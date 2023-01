Les Canadiens dans les camps de prisonniers syriens seront rapatriés

Le gouvernement canadien a accepté de rapatrier six Canadiennes et 13 enfants actuellement détenus dans des camps de prisonniers dans le nord-est de la Syrie, selon Lawrence Greenspon, l’avocat qui les représente dans une affaire devant un tribunal fédéral.

La plupart des Canadiens sont détenus dans des camps gérés par les autorités kurdes depuis la chute de l’État islamique en 2019. Greenspon avait soutenu que leur détention constituait une violation de leurs droits constitutionnels.

Greenspon dit que l’accord de rapatriement n’inclut pas quatre hommes qui sont également candidats.

“C’est une excellente nouvelle pour les familles et surtout pour les femmes et les enfants qui sont détenus”, a-t-il déclaré.

Greenspon dit avoir reçu l’accord confidentiel signé avec Affaires mondiales Canada jeudi matin. L’accord prévoit le retour des Canadiens dans un « délai mutuellement convenu », mais Greenspon n’a pas fourni plus de détails.

Alexandra Bain, fondatrice de Families Against Violent Extremists, est en contact régulier avec les six femmes que le gouvernement s’est engagé à ramener chez elles.

Elle a déclaré à CTV News que certaines des femmes se sont mariées au Canada avant de se rendre en Syrie. D’autres se sont mariés pendant la guerre civile en Syrie. Ils ont tous des enfants.

« Je ne pense pas qu’ils soient dangereux. Je pense que ce sont des gens brisés », a déclaré Bain. “Ils veulent juste avoir la chance de prendre soin de leurs enfants et de reconstruire leur vie.”

Les conditions dans lesquelles ces Canadiens ont dû vivre dans les camps de prisonniers étaient «horribles» selon Leah West, professeure adjointe à la Norman Patterson School for International Affairs de l’Université Carleton, qui s’est rendue en Syrie en 2019.

“A cette époque, ces enfants et ces femmes n’étaient en détention que depuis moins d’un an”, a-t-elle déclaré jeudi à l’émission Power Play de CTV News Channel avec Vassy Kapelos. “Et c’était encore horrible à l’époque. Des conditions de vie improvisées, des tentes non étanches en toutes saisons. Des enfants jouant avec des bouteilles d’eau, essentiellement de petits enfants littéralement partout sous les pieds.

Pendant qu’elle était là-bas, West a été témoin d’une émeute au camp.

“Un endroit où j’ai marché et où j’ai vu un certain nombre d’enfants jouer est devenu tout à coup une ligne de mire”, a-t-elle déclaré. “C’était donc des conditions vraiment atroces et horribles qui ne convenaient à aucun enfant.”

HOMMES DÉTENUS EXCLUS DE L’ACCORD DE RAPATRIEMENT

En décembre, Greenspon et sa collègue avocate Barbara Jackman ont fait valoir devant un tribunal fédéral que permettre aux Canadiens de languir dans ces camps et prisons constituait une violation de leur droit constitutionnel à « la vie, la liberté et la sécurité de la personne » en vertu de l’article 7 de la Charte.

Pendant ce temps, les avocats fédéraux ont fait valoir que le Canada n’a pas l’obligation de rapatrier parce qu’il n’a pas de présence diplomatique en Syrie. Le dernier rapport de Human Rights Watch publié en décembre dernier, estime que plus de 40 000 étrangers, pour la plupart des enfants, restent dans les camps. Ils sont soumis à des frappes d’artillerie turques, à des maladies et à de violentes attaques d’extrémistes islamiques.

Le juge Henry Brown évalue actuellement la preuve après quatre jours d’audiences, dont une séance à huis clos vendredi dernier, qui comprenait des informations top secrètes des Forces canadiennes.

Jackman représente Jack Letts, l’un des quatre hommes qui font partie de l’affaire devant la Cour fédérale. Elle dit que les avocats du gouvernement n’ont présenté aucune preuve expliquant pourquoi les hommes devraient être exclus du rapatriement.

