Les Canadiennes de rugby remportent le Pays de Galles 31-3, dernier match de préparation avant la Coupe du monde

Les 15 seniors féminines du Canada ont marqué leur dernier match test d’échauffement à domicile avant la Coupe du monde de rugby avec une victoire de 31-3 contre le Pays de Galles au Wanderers Grounds samedi.

Des essais de Paige Farries (2), Fabiola Forteza, Maddy Grant et Justine Pelletier – ainsi qu’une série de conversions réussies d’une combinaison de Brianna Miller et de la capitaine Sophie de Goede – ont suffi à sceller la victoire.

« Je pense que les filles ont bien réagi », a déclaré l’entraîneur-chef du Canada senior féminin à 15 ans, Kevin Rouet, après le match.

« Je pense que les 10 premières minutes auraient pu être pires. C’était 10 mauvaises minutes, mais ils sont revenus lentement dans le match et ont été patients, ont créé un élan et c’était génial de voir ça.

En commençant le match, Elissa Alarie a remporté sa 40e sélection pour l’équipe nationale des 15 au poste d’arrière, tandis qu’Alexandra Tessier a reçu sa 35e au centre et Miller a marqué sa 30e au poste de demi de mêlée. Après être entrée sur le terrain en tant que remplaçante en deuxième demie, Laura Russell a obtenu sa 53e sélection – égalant sa sœur, Kelly, en tant que troisième Canadienne la plus capée de tous les temps – tandis que Pelletier a obtenu sa 10e.

Olivia DeMerchant et Emma Taylor, qui habitent toutes les deux à Halifax, ont également joué dans le match avec la première nommée dans la formation de départ et la seconde sortant du banc en seconde période.

Le match de samedi a commencé avec la pression précoce du Pays de Galles, classé n ° 9, qui a entraîné une conversion de pénalité de la demi-ouverture Elinor Snowsill pour leur donner l’avantage en neuf minutes.

Cependant, le Canada, classé au 4e rang, a rapidement pris pied dans le match, mené par son peloton dominant. En fait, le premier essai du match a été marqué lorsque les hôtes ont opté pour une mêlée sur la ligne des cinq mètres à la suite d’un penalty et que le ballon a été envoyé à Farries qui est passé au-dessus. Miller a frappé la conversion pour le porter à 7-3.

L’élan était avec les Canadiens et ils l’ont fait compter lorsque Forteza a franchi la ligne pour leur deuxième essai 23 minutes plus tard alors qu’ils resserraient leur emprise sur les procédures de la première mi-temps. Un autre essai a permis à Grant de recevoir le ballon dans l’espace sur l’aile droite et de devancer la défense galloise pour toucher le sol alors que le Canada entamait la pause en menant 17-3.

En seconde période, l’équipe locale a continué de ravir une foule passionnée de la Nouvelle-Écosse alors que Farries marquait son deuxième essai du match dans les trois minutes suivant la reprise. Miller a réussi la conversion pour étendre le score à 24-3.

Fraîchement entrée sur le terrain en tant que remplaçante, Pelletier a marqué sa 10e apparition sous le maillot du Canada en marquant le cinquième essai de son équipe à la 66e minute. Le demi de mêlée a reçu le ballon à quelques mètres à peine et a fait tourner un défenseur gallois pour passer avec succès avant que de Goede ne divise les poteaux avec la conversion.

Cela représentait les derniers points du match marqués alors que le Canada remportait une victoire convaincante sur ses adversaires. La prochaine étape est la Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande.

« C’était génial », a déclaré Emma Taylor après avoir disputé un test match international senior à quelques heures de sa ville natale de Scotsburn, en Nouvelle-Écosse.

«Nous avons commencé un peu lentement mais la foule était incroyable. Quand j’ai couru sur le terrain, j’entendais juste les gens se lever, donc c’était vraiment excitant pour moi personnellement. Je pense que les filles ont été terrassées par la quantité de soutien ici. C’était une superbe victoire, une très belle victoire d’équipe.

“C’était génial d’être devant une foule locale”, a ajouté Olivia DeMerchant. “C’est toujours très bien d’avoir des fans de rugby canadiens qui nous motivent, alors j’adore ça.”

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

LangfordrugbySports