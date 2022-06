Les Canadiens contribuent à leur propre disparition et à celle du monde

Les inondations dévastent l’Asie du Sud et l’Europe est aux prises avec une vague de chaleur précoce, le 19 juin

Des millions de personnes souffrent des inondations et des coulées de boue au Bangladesh ; des vagues de chaleur et des incendies de forêt sans précédent en Europe, dans le Midwest américain, en Inde et au Pakistan, et dans d’autres parties du monde. Des millions de personnes sont déplacées des maisons détruites, beaucoup sans eau ni nourriture suffisantes.

Et ça va empirer car l’été ne fait que commencer.

Les médias grand public canadiens disent que cela se produit en raison du changement climatique. Ce serait plus juste s’ils appelaient cela par son nom : une crise climatique. Et les grands médias canadiens ne font jamais le lien entre les causes de la crise climatique : nos subventions, notre extraction et notre combustion continues de combustibles fossiles.

Le gouvernement fédéral a fourni l’an dernier 3,3 milliards de dollars de subventions aux entreprises de combustibles fossiles.

Les Canadiens paient pour leur propre disparition et celle du monde.

Durabilité ne signifie pas sacrifice, 18 juin

Nous sommes allés près de London, en Ontario, à St. John’s, à Terre-Neuve, dans notre véhicule électrique, en prenant le traversier Tobermory pour emprunter la route transcanadienne, où se trouvent de nombreuses bornes de recharge rapide CC (courant continu).

Nous avons facturé pendant les pauses bio et les repas. Nous n’avons jamais attendu que le véhicule soit complètement chargé.

Nous n’avons pas conduit différemment de notre véhicule à essence lorsque nous avons visité l’Île-du-Prince-Édouard il y a quelques années. La plus grande différence est que nous avons dépensé à peine deux ou trois cents par kilomètre.

Ravi Gupta, Randonnée pour le bonheur

Durabilité ne signifie pas sacrifice, 18 juin

Je pense que nous nous leurrons si nous croyons qu’un avenir durable ne signifie pas sacrifice. Cela nécessitera de nombreux changements, dont certains ont été soulignés par l’auteur, tels que des changements dans la fabrication du ciment et de l’acier modifiant la nature des voitures et des transports eux-mêmes, sans parler des nombreux changements individuels dans la consommation de nourriture, d’énergie, etc. sur, ce sera nécessaire. Un pré-requis pour consommer moins est indispensable, notamment par ceux qui en consomment trop.

Nous savons que les émissions de carbone les plus faibles sont causées par les pauvres et que les émissions de carbone les plus élevées sont produites par la consommation excessive des riches : logements multiples, plusieurs véhicules de grande puissance dans l’allée, vacances en avion, croisières et divers types de consommation élevée qui entraînent une augmentation des émissions de GES.