« (Le gouvernement) n’est pas venu au tribunal pour dire que les hommes sont dangereux et que les femmes ne le sont pas. Ils se livrent à la discrimination fondée sur le sexe », a déclaré Jackman.

Outre les 19 femmes et enfants visés par cet accord, il pourrait y avoir deux douzaines de Canadiens de plus dans des camps et des prisons en Syrie. La plupart sont des enfants, mais il y a au moins quatre hommes parmi les détenus. Le gouvernement soupçonne les détenus d’avoir des liens avec l’Etat islamique, mais n’a présenté aucune preuve. Greenspon dit qu’ils devraient tous être ramenés au Canada.

« Le premier ministre a déclaré qu’un Canadien est un Canadien est un Canadien. Il s’agit d’hommes, de femmes et d’enfants canadiens dont aucun n’a été accusé d’infractions. Ils sont détenus illégalement dans des camps de détention et des prisons pendant des années. Et notre position a toujours été que c’est la responsabilité du gouvernement canadien de les ramener chez eux.

Des appels au rapatriement des familles canadiennes vivant dans ces camps de prisonniers en Syrie ont été lancés pendant des années, mais les liens présumés avec l’EIIS ont suscité des hésitations de la part du gouvernement.

Le rapatriement de ces six femmes et 13 enfants est possible grâce à une politique instituée en 2021, a déclaré West.

“En vertu de cette politique, s’il y avait un changement fondamental dans les circonstances, le gouvernement devrait reconsidérer le point de départ, qui était de ne pas rapatrier”, a-t-elle expliqué. « Nous avons appris en décembre que cela s’était produit pour ces femmes et ces enfants. Et dans le cadre de cette politique, il y a six facteurs que le gouvernement prendrait alors en considération pour prendre sa décision finale sur l’opportunité ou non d’étendre ce qu’ils appellent une assistance consulaire extraordinaire.

Les facteurs ont été “pesés en faveur du rapatriement” pour ces six femmes et 13 enfants en partie à cause des conditions auxquelles ils étaient confrontés en Syrie et en partie parce que les quelques rapatriements qui ont eu lieu depuis 2021 ont été effectués sans aucun incident de sécurité, a déclaré West. .

Depuis 2021, trois autres Canadiennes et quatre enfants ont été rapatriés. Les femmes ont été soit accusées d’infractions pénales, soit placées sous caution et surveillées par les autorités depuis leur retour.

«Nous avons vu des rapatriements réussis à plusieurs reprises, sans aucun incident de sécurité pour le personnel consulaire et les responsables de la sécurité qui rapatrient ces personnes – pas seulement au Canada, mais nous avons également vu un certain nombre d’autres pays qui ont longtemps résisté au rapatriement, les États-Unis Royaume-Uni et Australie, ils ont récemment également rapatrié leurs citoyens », a-t-elle déclaré.

Elle a noté que la communauté internationale, y compris Human Rights Watch et les Nations Unies, s’est appuyée sur le Canada pour «commencer à faire partie de la solution en ce qui concerne les détenus de l’EI, plutôt que de continuer à contribuer au problème».

Si des Canadiens détenus en Syrie ont commis des crimes, ce n’est pas une raison pour les laisser languir dans ces camps de prisonniers, a déclaré West.

Elle pense qu’ils pourraient faire l’objet de poursuites pour certaines infractions, ajoutant qu’il existe “certaines preuves” qu’ils ont voyagé “pour participer à l’Etat islamique, et que cela est en soi un crime”.

Mais ce n’est « pas justice » d’éviter le problème en ne les ramenant pas à la maison.

“Si nous pensons qu’ils sont allés se livrer à des actes de terrorisme au nom de l’Etat islamique, il est de notre responsabilité, et nous nous y sommes en fait engagés dans une variété de documents internationaux, de les juger pour leurs crimes, de les jugés et tenez-les responsables de ce qu’ils ont fait », a-t-elle déclaré.

« Mais le simple fait de les détenir indéfiniment sans les traduire en justice ne rend pas justice aux victimes. La seule façon de le faire correctement est de les rapatrier et de les poursuivre ici au Canada.