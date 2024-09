Les Canadiens de Montréal annoncent les premiers groupes au camp d’entraînement et les résultats du premier match

16 avril 2024; Montréal, Québec, CAN; L’attaquant des Canadiens de Montréal Cole Caufield (22) et ses coéquipiers le défenseur Lane Hutson (48) et l’attaquant Juraj Slafkovsky (20) après un match contre les Red Wings de Détroit au Centre Bell. Crédit obligatoire : Eric Bolte-USA TODAY Sports

Quelques heures après avoir annoncé que Kaiden Guhle manquera le début du camp d’entraînement, les Canadiens ont foulé la glace pour la première séance sur glace de la saison 2024-25.

Les équipes sont divisées en trois groupes et les joueurs de la LNH sont répartis entre les trois.

Il est assez facile de déchiffrer certaines des lignes que Martin St-Louis envisage de rejoindre pour le camp d’entraînement. Juraj Slafkovský est avec Nick Suzuki et Cole Caufield. Patrik Laine est avec Alex Newhook et Kirby Dach. Josh Anderson est avec Joshua Roy et Christian Dvorak et Brendan Gallagher avec Jake Evans et Joel Armia.

Les trois équipes disputeront un tournoi à la ronde. Le premier match opposera l’équipe 1 à l’équipe 2. L’équipe 1 a gagné 4-2.

Voici les lignes :

ÉQUIPE 1

13 CAUFIELD – 14 SUZUKI – 20 SLAFKOVSKY

51 HEINEMAN – 91 KAPANEN – 27 BARRE-BOULET

88 TUCH – 86 REIN – 60 XHEKAJ

38 NOVAK

48 HUTSON – 52 BARRON

47 STRUBLE – 24 MAILLOUX

36 Wotherspoon

75 DOUBLES

95 HUGHES

ÉQUIPE 2

92 LAINE – 77 DACH – 15 NEWHOOK

55 PEZZETTA – 62 BECK – 46 MEŠÁR

76 DAVIDSON – 74 GIGNAC – 57 FARRELL

38 ARSENEAU

74 XHEKAJ – 58 SAVARD

84 TRUDEAU – 85 JACOBS

54 PAQUETTE – 65 SÉVIGNY

35 MONTEMBEAULT

70 CAVALLIN

Buts de l’équipe 1

P1 [1]-0 Capanen (Heineman)

P1 [2]-1 Capannen

P1 [3]-2 F. Xhekaj

P2 [4]-2 Slafkovsky (Caufield)

Buts de l’équipe 2

P1 1-[1] Gignac (A. Xhekaj)

P2 2-[2] Trudeau (Beck)

Mike Matheson semble se préparer à jouer avec David Reinbacher, tandis que David Savard semble jouer avec Arber Xhekaj.

Les combinaisons au camp ne sont pas nécessairement la façon dont l’équipe débutera la saison, mais il semble qu’au cours de l’hiver, ce sont ces combinaisons que Martin St-Louis voulait regarder.