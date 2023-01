Les Canadiens avec une longue expérience COVID manquent d’odorat, de goût

Lorsque Julie Wright a rejoint sa famille pour le petit-déjeuner le matin de Noël, son repas semblait identique à ce qu’elle avait mangé il y a exactement un an. La seule différence maintenant était qu’elle ne pouvait pas goûter sa nourriture.

“Je peux dire le temps impair [whether] quelque chose est censé être sucré, acide, salé, épicé, mais je ne peux pas vous dire ce que je goûte », a-t-elle écrit dans un courriel à CTVNews.ca la semaine dernière. “Certaines choses n’ont tout simplement aucun goût… imaginez ne plus goûter de glace, [or] cette première gorgée de café du matin ? »

La mère de 40 ans de Newcastle, en Ontario, a commencé à perdre le sens du goût quelques mois après avoir contracté le COVID-19 en décembre 2021. À ce moment-là, Wright avait reçu deux doses du vaccin COVID-19, a-t-elle déclaré. .

Après avoir parlé avec son médecin, elle a reçu un diagnostic de longue COVID et a finalement été référée à une clinique à Toronto. Wright est l’un des dizaines de Canadiens qui ont contacté CTVNews.ca pour décrire leurs symptômes alors qu’ils souffraient d’une longue COVID. Les réponses envoyées par e-mail n’ont pas toutes été vérifiées de manière indépendante.

Également connue sous le nom de condition post-COV-19, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la COVID longue comme la « continuation ou le développement de nouveaux symptômes trois mois après l’infection initiale par le SRAS-CoV-2 ». Les symptômes doivent persister pendant au moins deux mois et ne peuvent être attribués à d’autres causes.

Plus de 200 symptômes ont été associés à un long COVID, et tous ceux qui développent la maladie ne ressentiront pas les mêmes symptômes. Selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), les symptômes courants comprennent la fatigue, les problèmes de mémoire et l’essoufflement, bien que la perte du goût et de l’odorat ait également été signalée chez les personnes atteintes de COVID depuis longtemps, a déclaré le Dr Kieran Quinn, un clinicien-chercheur. à l’Université de Toronto et au Sinai Health System.

Il existe plusieurs théories de travail sur la durée pendant laquelle le COVID affecte le corps, a déclaré Quinn, dont l’une indique une inflammation non régulée qui peut survenir à la suite d’une infection au COVID-19. Cela peut endommager les cellules de différentes parties du corps, telles que les organes.

“Si vous subissez des dommages dans votre cerveau et vos centres de mémoire, vous pourriez avoir des problèmes de mémoire qui pourraient être décrits comme un brouillard cérébral, par exemple”, a déclaré Quinn à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Il est également possible que cette inflammation endommage les nerfs associés à la capacité d’une personne à goûter et à sentir. La recherche sur la façon dont COVID-19 affecte la capacité d’une personne à goûter est encore limitée. Selon une étude publiée en juillet 2022, une altération du goût peut être le résultat de la liaison du SRAS-CoV-2 aux récepteurs des glandes salivaires ou des cellules muqueuses de la bouche, ce qui pourrait entraîner une inflammation et une moindre sensibilité des papilles gustatives.

L’inflammation peut également endommager les nerfs qui transmettent les informations du nez au cerveau. Une étude récente menée par des scientifiques aux États-Unis a découvert que les personnes souffrant d’une perte d’odorat persistante après avoir contracté le COVID-19 présentaient une inflammation des tissus du nez, où se trouvent les cellules nerveuses de l’odorat.

En conséquence, certains peuvent se retrouver sans la capacité de sentir quoi que ce soit, une condition appelée anosmie. D’autres peuvent souffrir de parosmie, un odorat déformé qui peut rendre désagréable une odeur autrement normale. Les parfums sont souvent décrits comme sentant brûlé, pourri ou chimique. La condition peut également affecter la capacité d’une personne à manger certains aliments en déclenchant des nausées.

Il n’existe aucun médicament ou traitement connu pour traiter spécifiquement une perte d’odeur ou de goût induite par COVID-19, a déclaré Quinn, bien que les données de chercheurs californiens montrent que les patients pourraient bientôt voir un certain soulagement.

