Les Canadiens accusent le patron de Harrods, Mohamed Al Fayed

Plusieurs Canadiennes affirment avoir été victimes d’abus sexuels de la part de l’ancien patron de Harrods, Mohamed Al Fayed, a appris CTV News.

Les allégations ont d’abord fait surface dans le cadre d’une Documentaire de la BBC sur le milliardaire égyptien qui a fait fortune au Royaume-Uni CTV News a confirmé qu’il y avait des femmes canadiennes parmi celles qui se sont exprimées.

Gloria Allred, célèbre avocate spécialisée dans les droits des femmes, faisait partie de l’équipe juridique des victimes, qui devrait fournir plus de détails sur l’enquête vendredi.

Dans le documentaire de la BBC, cinq femmes affirment qu’Al Fayed, décédé l’année dernière à l’âge de 94 ans, les a violées alors qu’elles travaillaient au grand magasin de luxe Harrods.

Le média britannique a déclaré avoir entendu le témoignage de plus de 20 ex-employées qui affirment avoir été agressées sexuellement par le magnat de la vente au détail. Les incidents auraient eu lieu à Londres, Paris, Saint-Tropez et Abu Dhabi.

D’autres personnes se sont manifestées depuis la publication du documentaire, a rapporté la BBC.

Harrods a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, écrivant : « Nous sommes profondément consternés par ces allégations. »

« Il s’agit des actions d’un individu déterminé à abuser de son pouvoir partout où il opérait et nous les condamnons dans les termes les plus forts », peut-on lire dans le communiqué, qui affirme que « le Harrods d’aujourd’hui est une organisation très différente de celle détenue et contrôlée par Al Fayed entre 1985 et 2010, c’est une organisation qui cherche à mettre le bien-être de nos employés au cœur de tout ce que nous faisons. »

Le détaillant affirme que régler rapidement les réclamations est une priorité afin d’éviter de « longues » procédures judiciaires pour les femmes concernées.

« Nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous sommes déterminés à faire ce qui est juste », peut-on lire dans le communiqué.



Plus de détails à venir.

Ressources



Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec une agression sexuelle ou un traumatisme, les ressources suivantes sont disponibles pour soutenir les personnes en crise :



Si vous êtes en danger immédiat ou craignez pour votre sécurité, vous devez appeler le 911.



Une liste complète des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle au Canada qui offrent des informations, des services de défense et des conseils est disponible sur le site Web de l’ Association canadienne des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle.



Vous trouverez des lignes d’assistance, des services juridiques et des emplacements qui proposent des trousses d’aide aux victimes d’agression sexuelle en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. ici.



Ligne d’écoute téléphonique nationale sur les pensionnats indiens : +1 866 925 4419



Ligne d’écoute 24 heures sur 24:(ouvre dans un nouvel onglet) 416 597 8808



Ligne d’assistance téléphonique canadienne contre la traite des personnes : +1 833 900 1010



Ligne de vie Trans : +1 877 330 6366



Soutien aux personnes victimes d’inconduite sexuelle pour les membres actuels ou anciens des forces armées : +1 844 750 1648



Informez-vous sur vos droits en tant que victime ici.