Les Canadiens continuent de se rallier aux protestations iraniennes

Sara Shariati s’inquiète pour sa famille en Iran, connaissant l’étendue et la force que le gouvernement utilise contre les personnes qui manifestent.

L’étudiante de l’Université de Toronto a dirigé des manifestations à Toronto pour montrer son soutien aux manifestants en Iran, qui défendent les droits des femmes.

Le tumulte a été déclenché fin septembre lorsque Mahsa Amini, 22 ans, est décédée alors qu’elle était détenue par la “police de la moralité” iranienne, une unité qui applique le port du foulard obligatoire pour les femmes et les filles en Iran, a rapporté l’Associated Press. Elle a été emmenée dans un « centre de rééducation » pour ne pas avoir porté correctement son hijab et est décédée plus tard. Sa famille dit qu’elle a été battue à mort, tandis que les responsables disent que c’était une crise cardiaque.

Le traitement d’Amini, et plus tard des manifestants en Iran, a déclenché des rassemblements au Canada, et beaucoup sont descendus dans la rue pour condamner le recours à la force par le régime iranien. Les marches au Canada continuent d’être organisées et suivies jusqu’en novembre.

“Je sais pertinemment ce que la République islamique peut faire et ce dont elle est capable”, a déclaré lundi Shariati à l’émission Your Morning de CTV, faisant référence à ce que sa famille a vu et vécu. “Nous l’avons vu au cours des 70 derniers jours. Et oui, je crains que ma famille ne soit en danger.”

Selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les manifestations, au moins 448 personnes ont été tuées et plus de 18 000 arrêtées depuis le début des manifestations, rapporte l’Associated Press. L’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, a publié une déclaration condamnant les morts, les blessés et la détention d’enfants signalés en Iran.

“Beaucoup d’entre eux sont des étudiants, des jeunes, voire des mineurs – des personnes de mon âge ou plus jeunes”, a déclaré Shariati. “Leurs familles n’ont aucune nouvelle à leur sujet, où ils sont détenus, quelles sont leurs charges, donc leur sort reste inconnu. Des gens ont été blessés, si brutalement.”

Les tactiques du gouvernement iranien pour annuler les marches comprennent des interdictions d’Internet dans tout le pays, ce qui rend extrêmement difficile pour les familles, comme celle de Shariati, de communiquer depuis l’Iran.

“Il est difficile de faire sortir des informations”, a déclaré Shariati. “Internet est devenu de plus en plus restreint chaque jour alors que les manifestations s’intensifient également.”

Parmi les autres tactiques utilisées par le gouvernement, citons les gaz lacrymogènes, les tirs sur des maisons résidentielles et le suivi des emplacements des personnes à l’aide de leurs téléphones, a-t-elle déclaré.

“J’ai vu des gens changer d’endroit, des gens comme moi, des étudiants universitaires, ne se sentent pas en sécurité chez eux”, a-t-elle déclaré, faisant référence à ses amis et sa famille en Iran. “Alors ils essaient de trouver où rester pour cette nuit, la nuit prochaine (et la) nuit suivante.”

“Il y a eu des rapports selon lesquels les forces de sécurité suivaient des appels téléphoniques ou des messages, confisquaient des téléphones, dans des campus universitaires par exemple, et les prenaient comme preuves en les utilisant contre des personnes”, a déclaré Shariati. “Une chose que font les gens à l’extérieur, (qui) les a également mis en danger… c’est que nous essayons d’être le pont pour relier les gens qui ont besoin d’aide aux gens qui en offrent sous terre. Mais cela comporte aussi un risque. “

Novembre marque deux mois depuis le début des manifestations, beaucoup, dont Shariati, estimant qu’il s’agit d’un moment important dans l’histoire de l’Iran.

“J’ai l’impression que c’est plus grand que nous”, a-t-elle déclaré. “Encore plus grand que l’Iran. Et cela va changer tout le visage du Moyen-Orient et même être une inspiration pour le reste du monde parce que le message est si grand pour cette révolution.”