LA PERTE DE GOÛT OU D’ODEUR DURE DES MOIS POUR CERTAINS

Sylvie Hanes a développé une parosmie après avoir contracté le COVID-19 pour la deuxième fois en avril 2022. À ce moment-là, Hanes a déclaré qu’elle avait reçu quatre doses du vaccin contre le coronavirus.

“[My doctor] a dit qu’il n’y avait vraiment rien que vous puissiez faire à ce sujet, sauf attendre que votre corps réagisse de la bonne façon », a déclaré Hanes à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Sylvie Hanes apparaît sur cette photo.

La femme de 62 ans d’Ottawa a déclaré que l’odeur de viandes comme le bœuf et le porc pendant la cuisson lui donnerait des nausées instantanées, l’empêchant de manger ces aliments.

“Ça fait huit mois sans boeuf, sans porc [or] saucisse », dit-elle. “Tout ce qui a une odeur de viande, je dois rester à l’écart… le simple fait d’y penser me rend malade.”

En conséquence, elle évitait d’aller dans des restaurants ou chez des amis où l’on servait de la viande. Elle évite également d’acheter certains produits à base de viande lors de l’épicerie, a-t-elle déclaré. Bien que la nausée qu’elle éprouve ne soit pas aussi violente qu’il y a quelques mois, Hanes a déclaré qu’elle existe toujours aujourd’hui. Cependant, la nausée ne s’applique pas aux autres aliments et son sens du goût n’est pas altéré, a-t-elle déclaré.

Les changements dans le goût et l’odorat d’une personne sont courants chez les personnes atteintes de COVID-19, avec une moyenne de 40 à 50 % des patients signalant ces symptômes dans le monde.

Les données montrent que la plupart des gens finiront par récupérer. Selon une analyse portant sur 267 patients adultes qui ont perdu leur sens du goût et/ou de l’odorat après une infection au COVID-19, la plupart des gens se sont complètement ou partiellement rétablis environ deux ans après leur infection. Cependant, 7,5 % n’avaient toujours pas retrouvé leur capacité à goûter et/ou à sentir deux ans après avoir contracté la COVID-19.

COVID-19 UNE « MALADIE DU CORPS ENTIER » : EXPERT

Un autre symptôme ressenti par certains patients atteints de COVID depuis longtemps est l’acouphène, caractérisé par un bourdonnement ou un autre bruit dans l’oreille. L’inflammation des nerfs de l’oreille interne qui se connectent aux centres auditifs du cerveau peut entraîner un bruit qui n’est pas causé par un son externe.

“Cette sonnerie est simplement un signe que le nerf ne fonctionne pas correctement”, a déclaré Quinn.

En observant ces impacts sur les sens humains de base, il semble y avoir un lien entre le COVID-19 et le système nerveux, a déclaré Quinn. Alors que le SRAS-CoV-2 infecte principalement les poumons, le récepteur ACE-2 utilisé par le virus pour pénétrer dans les cellules peut apparaître dans plusieurs tissus et systèmes d’organes, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi nous pensons que le long COVID est une maladie systémique, ce n’est pas seulement une maladie des poumons”, a déclaré Quinn. “C’est définitivement une maladie du corps entier.”

Nicole Rogers a attrapé le COVID-19 en mars 2020. Malgré une infection bénigne, elle a déclaré avoir développé plus tard un long COVID, présentant des symptômes tels qu’une fatigue extrême et des acouphènes. En août 2020, elle s’est rendue dans une clinique auditive et a finalement été équipée d’une prothèse auditive.

Sur cette photo, Nicole Rogers apparaît avec son mari et ses deux enfants.

“Ils ont dit que j’avais une légère perte auditive [in] mon oreille gauche », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Il réduit les acouphènes de moitié environ et les rend tolérables.”

Bien que la condition soit «incommode», elle n’est pas aussi débilitante que le syndrome de fatigue chronique (SFC) et les problèmes cognitifs qu’elle a développés depuis, a déclaré la femme de 50 ans de Langley, en Colombie-Britannique. Rogers a déclaré qu’elle était actuellement en congé d’invalidité permanente après un 23 ans de carrière comme enseignant.

« J’étais extrêmement active, je ne m’asseyais jamais, et maintenant j’achète un fauteuil roulant », dit-elle. “La plupart du temps, je ne peux pas quitter ma maison, j’ai tellement le vertige… Je ne peux même plus rester debout sous la douche.”

