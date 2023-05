Les Canadiennes cherchent à passer les qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA

Après avoir dominé ses adversaires 40-1 en quatre matchs lors d’un tournoi de qualification en avril, le Canada ouvre le jeu mercredi contre la Jamaïque au Championnat féminin U-20 de la CONCACAF en République dominicaine.

Les huit équipes en lice se battent pour les trois places de la CONCACAF à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA l’an prochain.

Le Canada s’est rendu au tournoi de la CONCACAF le mois dernier en remportant haut la main son groupe de qualification en République dominicaine. Les Canadiens ont battu la Martinique 15-0, Saint-Vincent-et-les Grenadines 12-0 et Cuba 4-0 avant de battre le Salvador 9-1, jusque-là invaincu.

Les 32 équipes présentes à l’épreuve de qualification ont été réparties en six poules, les vainqueurs de groupe rejoignant les États-Unis et le Mexique pré-qualifiés lors du tournoi final.

« Nous avons également été surpris par le format », a déclaré l’entraîneure canadienne Cindy Tye, faisant référence à la première épreuve de qualification. « Après l’avoir traversé, nous avons pu passer 2 semaines et demie ensemble. Bien que ce ne soit pas la compétition idéale, le temps passé ensemble était très important pour nous dans la préparation de cette qualification à venir.

Tye est restée avec le même groupe de joueurs, ce qui signifie qu’elle a beaucoup d’armes dans son arsenal.

Les attaquantes Olivia Smith (deux sélections) et Amanda Allen (une) ont déjà joué pour l’équipe senior canadienne. L’attaquante Annabelle Chukwu et la défenseure Ella Ottey ont été appelées au camp l’an dernier, mais n’ont pas encore fait leurs débuts seniors.

Allen a signé avec la Orlando Pride le 3 avril, devenant la plus jeune signature de la Pride. Elle est ensuite devenue la plus jeune recrue de l’équipe NWSL, faisant sa première apparition dans la NWSL le 6 mai contre le Racing Louisville à l’âge de 18 ans deux mois 15 jours.

Les autres attaquants de la liste sont Rosa Maalouf, Jaime Perrault et Nyah Rose.

« Nous sommes vraiment excités à propos de ce groupe », a déclaré Tye. « De toute évidence, il y a du punch offensif avec Amanda Allen, Olivia Smith. Il y a de grands noms là-dedans et des jeunes qui performent à un très haut niveau maintenant.

Le Canada fait face à un calendrier condensé, affrontant la Jamaïque mercredi, le Panama vendredi et le champion en titre des États-Unis dimanche.

Le groupe B est composé du Mexique, du Costa Rica, de Porto Rico et de la République dominicaine, pays hôte.

Les deux premiers de chaque groupe accèdent à la phase à élimination directe avec les deux finalistes et le vainqueur du match pour la troisième place se qualifiant pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Les États-Unis ont battu le Mexique 2-0 lors de la finale de 2022, remportant ainsi leur septième titre U-20 de la CONCACAF.

Le Canada s’est qualifié pour huit des 10 Coupes du monde féminines U-20 de la FIFA précédentes, terminant deuxième derrière les États-Unis en 2002 lorsque le Canada a accueilli l’événement.

Il s’agit du 10e voyage du Canada au Championnat féminin des moins de 20 ans de la CONCACAF. Le Canada, dont le record du tournoi est de 35-9-4, a remporté la compétition en 2004 et 2008, a terminé deuxième en 2006, 2012 et 2015 et a terminé troisième en 2022.

Selon Canada Soccer, des 162 joueurs qui ont représenté le Canada lors de ces éditions précédentes, 79 ont joué pour l’équipe senior.

La Jamaïque en est à sa 12e participation au championnat de la CONCACAF tandis que le Panama en est à son septième déplacement. Aucun des deux pays ne s’est jamais qualifié pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Liste canadienne

Gardiennes : Faith Fenwick, NDC-CDN Ontario; Noelle Henning, CDN-CDN Ontario ; Coralie Lallier, Université de l’Alabama.

Défenseurs : Mya Archibald, Whitecaps de Vancouver/NDC-CDN Colombie-Britannique; Jadea Collin, CDN Ontario; Clare Logan, Whitecaps de Vancouver/NDC-CDN Colombie-Britannique ; Zoe Markesini, CDN-CDN Ontario ; Sophie Murdock, Mountain View Los Altos SC ; Ella Ottey, CDN-CDN Ontario ; Renee Watson, CDN-CDN Ontario.

Milieux de terrain : Jeneva Hernandez Gray, Whitecaps de Vancouver/NDC-CDN Colombie-Britannique ; Thaea Mouratidis, Collège Providence; Kayla Briggs, CDN-CDN Ontario ; Florianne Jourde, NDC-CDN Québec; Ella McBride, Collège Providence.

Attaquants : Olivia Smith, Penn State ; Amanda Allen, fierté d’Orlando (NWSL); Annabelle Chukwu, CDN-CDN Ontario ; Rosa Maalouf; CDN-CDN Ontario ; Jaime Perrault, Whitecaps de Vancouver/NDC-CDN Colombie-Britannique ; Nyah Rose, CDN-CDN Ontario.

Neil Davidson, La Presse Canadienne

