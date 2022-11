Les Canadiens croates s’apprêtent à encourager les favoris alors que le Canada affronte la Croatie à la Coupe du monde

Marinko Buric et sa famille préparent leurs chandails de soccer croates rouges et blancs lorsqu’ils visiteront la maison d’un ami pour regarder le Canada et la Croatie jouer à la Coupe du monde ce dimanche.

Buric s’attend à ce que ce soit une matinée bruyante, avec un gros petit-déjeuner et beaucoup d’encouragements pour l’équipe de Croatie, malgré le fait que c’est la première fois que le Canada participe au tournoi depuis des décennies.

“J’ai toujours été beaucoup plus proche, en matière de soccer, de l’équipe nationale croate que de l’équipe canadienne”, a déclaré Buric, un résident de Halton Hills, en Ontario, né au Canada et d’origine croate.

“Le football fait partie intégrante de la culture croate.”

Alors que de nombreux Canadiens encourageront leur équipe masculine de soccer, de nombreux Canadiens d’origine croate affirment que leur loyauté va à l’équipe adverse.

Susan Katana Cork a déclaré qu’il lui avait été difficile de choisir entre les deux équipes, mais elle a finalement décidé d’encourager la Croatie.

«Je suis presque déchiré dans un sens parce que je suis Canadien, mais je suis aussi Croate à cause de mon héritage familial», a déclaré le résident de Markham, en Ontario. “J’aimerais voir la Croatie gagner malgré le fait que… je suis né et j’ai grandi au Canada.”

Le Canada participe à la Coupe du monde pour la première fois en 36 ans et le match de dimanche marquera son deuxième match au tournoi qui se déroule au Qatar.

L’équipe de football de Croatie fait sa sixième apparition en Coupe du monde depuis que le pays a obtenu son indépendance en 1991. L’équipe a terminé troisième en 1998 et a perdu la finale contre la France en 2018.

Erica Zlomislic, directrice de la Croatian Heritage Association, a déclaré que bien qu’elle aime le Canada, elle espère que la Croatie remportera le match.

“En matière de sport, les gens ont des loyautés partagées”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle prévoyait de regarder le match avec sa famille chez elle à Toronto.

« La Croatie est un tout petit pays de moins de cinq millions d’habitants. Mais nous avons d’excellentes personnes dans le sport…. Pour un pays aussi petit, c’est incroyable de voir à quel point nous réussissons.

Zlomislic, un Canadien d’origine croate, a passé des années en tant que journaliste à couvrir la guerre en Croatie au début des années 1990. Elle aime tellement l’équipe de Croatie qu’elle a même conservé son maillot de la Coupe du monde 1998.

Elle a dit qu’elle espère que le Canada, qui joue dans le groupe F, passera à la prochaine étape du tournoi, mais qu’elle souhaite que la Croatie remporte la Coupe du monde.

La Coupe du monde a débuté dimanche dernier au milieu d’une controverse entourant le bilan du pays hôte, le Qatar, en matière de droits de l’homme. Human Rights Watch a critiqué les abus présumés des travailleurs migrants employés pour construire les infrastructures de la Coupe du monde et la violence contre la communauté LGBTQ. Le Qatar a déclaré que “tout le monde” est le bienvenu pendant la Coupe du monde, mais qu’il doit respecter la “culture” du pays.

Le Canada a battu le Mexique et les États-Unis, deux équipes puissantes, entre autres lors des matches de qualification pour la Coupe du monde, défiant les attentes alors qu’il se frayait un chemin vers le Qatar.

Bien qu’il joue dans un groupe relativement difficile – le Canada a perdu son premier match 1-0 contre la Belgique – le Canada a une chance de se qualifier pour la phase à élimination directe compte tenu de sa solide performance lors des compétitions de qualification, a déclaré Marko Gotovac, entraîneur du Mississauga Croatia Soccer Club.

«Quand vous regardez le soccer canadien, je considérerais certainement que cette équipe de cette génération est probablement la meilleure que nous ayons eue dans l’histoire de notre jeu ici au Canada», a-t-il déclaré.

“Je suis sûr qu’ils vont donner du fil à retordre à toutes les équipes qui participent au tournoi.”

Gotovac a déclaré que l’équipe canadienne comptait des vedettes comme Alphonso Davies et Jonathan David dans sa formation, et que tous les joueurs de l’équipe cette année ont servi de modèles à de nombreux jeunes joueurs qu’il entraîne.

« Les garçons canadiens vont venir là-bas et avoir cet esprit canadien combatif », a déclaré Gotovac.

“Mon souhait est un match de haute qualité et celui qui remportera ce match entre la Croatie et le Canada, je suis sûr qu’il le mérite.”

Le Canada devrait affronter le Maroc lors d’un prochain match jeudi.

—Sharif Hassan, La Presse canadienne

