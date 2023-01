Les Canadiens au Mexique devraient contacter l’ambassade: Ambassadeur des États-Unis

L’ambassadeur du Canada aux États-Unis exhorte tous les Canadiens au Mexique à demander de l’aide à l’ambassade du Canada, au milieu des troubles et de la violence dans le pays à la suite de l’arrestation d’un fils du célèbre baron de la drogue Joaquin “El Chapo” Guzman.

“J’exhorte vraiment tous les Canadiens à contacter l’ambassade… et ils obtiendront les informations dont ils ont besoin”, a déclaré l’ambassadrice américaine Kirsten Hillman dans une entrevue avec le correspondant politique en chef de CTV News, Vassy Kapelos.

«Nous avons une ambassade au Mexique et deux consulats, et dans une situation comme celle-ci, ce qui est très important, c’est que les Canadiens contactent… ces représentants consulaires canadiens dans le pays et obtiennent les informations dont ils ont besoin sur la façon de… se comporter et ce qu’ils devraient faire.”

Cela survient alors que le gouvernement canadien conseille aux Canadiens actuellement au Mexique de “limiter vos mouvements et de vous abriter sur place si possible”, au milieu “d’opérations de violence et de sécurité généralisées” dans l’État de Sinaloa, à la suite de l’arrestation d’un membre de haut rang du cartel de Sinaloa. Ovidio Guzman Lopez jeudi.

“Il y a des voitures en feu, des échanges de tirs et une menace pour les infrastructures essentielles, y compris les aéroports”, lit-on dans l’avertissement aux voyageurs mis à jour.

Les Canadiens au Mexique sont également invités à éviter les zones où se déroulent de grands rassemblements, à surveiller les médias locaux pour obtenir des informations et à suivre les instructions des autorités locales.

Selon la base de données de l’Inscription des Canadiens à l’étranger, 12 387 Canadiens sont actuellement au Mexique, mais ce n’est pas une image complète.

Les personnes ayant besoin d’une assistance consulaire d’urgence sont priées de contacter le centre de réponse d’Affaires mondiales Canada par téléphone, SMS ou e-mail.

TRUDEAU VA TOUJOURS AU SOMMET, MALGRÉ LES TROUBLES

Le premier ministre Justin Trudeau est sur le point de se rendre à Mexico la semaine prochaine pour participer à un sommet des dirigeants nord-américains aux côtés du président américain Joe Biden et du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Interrogé sur l’état du voyage compte tenu de la situation actuelle, une source du bureau de Trudeau a déclaré à CTV News qu’ils surveillaient de très près la situation au Mexique. La région de Sinaloa, où se situent les inquiétudes en matière de sécurité, se trouve à plus de 1 200 kilomètres de l’endroit où doit se tenir la rencontre internationale de haut niveau.

Vendredi, il a été annoncé que la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly et la ministre du Commerce international Mary Ng accompagneront Trudeau au sommet du 10 janvier, dans le but de discuter des « priorités partagées » avec leurs homologues mexicains et américains respectifs.

Hillman a déclaré qu’à partir de maintenant, le sommet des “Trois Amigos” se poursuivait.

“Le plan est que nous y allions”, a-t-elle déclaré. “Nous prendrons évidemment toutes les précautions nécessaires.”



Avec un fichier du correspondant politique principal pour Mike Le Couteur de CTV News Channel