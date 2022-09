Les Canadiennes se sont heurtées à un buzz à Fidji lors de la Coupe du monde de rugby à 7 dimanche, perdant 53-0 pour terminer sixième dans le peloton de 16 équipes.

Le Canada, cinquième tête de série, tirait de l’arrière 34-0 à la mi-temps alors que les Fidji, n ° 6, réclamant un redémarrage après l’autre, ont couru dans six de leurs neuf essais avant la pause.

Les Fidji ont conservé le coup d’envoi d’ouverture et ont pris une avance de 10-0 grâce aux essais de Reapi Ulunisau et Alowesi Nakoci dans les deux premières minutes. Les Fidjiennes ont de nouveau percé la défense canadienne alors qu’Ana Maria Naimasi a repoussé Florence Symonds pour porter l’avance à 15-0 après quatre minutes.

L’assaut s’est poursuivi avec Sesenielie Donu repoussant Breanne Nicholas en route vers la ligne d’essai. Les Fidji ont récupéré le ballon au redémarrage et Ulunisau a marqué sous les poteaux. La conversion a fait 27-0 pour les Fidji.

C’était plus ou moins la même chose au coup d’envoi suivant avec Raijieli Daveua grimpant haut pour récupérer le ballon, puis se déchargeant sur Ulunisau pour marquer sous les poteaux et terminer le barrage de la première mi-temps.

Lavenia Cavuru, Adi Vani Buleka et Donu ont ajouté des essais en seconde période pour compléter la déroute des Fidji.

Les équipes avaient partagé leurs deux rencontres précédentes sur la HSBC World Rugby Sevens Series, les Fidji s’imposant 28-26 à Dubaï et le Canada s’imposant 26-19 à Langford, en Colombie-Britannique.

Plus tôt dimanche, les hommes canadiens classés 10e ont terminé 13e dans le peloton masculin de 24 équipes, récoltant 12 points consécutifs contre le Chili, 17e, pour une victoire de 12-10.

Les Canadiennes, finalistes de la Nouvelle-Zélande au tournoi de Moscou en 2013, ont terminé septièmes il y a quatre ans à San Francisco. La meilleure performance masculine canadienne a été une cinquième place en 2001 en Argentine. Ils étaient 12e il y a quatre ans.

Olivia de Couvreur a marqué deux essais avec des simples de Nicholas et Keyara Wardley en tant que Canada, marquant 22 points consécutifs après avoir concédé un essai de quatrième minute à Abbie Brown, battu l’Angleterre n ° 8 22-7 pour ouvrir le jeu dimanche.

De Couvreur était à l’origine une réserve itinérante, mais a rejoint l’équipe de jeu après une blessure à la vétéran Bianca Farella, qui se classe deuxième sur la liste des meilleurs buteurs de la Série mondiale avec 157.

De Couvreur, 22 ans, était l’une des sept joueuses de la formation canadienne de 13 femmes âgées de 22 ans ou moins.

Les Canadiennes ont été éliminées du championnat dans une défaite de 10-7 contre les Américaines, quatrième tête de série, en quart de finale samedi.

Les Américaines ont ensuite affronté l’Australie, tête de série, tandis que la Nouvelle-Zélande, n° 2, a affronté la France, n° 3, en demi-finale du championnat plus tard dimanche au Cape Town Stadium.

En demi-finale masculine, l’Irlande n°7 affrontait la Nouvelle-Zélande n°5 tandis que l’Australie n°2 affrontait les Fidji n°3.

Contre le Chili, les hommes canadiens se sont retrouvés défensifs pendant presque toute la première mi-temps et tiraient de l’arrière 10-0 à la pause.

Le Canada a récupéré le ballon au premier coup d’envoi, mais l’a donné au Chili avec une erreur de manipulation et les Sud-Américains ont attaqué l’extrémité canadienne. Après qu’une pénalité ait entraîné une mêlée près de la ligne de but canadienne, Julio Blanc a touché le sol dans le coin pour un 5-0.

Thomas Isherwood a effectué un tacle d’essai pour empêcher une attaque ultérieure du Chili. Et le Canadien Lockie Kratz a été envoyé à la poubelle à la fin de la mi-temps pour un tacle illégal. Les Condors ont profité de la main-d’œuvre supplémentaire avec Blanc marquant.

Josiah Morra a mis le Canada sur le tableau au début de la deuxième demie, devançant la défensive sur le flanc droit pour réduire l’avance à 10-5. Kratz a percé la défensive chilienne après un penalty et la conversion de Brock Webster a donné l’avantage au Canada 12-10 avec deux minutes et demie à jouer. Kratz s’est blessé sur le jeu et a dû être secouru.

Après s’être inclinés contre l’Uruguay samedi, les Canadiens ont survécu à une remontée de 19 points des Gallois en seconde période pour gagner 33-19 dans le match de consolation masculin plus tard dans la journée.

Le Canada a ouvert le jeu masculin vendredi avec une victoire de 31-7 contre le Zimbabwe, 23e, mais a été éliminé du tableau du championnat après une défaite de 19-12 contre la France, 7e, en huitièmes de finale.

Les épreuves masculines et féminines à 16 équipes présentent toutes deux un format « vainqueur emporte tout », ce qui signifie qu’une seule défaite vous exclut du championnat.

Les deux programmes canadiens ont connu beaucoup de changements avec une série de départs à la retraite après les Jeux olympiques de Tokyo où les hommes ont terminé huitièmes et les femmes neuvièmes.

L’Afrique du Sud marque la huitième édition de la Coupe du monde à sept masculine et la quatrième pour les femmes. Le Canada s’est qualifié pour chacun d’entre eux.

La Nouvelle-Zélande a remporté les deux dernières éditions des Coupes du monde à sept masculines et féminines.

La Presse Canadienne

