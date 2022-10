Les Canadiennes affichent une confortable victoire de 41-5 contre le Japon pour ouvrir la campagne de la Coupe du monde de rugby – Kelowna Capital News

Le Canada a couru en sept essais pour ouvrir sa campagne de Coupe du monde de rugby féminin avec une confortable victoire de 41-5 contre le Japon samedi, récoltant 36 points consécutifs pour briser une égalité précoce de 5-5 au Northland Events Centre.

Les plus gros attaquants canadiens ont eu l’avantage dans la mêlée et l’alignement, ont utilisé le maul pour gagner des mètres à volonté et ont mis la pression sur les Japonais lors de la panne. Les arrières canadiens, quant à eux, ont donné des coups de pied efficaces pour le territoire.

Mais l’entraîneur Kevin Rouet voudra sans doute que son équipe élimine les erreurs qui ont contrecarré d’autres attaques, notamment en seconde période. Le Canada a été coupable de 16 erreurs de manipulation et de 17 revirements, comparativement à neuf et huit, respectivement, pour le Japon.

“Ce n’était pas un beau match”, a déclaré l’entraîneur d’origine française, qui vit maintenant à Québec. «Nous avons fait le plan de match au début. Après cela, je pense que nous aurions pu faire mieux. Mais c’est une victoire. »

La talonneuse Emily Tuttosi a marqué trois essais, la demi de mêlée Brianna Miller en a eu une paire et Paige Ferries et Mikiela Nelson ont ajouté des essais simples pour le Canada, troisième au classement. La capitaine Sophie de Goede a lancé deux conversions tandis que Miller en a lancé une.

Le Canada a obtenu un point bonus dans les 30 premières minutes du match en marquant son quatrième essai et menait 27-5 à la mi-temps.

“C’était un bon match pour nous. Nous avons commencé fort, nous avons dû résoudre certains problèmes », a déclaré de Goede, dont la mère et le père ont tous deux été capitaines du Canada. «Je pense toujours que nous avons une meilleure performance en nous. Je pense que nous continuerons à construire à partir de cela. Mais crédit massif au Japon. Je pensais qu’ils jouaient comme prévu. Très bien discipliné. Bonne structuration. »

Maki Takano a marqué le seul essai pour le Japon, 13e, dont l’entraîneur est l’ancienne internationale canadienne Lesley McKenzie.

« En fait, je suis vraiment satisfait de beaucoup de choses que nous avons faites dans le match », a déclaré McKenzie. « Nous voulions être physiques. C’est une équipe physique et nous voulions rencontrer cela et montrer que nous sommes une équipe différente de (celle qui) est venue en 2017 (et a terminé 11e).

Le match a débuté à 22 h 15 HE samedi (15 h 15 dimanche, heure de la Nouvelle-Zélande).

Les Canadiens se dirigent maintenant vers Auckland où ils affronteront l’Italie, numéro 5, samedi prochain (dimanche, heure de la Nouvelle-Zélande) et les États-Unis, numéro 6, le 22 octobre (23 octobre, heure de la Nouvelle-Zélande), tous deux au stade Waitakere.

L’Italie a battu les États-Unis 22 à 10 samedi dans l’autre match de la poule B à Whangarei, s’éloignant en deuxième mi-temps après avoir détenu une étroite avance de 7-5 à la pause. Alors que la performance de quatre essais a valu aux Italiens un point de bonus, le Canada occupe la première place du groupe pour l’écart de points.

Le Canada a battu l’Italie 34-24 lorsque les deux se sont affrontés en juillet à Langford, en Colombie-Britannique

Rouet a dû faire un changement de composition tardif avant le coup d’envoi avec Julia Schell remplaçant Taylor Perry blessé à la demi-ouverture. Anais Holly a rejoint les remplaçants sur le banc. Schell a remporté sa cinquième sélection pour le Canada.

Les partants canadiens Tyson Beukeboom, Karen Paquin et Elissa Alarie participent à leur troisième Coupe du monde.

Les Canadiennes ont pris les devants tôt lorsque Sara Kaljuvee a bloqué la tentative de dégagement de Komachi Imakugi profondément dans la partie japonaise, Farries a touché le sol pour le premier essai et une avance de 5-0.

Le Japon a répondu rapidement avec Takano s’écrasant sur la ligne à la cinquième minute. Mais c’était le Canada le reste du chemin.

Profitant d’une paire de pénalités contre le Japon, les Canadiens ont marqué sur un maul au volant d’un alignement avec Tuttosi touchant le ballon à la 14e minute alors que la pluie commençait à tomber. La conversion a donné au Canada une avance de 12-5.

Miller a fait tourner le tableau de bord à la 24e minute, coupant la défense japonaise pour augmenter l’écart à 17-5. Tuttosi a de nouveau marqué à la 29e minute du fond du maul sur un alignement après qu’une autre pénalité ait permis aux Canadiens de pénétrer profondément dans le territoire japonais.

Miller a marqué son deuxième essai à la 35e minute, battant un défenseur après qu’un autre maul des attaquants canadiens se soit approché de la ligne d’essai du Japon pour une avance de 27-5.

Le Japon a fait preuve d’une défensive impressionnante sur la ligne de but au début de la deuxième demie alors que les Canadiens assiègent sa ligne d’essai. Mais l’assaut a continué et Tuttosi s’est frayé un chemin à la 50e minute. Les attaquants du Canada ont continué à battre avec Nelson qui s’est écrasé à la 66e minute.

Le Japon a continué à courir mais n’a pas réussi à ébranler la défense canadienne. L’arbitre irlandais Joy Neville a averti les Japonais sous pression à chaque mi-temps pour avoir pris trop de pénalités.

Alors que la Nouvelle-Zélande, deuxième au classement, est la championne en titre, l’Angleterre est la grande favorite du tournoi. Les Red Roses, les mieux classées, ont couru en 14 essais samedi contre le numéro 21 des Fidji 84-19 pour prolonger leur séquence de victoires à 26 matchs depuis juillet 2019.

Le Canada s’est qualifié pour les neuf Coupes du monde, terminant deuxième de l’Angleterre en 2014. Les Canadiennes, qui sont entrées dans le match de samedi avec un dossier en carrière de 21-16-2 au tournoi, se sont classées quatrièmes à trois reprises, en 1998, 2002 et 2006.

Le Canada a terminé cinquième à la Coupe du monde 2017 tandis que le Japon a terminé 11e. Le meilleur résultat du Japon au tournoi a été huitième en 1994.

Le Canada a battu le Japon 57-0 lors de leur seule autre rencontre, à la Coupe du monde 1994 en Écosse.

Ce tournoi devait initialement débuter en septembre dernier mais a été reporté en raison de la pandémie.

—-

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.