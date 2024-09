Les Canadiens de Montréal annoncent la première série de réductions dans les camps d’entraînement

Les Canadiens de Montréal ont finalement annoncé leur première série de suppressions du camp d’entraînement, réduisant le nombre initial de joueurs présents de 59 à 32.

L’équipe a joué quatre matchs préparatoires avant de prendre une décision, même si étant donné qu’ils ont invité 13 joueurs de moins au camp que la saison dernière, la piste plus longue est logique. Commencer avec une liste plus petite de joueurs légitimes ayant un potentiel dans la LNH leur a permis d’offrir plus d’opportunités aux prospects clés, sans parler de la possibilité pour de nouvelles lignes de tenter de créer une alchimie avant le début de la saison 2024-25.

Peu après la défaite de samedi face aux Maple Leafs de Toronto, les espoirs Owen Beck, Riley Kidney, Sean Farrell, Filip Mesar, Jared Davidson, Jacob Perreault, Luke Tuch, Xavier Simoneau, Florian Xhekajet Guillaume Trudeau ont été assignés au Rocket de Laval dans la AHL. Le gardien Connor Hughes se joindra à eux.

Il n’y a pas de surprises, même s’il y avait une légère chance que Beck aurait pu commencer la saison avec l’équipe si les étoiles s’étaient alignées. Il convient également de noter que Trudeau est le seul espoir défensif à se rendre à Laval.

Fait intéressant, Oliver Kapanen reste au camp, où il cherchera à prolonger son jeu solide. Pour rappel, Kapanen ne jouera pas dans la AHL s’il ne parvient pas à se tailler une place dans la LNH. Il rejoindra plutôt Timra IK dans la SHL.

Autres coupures de camp des Canadiens de Montréal

De plus, les joueurs suivants de la AHL ont également été affectés au Rocket :

Attaquants: Vincent Arseneau, Alex Beaucage, Laurent Dauphin, Israel Mianscum, Logan Nijhoff, Jakov Novak et Charles Savoie.

Défenseurs: Zackary Hayes, Joshua Jacobs, Chris Jandric, Simon Motew, Jacob Paquette, Vincent Sévigny et Tyler Wotherspoon.

Gardiens de but : Hunter Jones, Luke Cavallin

Les Canadiens de Montréal ouvriront leur saison le 7 octobre. Ils affronteront les Maple Leafs au Centre Bell, la mise au jeu étant prévue à 19 h HE.