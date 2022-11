Les Canadiens disent que leurs finances personnelles sont au pire : Nanos

La confiance des consommateurs continue de chuter, près de la moitié des Canadiens déclarant que leurs finances personnelles sont moins bonnes qu’il y a un an, selon un sondage hebdomadaire de Nanos Research.

Alors que les Canadiens font face à l’inflation, à la chute des prix des maisons et à la perspective d’une récession, 47 % des personnes interrogées par Nanos Research pour Bloomberg News ont déclaré que leur situation financière s’était détériorée au cours de la dernière année.

“Le plus important, c’est qu’il s’agit d’un nouveau record”, a déclaré Nik Nanos, titulaire de la chaire de recherche de Nanos, lors du dernier podcast CTV News Trend Line.

“Nous avons commencé à suivre cela en 2008. Il s’agit donc du score le plus élevé pour les personnes déclarant que leurs finances personnelles sont moins bonnes. Il est plus élevé que pendant la récession de 2008. Il est plus élevé qu’au début de la pandémie, avant même que les contrôles ne commencent. quand les gens ne payaient pas le loyer.”

Seuls 13,4% des répondants ont déclaré que leurs finances s’étaient améliorées depuis l’année dernière, tandis que les 37,1% restants n’ont signalé aucun changement et 2,6% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’étaient pas sûres.

Dans le même ordre d’idées, les Canadiens se sentent assez négatifs lorsqu’on les interroge sur l’économie en général. Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient que l’économie s’affaiblirait ou se renforcerait au cours des six prochains mois, “un énorme 64%, soit près de deux Canadiens sur trois, pensent que l’économie s’affaiblira plutôt que de se renforcer”, a déclaré Nanos.

Seulement 9 % ont déclaré croire que l’économie se renforcera au cours de cette période, tandis que 20 % disent qu’il n’y aura pas de changement.

Regardez le dernier épisode de Trend Line en haut de cet article ou sur YouTube

“Donc, les gens se préparent à une récession potentielle. Ils ne savent pas s’il pourrait s’agir d’une récession légère, ce que certains à la Banque du Canada pensent que ce sera”, a déclaré Nanos. “Mais les Canadiens se préparent à une mauvaise nouvelles.”

La Banque du Canada a prédit la semaine dernière que le Canada pourrait connaître une récession potentielle au premier semestre de 2023, avec un ralentissement de la croissance de 3,25 % cette année à un peu moins de 1 % en 2023, selon son dernier Rapport sur la politique monétaire.

Pendant ce temps, l’inflation est de 6,9 ​​%, la banque ne voyant aucun signe de ralentissement jusqu’à la fin de 2023, date à laquelle elle tombera à environ 3 %, avant de se stabiliser à un objectif de 2 % en 2024. De plus, Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a souligné d’autres hausses de taux à venir.

“Cette phase de resserrement va toucher à sa fin”, a déclaré Macklem. “Nous nous rapprochons de ce point, mais nous n’y sommes pas encore. Nous prévoyons donc que les taux d’intérêt devront encore augmenter et nous déterminerons le rythme en fonction des développements à venir.”