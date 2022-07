Les Canadiens autochtones méfiants et pleins d’espoir alors que le pape prépare des excuses

Commentez cette histoire Commentaire

MASKWACIS, Alberta — À ce jour, Flo Buffalo ne boit pas de lait — pas depuis que deux religieuses l’ont gavée de force avec le lait aigre qu’elle avait refusé au pensionnat catholique Ermineskin Indian Residential School pour enfants autochtones qu’elle fréquentait dans les années 1960. Tenant sa main droite, elle a montré comment elle n’a jamais été capable de la redresser complètement depuis qu’une religieuse l’a sévèrement battue avec un bâton.

“Les religieuses, elles étaient vraiment méchantes”, a déclaré Buffalo.

Alors que l’attention internationale se concentre sur l’ancienne école de la ville des Prairies de Maskwacis alors que le pape François se rend lundi pour s’excuser des abus dans un système conçu pour couper les enfants autochtones de leurs liens tribaux, familiaux et religieux, les Canadiens autochtones comme Buffalo expriment une gamme de scepticisme, méfiance et espoir.

Buffalo, membre de la Samson Cree First Nation du centre de l’Alberta, ne parle pas souvent de ses deux années à l’école. Mais avant la visite du pontife, elle s’est assise pour raconter ses expériences aux journalistes de l’Associated Press et à un petit groupe d’adolescentes qui découvrent l’héritage traumatique des écoles.

S’exprimant dans la salle du conseil de la Première Nation du Montana, une tribu crie voisine où elle travaille maintenant, Buffalo a rappelé que les religieuses, qui étaient blanches, battaient les filles lorsqu’elles parlaient dans leur cri natal au lieu de l’anglais.

Dans le même temps, Buffalo, 67 ans, a déclaré qu’elle défiait souvent les religieuses. “Je leur ai fait peur, parce que je ne supporterais pas leur…”, a-t-elle dit, achevant sa phrase d’un petit rire malicieux.

Buffalo se considère toujours catholique. Mais elle n’assistera pas à l’événement de lundi avec Francis – elle ne veut pas faire face à la foule, et les responsables qu’elle tient pour responsables sont les religieuses qui l’ont maltraitée et qui ne lui ont jamais présenté d’excuses de leur vivant.

“Ce ne devrait pas être lui qui s’excuse”, a déclaré Buffalo. “Ça devrait être eux.”

Lorsque Mavis Moberly a appris que le pape arrivait, la nouvelle a déclenché une partie du traumatisme qu’elle porte depuis ses années dans un pensionnat du nord de l’Alberta. Mais après des larmes, des prières et une cérémonie de purification traditionnelle, un rite de purification avec des plantes parfumées, elle s’est retrouvée impatiente d’entendre les excuses du pape.

“Peut-être que cela va m’aider à guérir et à avoir un peu plus de paix intérieure”, a-t-elle déclaré après la messe de dimanche dernier à l’église Sacred Heart des Premiers Peuples, une paroisse catholique d’Edmonton orientée vers les peuples et la culture autochtones.

Les excuses papales se préparent depuis des années, voire des générations.

Du 19e siècle à une grande partie du 20e, le gouvernement du Canada a collaboré avec les églises catholiques et protestantes pour gérer les pensionnats dans « un système d’éducation de nom seulement », conçu pour affaiblir les identités tribales et la résistance autochtone à l’accaparement des terres, selon un rapport de 2015 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Il a identifié 139 écoles, la majorité dirigées par des catholiques, où environ 150 000 élèves ont été envoyés. “Les enfants ont été maltraités, physiquement et sexuellement”, indique le rapport, ajoutant que les écoles étaient des installations insalubres et dangereuses où des milliers d’enfants sont morts de maladies, d’incendies et d’autres causes.

Pendant des décennies, divers groupes religieux catholiques et protestants ont présenté des excuses, et le pape Benoît XVI a exprimé en 2009 son « angoisse personnelle ».

