Les Canadiennes poussent l’Angleterre la mieux classée à la limite en demi-finale de la Coupe du monde de rugby

Le Canada a joué son rôle samedi lors d’une journée qui a montré le meilleur du rugby féminin.

Malheureusement, la vaillante démonstration canadienne a subi une défaite de 26 à 19 contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde de rugby à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Le match à rythme élevé a été une vitrine pour le sport lors d’un après-midi ensoleillé mais venteux à Eden Park. Le Canada, troisième au classement, a donné à l’Angleterre, no 1, tout ce qu’elle pouvait gérer dans une affaire physique et percutante.

« Je suis juste fier des filles pour le travail qu’elles ont fait », a déclaré l’entraîneur canadien Kevin Rouet. « Je suis juste déçu du résultat, c’est certain. Je pensais que nous méritions plus que ça.

“Nous sommes très proches du numéro 1. C’est ce que je sais maintenant”, a ajouté l’entraîneur d’origine française.

Cette victoire a prolongé la séquence de victoires de l’Angleterre à 30 matchs, qui remonte à une défaite 28-12 contre la Nouvelle-Zélande en juillet 2019. Les Red Roses affronteront le champion en titre Black Ferns lors du match de championnat de samedi à Eden Park.

Les Canadiens affronteront la France, no 4, pour la troisième place.

La Nouvelle-Zélande et la France, deuxièmes au classement, ont présenté leur propre spectacle après le match contre le Canada.

Les Black Ferns ont récupéré un déficit de 17-10 à la mi-temps pour mener 25-17 avant que les Français ne réduisent l’avance à un point avec un essai transformé à la 65e minute. L’ouvreuse française Caroline Drouin a eu une chance de l’emporter à la 80e minute, mais son penalty a dérivé loin à gauche.

Dans la demi-finale précédente, le match a tourné à la 50e minute, l’Angleterre conservant une mince avance de 18-12 et le Canada frappant à la porte.

L’Angleterre, après avoir résolument défendu une attaque canadienne prolongée au fond de sa propre moitié, a récupéré le ballon et est passée à l’attaque. Au lieu de donner un coup de pied à la sécurité, l’ailier Claudia MacDonald a choisi de courir derrière sa ligne d’essai. Après avoir traversé la défense canadienne, elle est passée à Abby Dow qui a accéléré au-delà de la dernière ligne de défense pour un essai marquant – son deuxième de la journée – et une avance de 23-12.

Le Canada a finalement percé la défensive anglaise à la 68e minute avec le verrou Tyson Beukeboom qui s’est écrasé pour un essai transformé qui a réduit l’avance à 23-19.

Le penalty d’Emily Scarratt à la 70e minute a prolongé l’avance anglaise à sept points. Le Canada a continué à venir, obligeant les Anglais à enchaîner tacle après tacle. Mais l’Angleterre a tenu bon.

La performance courageuse du Canada a attiré les éloges de l’Angleterre.

« Le Canada était implacable. Ils sont venus et ils sont venus et ils sont venus », a déclaré la capitaine anglaise Sarah Hunter. “Les filles ont juste mis leur corps en jeu… Nous étions désespérées d’entrer en finale la semaine prochaine.”

« Le Canada a été fantastique… nous a mis au défi dans tous les domaines du match », a ajouté l’entraîneur de l’Angleterre Simon Middleton.

Karen Paquin et Alysha Corrigan ont également marqué des essais pour le Canada, qui tiraient de l’arrière 15-12 après une première mi-temps qui a vu les Canadiennes jouer contre le vent. La capitaine Sophie De Goede a lancé deux conversions.

Marlie Packer a également marqué un essai pour l’Angleterre. Scarratt a lancé une conversion et trois pénalités.

Les Red Roses n’ont pas perdu depuis une défaite 28-13 contre la Nouvelle-Zélande en juillet 2019. Et ils ont maintenant remporté neuf victoires consécutives contre le Canada.

Les Canadiennes ont vu leur séquence de huit victoires consécutives brisée.

Les Anglais sont une équipe professionnelle avec des joueurs sous contrat avec la Rugby Football Union. De nombreux Canadiens ont des emplois en dehors du rugby qu’ils ont suspendus pour se préparer à la Coupe du monde.

« Nous sommes canadiens et nous en sommes vraiment fiers », a déclaré de Goede, dont les parents ont tous deux été capitaines du Canada au rugby. “Mais ce n’est pas une nation de rugby et donc je pense que globalement ce n’est pas reconnu. Nous voulions vraiment faire reconnaître le Canada et le rugby canadien aujourd’hui. »

Les Canadiens ont eu recours à une page GoFundMe pour aider à payer une centralisation non officielle avant la Coupe du monde.

“Il n’y avait aucune différence de talent aujourd’hui”, a déclaré de Goede. “Imaginez simplement ce que nous pouvons faire avec plus de jeux et plus de ressources. Je suis vraiment fier d’être Canadien et je pense que nous avons un bel avenir devant nous.

L’Angleterre a perdu l’arrière Helena Rowland sur blessure au début de la seconde période. Et l’accessoire Vickii Cornborough a été envoyé au sin-bin à la 54e minute pour des violations répétées de l’Angleterre.

Rouet est resté avec le même 15 de départ qui a battu les Américains au septième rang 32-11 en quart de finale le week-end dernier.

Le Canada et l’Angleterre sont entrés dans le match après avoir remporté leurs quatre matchs précédents au tournoi. Et les deux équipes se sont vantées d’un pack solide avec des mauls de conduite efficaces.

L’importance du peloton canadien s’est manifestée par le fait que Rouet, pour un deuxième match de suite, comptait sept attaquants et un seul arrière sur le banc.

Les Canadiennes ont perdu l’attaquante vétéran Laura Russell et le demi Taylor Perry s’est blessé à la veille du tournoi. La demi de mêlée Brianna Miller a été exclue après une blessure contre l’Italie.

Le tournoi était initialement prévu pour 2021 mais a été reporté en raison de la pandémie.

Le meilleur résultat du Canada au tournoi a été deuxième en 2014 lorsqu’il a perdu 21-9 contre l’Angleterre en finale. Les Canadiennes se sont classées quatrièmes en 1998, 2002 et 2006 et cinquièmes la dernière fois en 2017.

L’Angleterre n’a jamais terminé parmi les trois premiers du tournoi.

Les Red Roses ont également gagné en 1994 et ont terminé cinq fois deuxièmes (perdant contre les États-Unis en 1991 et la Nouvelle-Zélande en 2002, 2006, 2010 et 2017). Ils étaient troisièmes en 1998.

L’Angleterre s’est améliorée à 29-3-1 de tous les temps contre le Canada.

Le Canada et l’Angleterre se sont également affrontés samedi lors de la Coupe du monde de rugby à XV, l’Angleterre l’emportant 54-4 en poule à Wigan, en Angleterre. La ligue de rugby est le code de rugby le moins populaire, avec 13 joueurs par équipe contre 15 par équipe pour le rugby à XV.

—Neil Davidson, La Presse canadienne

rugbyRugby Canada