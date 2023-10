Les Canadiens abandonnent de plus en plus et quittent les urgences sans soins en raison des temps d’attente

En décembre dernier, Charlene Snow, 67 ans, a attendu sept heures aux urgences d’un hôpital de Nouvelle-Écosse avant d’abandonner et de rentrer chez elle, sans consulter un médecin.

Moins d’une heure plus tard, elle était morte.

Bien qu’il s’agisse d’une tragédie en soi, le cas de Snow est d’autant plus horrible que les circonstances qui ont conduit à sa mort se produisent de plus en plus fréquemment à travers le pays.

Le nombre de Canadiens qui visitent les services d’urgence à travers le pays pour ensuite abandonner et repartir avant d’avoir reçu des soins a plus que quintuplé, selon de nouvelles données recueillies par CTV News.

Le problème est codé par les services d’urgence des hôpitaux comme « LWBS » – des patients qui « partent sans être vus » en raison des longues attentes causées par les urgences surpeuplées et le manque de personnel.

« Beaucoup des conditions qui nous inquiètent sont ce que nous appelons urgentes », a déclaré le Dr Eddy Lang, un spécialiste des urgences en Alberta, à CTV National News. « S’il y a un retard important, le traitement du patient est bien pire.

« Mais plus important encore, ce ne sont pas des soins de bonne qualité lorsque les gens attendent si longtemps et doivent ensuite rentrer chez eux, car l’attente est tout simplement inacceptable. »

Les données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) montrent que 184 753 personnes se sont rendues aux urgences pour obtenir de l’aide en 2003-2004, puis sont reparties sans soins médicaux, mis à part l’entrevue initiale avec l’infirmière. Au cours des deux décennies qui ont suivi, les taux ont augmenté chaque année, à l’exception d’une légère baisse en 2020-2021, lorsque les Canadiens évitaient généralement les visites aux urgences pendant la première partie de la pandémie.

Dans les données les plus récentes disponibles, l’ICIS rapporte qu’il y a eu plus de 14 millions de visites à l’hôpital en 2022 et que pas moins de 963 637 patients sont simplement partis avant de recevoir des soins. Cela signifie que le nombre de patients quittant le pays sans recevoir de soins est cinq fois supérieur à celui enregistré en 2003.

Lisa Salamon, médecin urgentiste à Scarborough, en Ontario, a trouvé les chiffres « incroyables » lorsqu’elle les a entendus pour la première fois.

« C’est un chiffre astronomique et vraiment très préoccupant, car il y a certainement des patients qui ont besoin de soins d’urgence qui sont partis », a-t-elle déclaré à CTV National News.

Bien que les médecins tirent la sonnette d’alarme depuis des années sur l’énorme stress auquel est soumis le système de santé, le grand nombre de patients qui quittent l’hôpital sans recevoir d’aide n’est pas quelque chose que la plupart des médecins sont capables de comprendre au quotidien.

« Nous faisons notre travail et nous ne savons pas combien de personnes sont parties sans être vues », a déclaré Salamon.

Lorsqu’un patient se présente au service des urgences, il reçoit une première évaluation pour voir s’il a besoin de soins immédiats. Par exemple, une personne victime d’une crise cardiaque sera vue en quelques minutes, quel que soit le nombre de personnes déjà en attente.

Mais ceux qui présentent des symptômes qui semblent moins graves peuvent attendre des heures. Et les délais d’attente deviennent de plus en plus longs pour les patients.

Dawn Peta, une infirmière des urgences à Lethbridge, en Alberta, a déclaré que les conséquences d’une visite manquée aux urgences pourraient être énormes.

« Cela m’inquiète parce que certaines des personnes qui pourraient partir n’ont peut-être pas idée de leur état de santé et partir pourrait être un mauvais choix », a écrit Peta, coprésidente de l’association nationale des infirmières d’urgence, dans un courrier électronique.

« Partir peut ou peut conduire à une aggravation de l’état de ce qui a pu vous amener ici. »

Lorsque Snow s’est présentée aux urgences de l’hôpital régional du Cap-Breton l’hiver dernier, elle avait des douleurs à la mâchoire et des symptômes pseudo-grippaux. Elle est décédée chez elle à cause d’une accumulation de liquide autour de son cœur, ce qui aurait pu être traité si elle avait pu consulter un médecin urgentiste.

Les données de l’ICIS pour 2021-2022 signifient qu’un patient sur 14 est resté sans soins. D’autres bombes à retardement comme Snow en faisaient sans aucun doute partie.

« Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent trouver, pour eux, ‘Eh bien, je veux faire vérifier ça’, puis après avoir attendu de nombreuses heures, ils se disent ‘Je ne peux plus être dérangé, je vais juste rentrez chez vous », sans passer un test important pour les rassurer sur le fait que tout va bien, sans organiser, peut-être, un suivi qui pourrait être nécessaire, ou sans détecter certaines choses qui pourraient mettre leur vie en danger », a déclaré Salamon.

MÉDECINS : UNE VOLONTÉ POLITIQUE NÉCESSAIRE POUR ARRÊTER UN NAVIRE EN COURS

Les données du Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) montrent qu’entre avril 2022 et mars 2023, qui est l’année complète de données la plus récente, plus de 15,1 millions de visites imprévues aux urgences ont été signalées au Canada, soit une hausse par rapport aux 14 millions déclarés dans l’année précédente. 2021-2022.

