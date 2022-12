Les Canadiens de l’Atlantique sont pressés alors que la flambée des prix du diesel procure une aubaine aux raffineries

Une bulle des prix qui a frappé le diesel et les carburants connexes dans le nord-est des États-Unis au début de novembre a coûté des millions de dollars aux consommateurs du Canada atlantique, jusqu’à ce qu’elle continue d’engloutir toute la région dans des prix élevés.

Les données compilées par la société nationale d’information sur l’énergie Kalibrate, qui suit les prix du pétrole sur 77 marchés canadiens, montrent que les consommateurs des provinces de l’Atlantique ont payé jusqu’à 36 cents le litre de diesel de plus en novembre qu’en octobre.

Les Canadiens à l’extérieur du Canada atlantique n’ont payé que 4,5 cents de plus.

Cela a été une aubaine pour les compagnies pétrolières vendant dans la région, mais a été un fardeau pour les consommateurs et les entreprises qui doivent faire face quotidiennement aux dépenses supplémentaires. La bulle des prix a également touché le mazout et le kérosène.

David Coburn est copropriétaire de Coburn Farms à Keswick Ridge, près de Fredericton. Il a déclaré que “ce fut une année difficile en termes de carburant”, après avoir été piqué par la hausse rapide des prix du diesel lors de la récolte de novembre. (Eric Wooliscroft/CBC)

« Quiconque conduit des camions — c’est juste une obsession cette année avec ces prix élevés du diesel », a déclaré David Coburn, un agriculteur de la région de Fredericton.

Coburn récoltait la dernière de sa récolte de maïs au début de novembre lorsque la bulle des prix du diesel a gonflé pour la première fois, et il a vu, impuissant, les prix bondir soudainement de 86 cents le litre sur quatre jours au Nouveau-Brunswick, dont une augmentation de 68 cents pendant la nuit.

Coburn avait 12 équipements à moteur diesel en fonctionnement à l’époque et a déclaré que ses dépenses avaient instantanément bondi de 1 000 $ par jour.

“Je connaissais des gens qui travaillaient dans les bois ou qui conduisaient des camions de gravier et qui garaient leur camion pour la semaine. Ils pouvaient le faire. Nous n’avions pas le choix. Vous devez faire votre récolte quand il le faut.” fait, et nous avons donc dû partir.

Des prix anormalement élevés, surtout dans la région de l’Atlantique

Les prix du diesel ont été exceptionnellement élevés partout au Canada pendant la majeure partie de l’année, mais l’escalade dans le Canada atlantique a atteint un niveau plus extrême à partir du début de novembre.

Réagissant à une flambée soudaine des prix au comptant du kérosène sur les marchés de New York le 3 novembre, la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a autorisé les détaillants de la province à augmenter les prix à 3,07 $ le litre de diesel le 5 novembre.

Le diesel est mélangé avec du kérosène pendant les mois de temps froid pour améliorer les performances du moteur.

Il s’agissait d’une augmentation d’une journée de 68,6 cents après une augmentation de 17,8 cents que l’EUB avait autorisée pour des raisons similaires trois jours plus tôt, et lorsque certains détaillants de la province ont commencé à facturer le maximum autorisé, cela a établi un record de prix au Canada.

Un pétrolier traverse le port de New York. Les prix du diesel au Canada atlantique sont réglementés en fonction de ce qui est payé sur les marchés au comptant pour livrer le produit à New York. Cette année, les approvisionnements en diesel ont été serrés, et ces prix ont été élevés. (Mark Lennihan/Associated Press)

Des augmentations similaires, bien que moins extrêmes, ont été autorisées au même moment par les autorités de réglementation dans les trois autres provinces de l’Atlantique, et des prix plus élevés qu’ailleurs au Canada ont persisté dans toute la région depuis lors.

À Saint John, où se trouve la plus grande raffinerie de pétrole du Canada, le coût du diesel à la pompe en octobre, avant la bulle des prix, était en moyenne de 15,3 cents supérieur à la moyenne canadienne pour tout le mois, principalement en raison de taxes provinciales sur le carburant plus élevées que la moyenne.

