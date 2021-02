MONTRÉAL: Jeff Petry a inscrit deux buts et une aide, menant les Canadiens de Montréal à une victoire de 6-2 contre les Canucks de Vancouver lundi soir.

C’est la troisième fois en moins de deux semaines que les Canadiens ont mis les Canucks en déroute. Les équipes se retrouvent mardi dans le deuxième d’une nuit consécutive de deux matchs.

Nick Suzuki et Artturi Lehkonen ont chacun marqué un but et une aide pour Montréal, et Brendan Gallagher et Tyler Toffoli ont ajouté des points.

Adam Gaudette et Jay Beagle ont marqué pour Vancouver, qui a interrompu sa séquence de quatre victoires consécutives.

Carey Price des Canadiens a réalisé 27 arrêts. Braden Holtby a stoppé 34 des 40 tirs des Canucks.

Montréal sortait de sa première défaite réglementaire de la saison, une décision de 2-0 contre Calgary samedi.

Les Canadiens ont marqué quatre buts consécutifs et construit une confortable avance de 6-1 avant la troisième période.

Beagle a pris la tête de Montréal à 11 h 49 dans la dernière période, battant Price avec un tir rapide du bas de la fente et coupant l’avance à la marge finale de quatre buts.

REMARQUES: Perry a décroché le 800e point de sa carrière dans la LNH. … Six des sept buts de Toffolis cette saison sont venus contre Vancouver. … Le penalty de Montréal a été mortel cette saison, marquant six buts en désavantage numérique. Trois sont venus contre Vancouver. … Victor Mete a fait ses débuts dans la saison avec les Canadiens. Un agent du défenseur de 22 ans a déclaré au cours de la fin de semaine que Mette cherchait un échange à l’extérieur de Montréal. Jake Virtanen revient dans la formation de Vancouvers à la place d’Antoine Roussel. Virtanen était une bonne gratte pour les deux matchs précédents des Canucks. Lehkonen patinait à son 300e match dans la LNH.

___

Plus de couverture AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL