Les Canadiennes mettent fin à la grève suite à la menace légale de Canada Soccer

Face à la menace de poursuites judiciaires de Canada Soccer, l’équipe féminine canadienne a accepté de reprendre l’entraînement et de participer à la Coupe SheBelieves.

Les femmes avaient boycotté l’entraînement en Floride samedi, affirmant qu’elles ne prendraient pas le terrain à moins que leurs griefs contre l’instance dirigeante ne soient traités.

Ils ont exigé le même soutien dans la préparation de la Coupe du monde de cet été que les hommes ont reçu l’année dernière avant le Qatar. Et ils voulaient que Canada Soccer ouvre ses livres. Ils se sont également opposés aux coupes budgétaires de leur programme en 2023.

Après une longue réunion samedi à Orlando, les femmes ont déclaré que Canada Soccer leur avait dit qu’il considérait leur action comme illégale et intenterait une action en justice contre elles si elles n’acceptaient pas d’affronter les États-Unis lors du premier match du tournoi jeudi prochain.

Les femmes soutiennent que les coupures de Canada Soccer dans les programmes de l’équipe nationale sont inacceptables. Et que l’instance dirigeante doit faire plus pour soutenir ses programmes et ses joueurs.

Mais ils disent qu’ils ne peuvent pas se permettre les risques financiers qu’une affaire judiciaire de Canada Soccer pourrait comporter, étant donné qu’ils n’ont été payés pour aucun de leurs travaux en équipe nationale en 2022.

Ils mettront donc fin à leur grève et reprendront l’entraînement dimanche.