Mercredi de cette semaine, il était de 56,3 cents de plus.

Les consommateurs d’autres collectivités du Canada atlantique paient des primes similaires.

Répartie sur les près de 3 millions de litres par jour utilisés dans la région pour les seuls véhicules routiers, elle représente une dépense importante pour les entreprises et les consommateurs.

Et bien qu’une partie de cet argent supplémentaire ait servi à augmenter les taxes de vente fédérales et provinciales sur les prix plus élevés, la majeure partie a été versée aux sociétés pétrolières sous la forme de marges record de raffinage et de détail.

À Saint John, selon Kalibrate, la raffinerie locale a fait environ 105,5 cents le litre, avant dépenses, comme sa part de chaque litre de diesel vendu dans la ville en novembre, comparativement à 25,9 cents le litre en novembre dernier.

Des déséquilibres de prix régionaux similaires aux États-Unis

Paul Pasco de Kalibrate a déclaré que c’est un effet secondaire des problèmes extrêmes d’approvisionnement et de prix du diesel dans le nord-est des États-Unis avec lesquels le Canada atlantique est lié, et non un signe que les Canadiens de l’Atlantique sont surchargés.

“Ils vendent au taux en vigueur”, a déclaré Pasco au sujet des prix actuels des compagnies pétrolières dans la région de l’Atlantique.

“Ce n’est pas normal que nous voyions les marges augmenter comme ça. Vous ne le verrez que dans les périodes où la demande dépasse l’offre.”

Cela semble être le cas, étant donné qu’il existe des déséquilibres de prix régionaux similaires aux États-Unis et que les quatre provinces de l’Atlantique réglementent étroitement les prix que les sociétés pétrolières peuvent facturer pour le pétrole sur leur territoire.

La raffinerie d’Irving Oil à Saint John est la plus grande au Canada et faisait partie de plusieurs sociétés pétrolières gagnant un peu plus de 1,05 $ le litre sur les ventes de diesel au Nouveau-Brunswick en novembre, soit quatre fois la marge de novembre dernier. (Shane Fowler/CBC)

Cette semaine aux États-Unis, l’Energy Information Administration a signalé que les « prix du carburant diesel sur route » dans les États les plus proches du Canada atlantique, y compris la Nouvelle-Angleterre et les États du centre de l’Atlantique comme New York et le New Jersey, sont supérieurs d’au moins 1,10 $ aux prix dans le sud des États-Unis. C’est le triple de la différence par rapport à il y a un an.

La fermeture permanente pendant la pandémie des principales raffineries desservant les marchés du nord-est, une grève dans cinq raffineries en France en octobre et une interruption de service de deux mois à la raffinerie Irving Oil de Saint John en septembre et octobre ont tous contribué à restreindre l’approvisionnement dans la région alors que la demande pour un carburant clé lié au diesel – le mazout de chauffage – a commencé à reprendre.

Signes que le problème d’approvisionnement s’atténue

Les quatre provinces de l’Atlantique fondent leurs propres prix autorisés pour le diesel sur les valeurs établies sur les marchés du nord-est des États-Unis, et lorsque ces prix montent en flèche, ils traversent rapidement la frontière.

Des problèmes de prix similaires n’ont pas frappé l’essence parce qu’il y a une offre plus importante et qu’il n’y a pas le pic saisonnier de la demande que le mazout domestique provoque sur les marchés du diesel du nord-est des États-Unis.

Pasco dit qu’il y a des signes que les problèmes d’approvisionnement s’atténuent, bien que cela ne se soit pas encore manifesté dans les différences de prix entre le Canada atlantique et le reste du pays.

Coburn dit qu’il comprend les bases de ce qui s’est passé avec les prix du diesel dans la région, mais cela ne le rend pas plus facile à vivre.

“Cela a été une année difficile en termes de carburant”, a-t-il déclaré.