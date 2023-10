Les Canadiens sont invités à éviter tout voyage au Liban alors que les combats s’intensifient le long de la frontière sud du pays avec Israël.

« Évitez tout voyage au Liban en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, des troubles civils, du risque accru d’attaque terroriste et du conflit armé en cours avec Israël », prévient l’avis aux voyageurs mis à jour d’Affaires mondiales Canada. « Dans le cas où le conflit armé s’intensifie, les moyens commerciaux pour quitter le pays pourraient être affectés. »



Publié mercredil’avis aux voyageurs amélioré intervient après qu’il ait été demandé aux Canadiens d’éviter de se rendre dans le sud du Liban uniquement en raison d’affrontements entre militants et forces israéliennes.

Le Hezbollah, un puissant groupe militant et parti politique basé au Liban, a échangé des tirs au-dessus de la frontière avec Israël à la suite de l’attaque du 7 octobre par le Hamas depuis la bande de Gaza. Les affrontements auraient fait des morts et des blessés des deux côtés, ainsi que la mort de civils et d’un journaliste au Liban. Alors qu’Israël se concentre sur le conflit avec le Hamas dans le sud, on craint que les tensions latentes depuis longtemps avec le Hezbollah ne continuent de s’intensifier le long de la frontière nord d’Israël, ouvrant potentiellement un nouveau front de guerre.

« Il y a de violents affrontements le long de la frontière avec Israël, notamment des tirs quotidiens de roquettes et de missiles ainsi que des frappes aériennes », indique l’avis aux voyageurs. « Si vous y êtes déjà, vous devriez partir tant que des options commerciales restent disponibles. »

Le Hamas et le Hezbollah sont considérés comme des alliés ainsi que des organisations terroristes par des pays comme les États-Unis et le Canada. À la suite d’une guerre civile à Gaza, le Hamas gouverne la bande de Gaza depuis 2007. Le Hezbollah détient actuellement 15 sièges sur les 128 sièges du Parlement libanais. Tous deux combattent Israël depuis des décennies.

Un avis « éviter tout voyage » constitue le niveau de risque de voyage le plus grave au Canada. Avec l’ajout du Liban à cette liste, il rejoint des pays comme l’Afghanistan, l’Ukraine, la Corée du Nord, la Russie, l’Irak et la Libye. Il est actuellement conseillé aux Canadiens « d’éviter tout voyage non essentiel » vers Israël et d’éviter tout voyage dans les régions d’Israël frontalières du Liban, de la Syrie et de l’Égypte ainsi que des territoires palestiniens, à l’exception de Ramallah, Jéricho et Bethléem.

Affaires mondiales Canada n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Évitez tout déplacement vers #Liban en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, des troubles civils, du risque accru d’attaque terroriste et de la poursuite du conflit armé avec #Israël. Si vous y êtes, envisagez de partir par des moyens commerciaux si cela est sécuritaire. Pour plus d’informations : https://t.co/Sfb8Jtdfpe pic.twitter.com/zuYUWJ7GVN – Voyage.gc.ca (@TravelGoC) 19 octobre 2023



Avec des fichiers de l’Associated Press