Cela signifie que les visites reviennent aux volumes d’avant la pandémie, puisque près de 15,1 millions de visites aux urgences ont été enregistrées en 2019-2020. Mais le système de santé est bien différent en 2023 de ce qu’il était en 2019.

Le Dr Trevor Jain, médecin urgentiste, a déclaré à CTV National News qu’il existe une idée fausse selon laquelle l’afflux de patients se présentant aux services d’urgence avec de légères inquiétudes est à l’origine du surpeuplement des urgences.

«C’est faux», dit-il. « Les hôpitaux sont pleins – nous n’avons nulle part où placer nos patients admis du service des urgences vers le reste de l’établissement. Par conséquent, cela encombre la salle d’attente et nous ne pouvons pas accéder à ces patients en temps opportun.

Les médecins signalent qu’il n’y a pas assez de lits d’hôpitaux et que de nombreux hôpitaux fonctionnent à 100 % de leur capacité.

« Nous devons maintenir nos hôpitaux à un niveau d’occupation qui empêche le service des urgences de se transformer en un endroit dangereux », a déclaré Lang. « Cela signifie que lorsque nous identifions un patient qui doit être hospitalisé, qu’il s’agisse d’une fracture de la hanche, d’une pneumonie, d’une crise cardiaque ou d’une appendicite, il ne peut pas s’attarder aux urgences pendant des heures, voire des jours.

Lang, professeur et chef du département de médecine d’urgence à l’École de médecine Cumming de l’Université de Calgary, a déclaré que sans la capacité en personnel et l’espace nécessaires pour déplacer les patients vers d’autres départements, les médecins ne peuvent rien faire.

« Jusqu’à ce que notre système de santé puisse amener les patients admis à l’étage, nous continuerons à avoir un nombre inacceptablement élevé de « laissés sans être vus ».

C’est quelque chose que les politiciens devraient essayer de résoudre, a déclaré Lang, mais la crise a été malheureusement absente de nombreuses discussions politiques.

« C’est, ou cela devrait être, une question politique. La proportion des budgets provinciaux consacrée aux soins de santé est astronomique. Ils représentent plus de 40 ou 50 pour cent », a-t-il déclaré.

« Les contribuables ont le droit, compte tenu de leurs dépenses fiscales, d’exiger un système de santé de haute qualité. »

Lang a déclaré que les Canadiens devraient faire pression sur leurs représentants pour obtenir des réponses.

« Nous devrions demander à nos politiciens de répondre de ce qu’ils feront pour remédier à la situation actuelle, (dans laquelle) le filet de sécurité que constituent les services d’urgence fonctionne à des niveaux qui ne sont pas optimaux en raison de ce qui se passe. »

La majorité des patients qui quittent l’urgence sans avoir été vus constituent « dans l’ensemble une population à faible risque », a déclaré Lang, en ce qui concerne l’issue potentiellement mortelle du fait qu’ils n’ont pas reçu de soins d’urgence.

« Ces mauvais résultats sont relativement rares, même s’ils surviennent et ce n’est peut-être pas pour cela qu’ils retiennent l’attention », a-t-il déclaré.

« (Mais) les gens ne viennent pas aux urgences pour des raisons sans importance. »

Le pourcentage de patients qui partent sans recevoir de soins est un indicateur de surpopulation et de problèmes de personnel au sein d’un établissement de santé. Dans un hôpital moyen, ce chiffre devrait être inférieur à 1 pour cent.

« Nous aimerions qu’ils soient nuls. Mais certains services d’urgence sur la côte Est en été signalaient des taux de « départ sans être vus » allant jusqu’à 40 pour cent », a déclaré le Dr Trevor Jain, un médecin urgentiste, à CTV National News. « Cela signifie que 40 pour cent des patients qui se sont inscrits pour consulter un médecin du service d’urgence sont partis en raison des temps d’attente, du manque de ressources ou d’un hôpital plein. »

Lorsqu’on lui a présenté les nouvelles données montrant une multiplication par cinq, le cabinet du ministre fédéral de la Santé n’a pas abordé le nombre croissant de Canadiens qui quittent le service des urgences sans avoir reçu de soins, mais a déclaré dans un communiqué qu’il savait que les Canadiens s’inquiètent des temps d’attente. .

« Les Canadiens nous ont dit qu’ils s’inquiétaient des temps d’attente de plus en plus longs aux urgences – nous les avons entendus haut et fort », peut-on lire dans le communiqué. « C’est pourquoi nous investirons près de 200 milliards de dollars dans les soins de santé au Canada au cours des 10 prochaines années. Plus de 46 milliards de dollars de ce nouveau financement sont réservés à des accords bilatéraux sur mesure avec chaque province et territoire afin qu’ils puissent investir dans leurs besoins spécifiques en matière de système de santé.

L’Association canadienne des médecins d’urgence (ACEP) est profondément préoccupée.

« Nous reconnaissons que les patients qui quittent l’urgence sans soins présentent des risques importants pour leur santé », a écrit l’organisation dans un communiqué. « S’attaquer aux causes profondes est crucial pour la sécurité des patients. »

Ils réclament un forum national sur les soins d’urgence pour enfin aborder les problèmes fondamentaux et empêcher les patients de quitter les hôpitaux sans les soins dont ils ont besoin.