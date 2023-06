Les Canadiens ayant reçu un diagnostic de MII devraient atteindre 470 000 d’ici 2035

Le nombre de personnes au Canada atteintes de maladies inflammatoires de l’intestin (MII) augmente rapidement et devrait atteindre 470 000 d’ici 2035, selon un nouveau rapport de Crohn et Colite Canada.

Jeudi, l’organisme de bienfaisance national de la santé a dévoilé son rapport 2023 sur l’impact des MII au Canada, appelant à ce que des mesures soient prises afin d’améliorer le bien-être des personnes touchées par la maladie.

Selon le rapport, 322 600 personnes, soit 0,8 % de la population canadienne, devraient recevoir un diagnostic de MII cette année. Le pourcentage devrait atteindre 1,1 % d’ici 2035.

« Le nombre de personnes au Canada vivant avec une MII augmente rapidement. Les soins de santé doivent évoluer pour inclure des soins multidisciplinaires, y compris l’accès à des médecins et infirmières spécialisés, à des professionnels de la santé mentale, à des diététistes et à d’autres pour améliorer la qualité des soins. Le Dr Gilaad Kaplan, professeur de médecine, adulte, gastro-entérologue, épidémiologiste à l’Université de Calgary et coprésident du rapport, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse.

Le rapport indique qu’en 2023, un nouveau cas de MICI sera diagnostiqué toutes les 48 minutes, totalisant 11 000 personnes. D’ici 2035, ce nombre devrait atteindre 14 000, un nouveau cas étant identifié toutes les 38 minutes.

Le rapport ajoute que l’incidence des MII chez les enfants de moins de six ans augmente à un rythme particulièrement rapide. Cependant, le groupe qui connaît la croissance la plus rapide des cas diagnostiqués de MII est celui des Canadiens âgés.

Les personnes à faible statut socio-économique, les résidents des communautés rurales, éloignées et nordiques ainsi que les peuples autochtones rencontrent des obstacles supplémentaires aux soins, indique le rapport.

« Nous constatons qu’il y a un impact significatif sur la santé mentale – les troubles psychiatriques sont 1,5 à deux fois plus fréquents chez les personnes atteintes de MII. Les jeunes atteints de MICI ont près du double de risque de diagnostic psychiatrique. Cela souligne l’importance de rendre les services de santé mentale chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. » Le Dr Eric Benchimol, coprésident du rapport et professeur de pédiatrie et d’épidémiologie clinique à l’Université de Toronto, a déclaré dans le communiqué de presse.

QU’EST-CE QUE L’IBD ?

Selon Crohn et Colite Canada, les MII décrivent un groupe d’affections dont les deux principales formes sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces maladies auto-immunes provoquent une inflammation, des ulcères et des saignements dans l’intestin qui peuvent s’étendre au reste du corps. L’IBD est une maladie complètement différente du syndrome du côlon irritable (IBS), qui n’entraîne pas d’inflammation ou d’ulcères visibles dans l’intestin, selon le rapport.

« Le rapport souligne la nécessité d’utiliser nos ressources financières et de soins de santé le plus efficacement possible. C’est pourquoi, depuis 2016, notre projet de réseau PACE rassemble les principaux centres hospitaliers canadiens afin de développer des pratiques exemplaires pour aider les patients. Nous espérons qu’au sein de Au cours des deux prochaines années, nous commençons à voir ces innovations pilotes déployées partout au Canada et menant à de meilleurs soins. » Lori Radke, PDG de Crohn et Colite Canada, a déclaré dans un communiqué de presse.



