et l’audience publique entravent les actions urgentes nécessaires pour protéger les membres de la communauté de la diaspora, selon Wong.

Alors que l’ACHK a examiné le premier rapport de Johnston et a reconnu sa cohérence avec certaines de leurs observations, Wong dit que les membres de la communauté sino-canadienne ont le sentiment d’en parler depuis des années sans que le gouvernement n’agisse. Elle a souligné que son organisation avait publié des rapports sur l’ingérence étrangère en 2020, 2021 et le plus récent cette année.

« Nous ne pouvons pas attendre un processus de 12 à 16 mois pour nous dire quelque chose que nous savons déjà. »

Cheuk Kwan, coprésident de l’Association de Toronto pour la démocratie en Chine, affirme que le temps des consultations sur l’ingérence étrangère est révolu et qu’il faut maintenant agir. (Radio-Canada)

Les frustrations de Wong font écho à celles de Cheuk Kwan, coprésident de l’Association torontoise pour la démocratie en Chine.

« Nous avons dit la même chose [thing] pendant longtemps », a déclaré Kwan Pouvoir et politique le jour où le rapport de Johnston est sorti. « Je pense que le temps des consultations est révolu. Nous devons affronter directement la situation que nous avons en main. »

Kwan dit qu’il participera s’il lui est demandé de prendre la parole lors des audiences publiques, mais il n’a pas beaucoup d’espoir que cela produise des résultats différents ou une compréhension plus profonde du problème.

Le registre favoriserait la confiance, selon un rapport

Au lieu de cela, il dit que le registre public que la communauté recommande aidera à renforcer les mesures que les forces de l’ordre peuvent utiliser pour briser le cycle de l’ingérence étrangère et aider à rétablir la confiance dans le système électoral canadien.

Le rapport de l’ACHK indique qu’un tel registre favoriserait la confiance, la résilience et la transparence pour s’assurer que les Canadiens ont confiance dans les institutions démocratiques du pays. Il appelle également à la collaboration et à la coopération entre les agences de renseignement, les forces de l’ordre et le système judiciaire afin de rationaliser le processus de conversion des renseignements en preuves recevables.

Alors que le gouvernement dit qu’il ira de l’avant avec la création d’un registre des agents étrangers, si le ministère de la Justice n’est pas en mesure de rédiger la législation à temps, cela pourrait ne pas arriver avant l’automne.

Bien qu’elle trouve l’engagement du gouvernement encourageant, Wong craint que ce ne soit pas suffisant.

« Nous devons voir tous les acteurs politiques, tous les acteurs partisans se rassembler et créer un mouvement durable à long terme afin que nous ne parlions pas seulement d’ingérence étrangère maintenant, mais que nous abordions continuellement de nouvelles tactiques et de nouvelles problèmes auxquels le Canada sera confronté à l’avenir.

Elle dit qu’il est important d’obtenir l’engagement de ceux qui peuvent créer une législation qui protège les communautés de la diaspora, les dissidents et la société canadienne en général contre l’ingérence étrangère.

Malgré le débat croissant autour de Johnston comme choix du rapporteur spécial, il doit témoigner au Parlement mardi.