En novembre 2020, Rogers a été admis dans une longue clinique COVID à Vancouver, mais a depuis été libéré. Elle a une dose du vaccin COVID-19 et prend de la naltrexone à faible dose pour gérer son SFC, a-t-elle déclaré.

« C’est une maladie invisible », dit-elle.

“PERSONNE NE SEMBLE CONNAÎTRE LES RÉPONSES”

Selon les données publiées par Statistique Canada en octobre, environ 15 % des adultes canadiens atteints de la COVID-19 ont déclaré qu’ils présentaient encore des symptômes au moins trois mois après leur infection. Malgré cela, il n’existe actuellement aucun moyen de diagnostiquer ou de traiter clairement le long COVID, selon l’ASPC.

Le large éventail de symptômes associés à un long COVID peut faire du diagnostic de la maladie «un défi majeur» pour les prestataires de soins de santé et les patients, a déclaré Quinn. Les symptômes ne sont souvent pas exclusifs au long COVID, mais également associés à d’autres conditions. Cela peut entraîner une certaine variation dans la façon dont les médecins déterminent si une personne a un long COVID, a-t-il déclaré.

“Les lacunes en matière d’informations sont un énorme problème pour nous … personne ne sait vraiment ce qui cause le long COVID”, a déclaré Quinn. “En tant que praticiens de la santé, nous devons prendre les meilleures décisions possibles pour nos patients opérant sur des preuves imparfaites.”

En attendant, le traitement continue de se concentrer sur l’aide aux patients pour gérer les symptômes, a déclaré Quinn.

Après avoir été admise à la longue clinique COVID en juin 2022, Wright a travaillé avec divers spécialistes, dont un orthophoniste et une diététiste, pour gérer ses symptômes, qui comprenaient également une perte de mémoire, des difficultés de concentration et une fatigue extrême. En plus d’un long COVID, Wright a une malformation cardiaque connue sous le nom de valve aortique bicuspide et prend des médicaments pour gérer son cholestérol.

À la fin du mois de septembre, elle a été libérée malgré la persistance de symptômes, a-t-elle déclaré.

“Personne ne semble connaître les réponses”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “C’est déchirant.”

Sur cette photo, Julie Wright apparaît avec son chien.

Le manque d’informations qui continue d’entourer la condition est la partie la plus difficile de vivre avec un long COVID, a déclaré Wright.

“Vous voulez juste savoir que ça va se terminer ou que ça va s’améliorer”, a-t-elle déclaré. « C’est ce qui me fait le plus peur. Je peux gérer le fait de ne pas avoir de goût, je peux gérer le fait de ne pas avoir d’odeur… C’est le fait de ne pas savoir qui me rend vraiment fou.

Cependant, les communautés en ligne soutenant ceux qui ont un long COVID sont une ressource utile, ont déclaré Wright, Hanes et Rogers.

Les groupes Facebook pour ceux qui ont des conditions spécifiques telles que la parosmie, ou le long COVID en général, ont aidé les trois femmes à faire face à leurs symptômes, ont-ils déclaré.

Le COVID Long-Haulers Support Group Canada a été fondé en 2020 par Susie Goulding et compte actuellement plus de 18 000 membres. Le groupe permet aux Canadiens atteints de longue COVID de se connecter avec d’autres personnes également atteintes de la maladie, afin de mieux la comprendre et de sensibiliser le public, a-t-elle déclaré.

“Beaucoup de gens ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin de la part de leur famille, de leurs amis et de la communauté médicale, et c’est comme une ostracisation”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Nous sommes une bouée de sauvetage pour le soutien des gens.”

Le groupe permet aux membres de partager leurs conseils et rappelle que toute personne vivant avec un long COVID n’est pas seule, a déclaré Goulding, qui a elle-même la condition post COVID-19. Le groupe met également en relation ceux qui ont vécu une expérience avec des chercheurs de longue date COVID pour des études en cours.

“Plus nous collaborons et faisons entendre nos voix, plus c’est important pour créer une recherche significative”, a-t-elle déclaré.

Avec des fichiers de la rédactrice de CTVNews.ca Alexandra Mae Jones, CNN