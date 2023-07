Les Canadiennes se calment avant le match crucial de la Coupe du monde féminine contre l’Australie

A deux jours d’un match qui décidera de son avenir à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, le Canada respirait le calme.

Cela malgré les nouvelles de Brisbane selon lesquelles l’attaquant australien Sam Kerr est apte à jouer contre les Canadiens lors de la finale du groupe B de lundi au Melbourne Rectangular Stadium.

Le rôle que Kerr pourrait jouer dans le jeu est en suspens, la star de Chelsea affirmant qu’elle « allait certainement être disponible, mais la façon dont nous décidons de l’utiliser ne doit pas être donnée à l’opposition ».

Pourtant, l’ambiance dans le camp du Canada était optimiste et positive.

« Nous sommes prêts à partir. Nous sommes excités », a déclaré la milieu de terrain Julia Grosso après une séance de gym en équipe samedi. « Nous savons que c’est un match très important, mais je pense que cette équipe se montre toujours à la hauteur avec ces gros matchs. »

« Je pense qu’il y a une confiance calme », ​​a ajouté la défenseure centrale Shelina Zadorsky. « Mais nous ne sommes pas naïfs sur le fait que chaque match est un défi. »

« Étant le Canada, nous avons déjà été dans cette situation », a déclaré l’attaquante Cloé Lacasse. « Nous savons de quoi il s’agit. »

Les deux meilleures équipes de chacun des huit groupes du premier tour se qualifient pour les huitièmes de finale. Le Canada (1-0-1) pourrait terminer n’importe où du premier au troisième de son groupe.

La bonne nouvelle est que les permutations favorisent les septièmes champions olympiques. Ils passeront au tour à élimination directe avec une victoire ou un match nul, et pourraient même progresser avec une défaite, à condition que le n ° 40 nigérian perde contre l’irlande n ° 22 et que les bris d’égalité tombent dans le bon sens.

Les Matildas (1-1-0), classées 10e, doivent gagner pour être certaines de progresser. Un match nul fonctionnera également si le Nigeria perd par deux buts.

L’Australie n’a pas participé à la phase de groupes depuis 2003. La dernière sortie anticipée du Canada remonte à 2011, lorsqu’elle n’a pas réussi à gagner un match et a terminé dernière du tournoi dans une performance désastreuse.

Le Nigeria a juste besoin d’éviter la défaite pour passer à autre chose. Les Super Falcons ont l’avantage sur le Canada au chapitre des buts marqués et termineraient au sommet du groupe si les deux équipes gagnaient lundi.

Et tandis que le Canada n’a besoin que d’un seul point pour avancer, Lacasse dit que l’équipe en veut plus.

« Je ne pense pas que nous soyons une équipe pour se contenter du minimum », a-t-elle déclaré. « Nous n’allons pas y aller en voulant un match nul. Nous voulons la (victoire), nous voulons les trois points et nous voulons être en tête de ce groupe. »

Terminer en tête de la poule signifie éviter le vainqueur du Groupe D, avec l’Angleterre n°4 aux commandes. Le vainqueur du groupe B affrontera le deuxième du groupe D, qui est actuellement le Danemark n ° 13 en vertu d’un bris d’égalité sur la Chine n ° 14.

Le Canada veut également faire une déclaration en remportant ce qui est considéré comme l’un des groupes les plus difficiles du tournoi.

« Chaque équipe de ce groupe est un adversaire redoutable », a déclaré Grosso. « Tout le monde a montré qu’il appartenait à la Coupe du monde … donc pour sortir en tête de ce groupe, ce sera une base très solide à l’avenir. »

Le Canada a une fiche de 8-7-3 contre l’Australie et a remporté les trois dernières rencontres, y compris les victoires 1-0 et 2-1 de l’an dernier à Brisbane et Sydney, respectivement. Les Canadiens ont une fiche de 6-2-2 contre les Matildas ce siècle.

Adriana Leon a marqué les trois buts lors des deux dernières victoires.

Les Canadiens se sont ralliés pour une victoire de 2-1 contre l’Irlande après avoir affronté le Nigéria pour un match nul sans but lors de leur premier match du tournoi. L’Australie a été surprise 3-2 par le Nigeria après avoir battu l’Irlande 1-0.

Lorsqu’on lui a demandé si le tournoi avait vu le meilleur du Canada, Grosso a dit qu’il y avait « beaucoup à venir ».

Il reste encore quelques questions sans réponse avec la santé de l’équipe. La capitaine Christine Sinclair a quitté le terrain en boitant après un sort percutant en tant que remplaçante en seconde période contre l’Irlande, tandis que le défenseur central Kadeisha Buchanan, souffrant de maladie et prenant un ballon au torse, est sorti tôt.

