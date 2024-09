Les Canadiens changent d’effectif au camp d’entraînement

MONTRÉAL – Les Canadiens ont annoncé des changements d’effectif au camp d’entraînement après le match de samedi contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Les joueurs suivants ont été envoyés au Rocket de Laval : sept attaquants (Vincent Arseneau, Alex Beaucage, Laurent Dauphin, Israel Mianscum, Logan Nijhoff, Jakov Novak et Charles Savoie), sept défenseurs (Zackary Hayes, Joshua Jacobs, Chris Jandric, Simon Motew, Jacob Paquette, Vincent Sévigny et Tyler Wotherspoon) et deux gardiens (Luke Cavallin, Hunter Jones).

De plus, les joueurs suivants ont été affectés à l’affilié AHL du Club : Owen Beck, Jared Davidson, Sean Farrell, Riley Kidney, Filip Mesar, Jacob Perreault, Xavier Simoneau, Luke Tuch, Florian Xhekaj, William Trudeau et Connor Hughes, pour un total de de neuf attaquants, un défenseur et un gardien.

Au total, 27 joueurs se joindront au camp d’entraînement du Rocket qui débute le mardi 1er octobre à la Place Bell.

Le camp d’entraînement des Canadiens se poursuit lundi à Brossard.