Mais l’histoire douloureuse a pris une nouvelle urgence l’année dernière lorsque des enquêtes sur d’anciennes écoles avec des radars pénétrant dans le sol ont trouvé des preuves de centaines de tombes anonymes.

Le pape François a rencontré une délégation autochtone canadienne ce printemps et s’est excusé « pour la conduite déplorable des membres de l’Église catholique » impliqués dans les écoles. Il a également répondu aux appels des survivants pour présenter des excuses sur le sol canadien, menant à l’événement de lundi où des milliers de participants sont attendus.

Aujourd’hui, le pensionnat Ermineskin a été en grande partie démoli. À sa place se dresse un nouvel ensemble de bâtiments scolaires, dirigés par quatre nations cries à Maskwacis et dans les environs. Un grand tipi devant l’école secondaire montre comment les éducateurs font la promotion de la fierté de la culture autochtone autrefois réprimée.

Rose Pipestem, membre de la Première Nation du Montana qui est également une survivante de l’école Ermineskin, a déclaré qu’elle essaierait de voir le pape. Mais comme Buffalo, elle pense que les auteurs auraient dû s’excuser.

“Je vais aller le voir”, a-t-elle dit, assise dans la salle du conseil près d’une rangée de photos d’anciens chefs du Montana. “Je ne suis pas en colère contre lui.”

Pipestem n’a pas de souvenirs conscients d’abus à l’école, où elle a vécu depuis l’âge de 3 ans après la mort de sa mère. Mais un camarade de classe lui a dit des années plus tard qu’une religieuse l’avait battue jusqu’au sang parce qu’elle ne faisait pas assez vite son travail au tableau.

“Cela m’a juste choqué”, a-t-elle dit à travers les larmes.

Pipestem n’a pas déposé de demande d’indemnisation car elle ne se souvient pas de l’incident. Mais elle sait qu’il y a eu des abus à l’école.

“Je suis toujours reconnaissante d’être toujours là”, a-t-elle déclaré. “Je pense que cela m’a rendu plus fort.” Elle en est arrivée à un point où « je ne croyais pas à la religion catholique. Pourquoi ont-ils permis que toutes ces choses se produisent ?

D’autres survivants ont trouvé un réconfort spirituel dans le catholicisme.

Dimanche, les fidèles se sont rassemblés au Sacré-Cœur pour la reconsécration du sanctuaire après un incendie. L’espace nouvellement restauré présente de grandes poutres en bois en forme de tipi au-dessus de l’autel et des images évocatrices de Jésus et de ses disciples représentées avec des traits autochtones.

Des percussionnistes ont accompagné une procession dans l’église, suivie d’un mélange multiculturel de styles musicaux et d’une liturgie en anglais et en cri.

“Cette église a fait partie de mon parcours de guérison”, a déclaré Moberly, qui fréquente l’église depuis de nombreuses années.

Elle a dit qu’en tant que jeune adulte, encore traumatisée par ses expériences scolaires, elle a rejeté la foi catholique pendant un certain temps, s’est tournée vers l’alcool et a fait de mauvais choix. Mais lorsqu’elle est devenue grand-mère, elle a décidé de changer ses habitudes et de donner un exemple fort aux autres.

“Ce n’était pas une tâche facile”, a-t-elle déclaré. “Il y a eu beaucoup de larmes.”

L’ancien de l’église Fernie Marty, 73 ans, a déclaré que la visite de François n’apportera pas seulement la réconciliation, mais encouragera ce qu’il appelle “l’action de réconciliation”.

« Nous jouons tous un rôle pour faire en sorte que ce genre d’atrocités ne se reproduise plus jamais sur le sol canadien », a déclaré Marty.

L’archevêque d’Edmonton, Richard Smith, a déclaré que la visite du pape envoie un message non seulement avec des mots mais aussi avec des actions, puisqu’il vient au Canada même s’il a annulé d’autres voyages en raison de problèmes de santé.

“Cela montre (…) à quel point il est important pour lui de démontrer personnellement sa proximité personnelle avec les peuples autochtones”, a déclaré Smith.