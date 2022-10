Les Canadiennes écrasent le Maroc lors d’un match amical international de football en Espagne

Evelyne Viens a marqué un but et en a préparé deux autres alors que le Canada battait le Maroc 4-0 lors d’un match amical international de soccer féminin lundi.

Jessie Fleming, Janine Beckie et Clarissa Larisey ont marqué les autres buts du Canada à l’Estadio Municipal de Chapin.

Le Maroc, classé 76e mondial, s’est révélé être un adversaire tenace à abattre. Les Canadiens, classés au septième rang, avaient 73% de possession de balle en première demie, mais n’ont réussi que trois tirs cadrés, Fleming ayant donné le feu vert à la 24e minute.

Les Lionnes de l’Atlas, qui se dirigent vers leur toute première Coupe du monde, ont été finalistes face à l’Afrique du Sud lors de la Coupe d’Afrique des Nations féminine en juillet.

Le Canada a battu l’Argentine (31e) 2-0 vendredi à Sanlucar de Barrameda, en Espagne, prenant les devants grâce à un but contre son camp argentin à la 68e minute et à la frappe de la remplaçante Cloe Lacasse à la 87e minute.

Le Maroc s’est incliné 4-0 contre la Pologne, 32e, jeudi dernier à Séville, en Espagne.

L’équipe africaine est entraînée par l’ancien international français Reynald Pedros, qui a mené à deux reprises l’Olympique Lyonnais Féminin au titre de l’UEFA Women’s Champions League et a été nommé meilleur entraîneur féminin de la FIFA en 2018.

L’entraîneure canadienne Bev Priestman a apporté six changements à sa formation de départ en insérant la gardienne Sabrina D’Angelo, Desiree Scott, Jade Rose, Viens, Lacasse et Quinn, qui n’a qu’un seul nom. Le 11 de départ est entré dans le jeu avec un total de 730 sélections, dont 416 provenant de Scott, Fleming et Kadeisha Buchanan.

Scott, obtenant sa 184e sélection, a succédé à Fleming en tant que capitaine.

Une équipe en proie aux blessures

Le Canada manquait aux blessés Christine Sinclair, Ashley Lawrence, Vanessa Gilles, Deanne Rose, Gabrielle Carle et Jayde Rivière. L’arrière Allysha Chapman était également absent après avoir subi une blessure à la jambe lors du match physique contre l’Argentine.

Le Maroc est resté en arrière dans un bloc défensif efficace, cherchant à contre-attaquer. Les Canadiennes ont eu plus de ballon, mais ont eu du mal à renforcer leur attaque dans un début de match terne.

Cela a changé à la 24e minute lorsqu’un mauvais dégagement de la gardienne marocaine Khadija Er-Rmichi a été intercepté par un Viens opportuniste, qui a trouvé un Fleming pressé dans la surface de réparation. La milieu de terrain de Chelsea a dépassé la défenseuse Nouhaila Benzina et a battu Er-Rmichi pour son 19e but en 109 matches internationaux.

Er-Rmichi a effectué un bel arrêt à la 40e minute, obtenant une jambe devant un tir à bout portant de Lacasse après un joli pivot de l’attaquant canadien devant le but avant de décocher le tir.

Viens a doublé l’avance à la 54e minute, s’élevant haut pour ramener le ballon à la maison pour son troisième but international. Le jeu est sorti d’un coin du Canada initialement dégagé, mais seulement jusqu’à la remplaçante Sophie Schmidt, qui a renvoyé un beau centre dans la surface de réparation.

Une minute plus tard, Schmidt a frappé la barre transversale avec sa propre tête dans un autre coin. Er-Rmichi a mis la main sur un dur tir de Prince depuis le bord de la surface de réparation à la 80e minute.

Priestman a envoyé Shelina Zadorsky, Nichelle Prince et Schmidt, gagnant sa 216e sélection, pour commencer la seconde mi-temps. Quinn, qui avait apparemment favorisé une cheville, était l’un des joueurs remplacés.

Simi Awujo, Larisey et Zoe Burns ont suivi le banc canadien alors que le match avançait.

Un tir à longue distance du Maroc, son seul tir cadré, a produit un arrêt en plongeon de D’Angelo à la 48e minute après un revirement de Schmidt.

Beckie a porté le score à 3-0 à la 84e après une belle passe de Schmidt. En l’absence de défenseur pressant, Beckie a eu le temps de choisir sa place pour son 36e but en 98 apparitions pour le Canada.

Larisey a terminé le score à la 90e minute, profitant d’une belle passe en profondeur de Viens.

Une Er-Rmichi pressée a d’abord bloqué le ballon, mais il a rebondi sur Larisey qui l’a poussé à la maison pour son premier but canadien.

Avec leur quatrième victoire consécutive, les champions olympiques canadiens ont amélioré leur fiche à 10-2-3 cette année avec des défaites contre les États-Unis, 1-0 lors de la finale du Championnat CONCACAF W en juillet, et l’Espagne, 1-0 lors de la Coupe Arnold Clark en Février.

Le match a eu lieu dans la dernière fenêtre internationale avant le tirage au sort du 22 octobre à Auckland pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de l’année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Canada a obtenu sa qualification pour la Coupe du monde au Championnat CONCACAF W.

Le Maroc s’est qualifié après avoir terminé deuxième de la 54e Afrique du Sud lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2022. Atteindre les demi-finales là-bas a assuré la qualification pour la Coupe du monde.

Comme le Canada, il manquait des joueurs clés, dont la capitaine Ghizlane Chebbak et l’attaquante de Tottenham Rosella Ayana, toutes deux blessées.

Les Lionnes de l’Atlas ont envoyé le Nigéria, 11 fois champion, l’équipe la mieux classée de la région au 46e rang, lors d’une victoire 5-4 aux tirs au but en demi-finale de la Coupe des Nations pour se qualifier pour la Coupe du monde.

Le Canada avait affronté le Maroc à deux reprises auparavant, avec les deux matchs en février 2001 alors qu’il était au camp dans la capitale marocaine de Rabat. Le Canada a remporté le match d’ouverture 4-0 et a perdu le match revanche 1-0 deux jours plus tard.