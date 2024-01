Les campus utilisent le paiement basé sur l’IA pour rendre les paiements invisibles

Des universités aux hôpitaux, les campus dotés de leurs propres systèmes de vérification d’identité utilisent le paiement par vision par ordinateur pour intégrer les paiements de manière plus transparente dans les routines sur place des acheteurs.

Par exemple, plus tôt ce mois-ci, Amazone badge déployé payer pour son Sortez simplement système de caisse, permettant aux médecins, infirmières et autres personnels de santé de payer leurs achats dans les magasins de l’hôpital avec leurs badges, une fonctionnalité lancée à Saint-Joseph/Candler Campus de l’hôpital Candler à Savannah, Géorgie. La fonctionnalité relie les badges des employés à leur compte de retenues sur salaire, évitant ainsi au personnel médical d’avoir à penser, par exemple, à transporter son portefeuille ou son téléphone pendant les heures de travail.

L’année dernière, Grubhub a lancé une intégration avec Just Walk Out pour apporter la technologie aux collèges et universités, permettant aux étudiants de payer avec leurs plans de repas, en commençant par Université Loyola du Maryland.

“L’une des choses que nous essayions de surmonter était la capacité d’offrir aux étudiants des collations et des articles divers pendant de plus longues heures dans la journée”, a déclaré Mike Mansfield, vice-président associé des opérations auxiliaires de l’université, dans une interview avec PYMNTS à l’université. temps. “Nous avions donc un magasin dans cet établissement qui était ouvert cinq jours par semaine pendant environ six heures par jour, et maintenant nous pouvons le faire ouvrir sept jours par semaine, 20 heures par jour.”

Cette décision témoigne d’un effort concerté visant à rendre le processus de paiement invisible, en supprimant les cartes de crédit et les portefeuilles mobiles de l’expérience et en permettant aux consommateurs de payer avec d’autres types d’identification. Il semble probable que d’autres espaces de ce type pourraient suivre – par exemple les festivals de musique où les paiements de nourriture se font via un bracelet, ou les hôtels, où les clés des chambres pourraient permettre aux clients de facturer leurs achats sur leur facture.

Environ un tiers de tous les consommateurs sont intéressés par ce type de moyen de paiement, selon l’étude PYMNTS Intelligence «Rapport sur la manière dont nous paierons : comment les appareils connectés permettent le multitâche parmi les consommateurs axés sur le numérique“, tiré d’une enquête menée auprès de plus de 4 600 consommateurs américains.

Les résultats ont révélé que parmi les 95 % de personnes interrogées qui utilisent des appareils connectés, 35 % seraient intéressés par une expérience dans laquelle ils entreraient dans un magasin et récupéreraient un produit, puis en ressortiraient sans faire la queue à la caisse pour payer, grâce à des capteurs. détectant ce qu’ils ont mis dans leur panier, leur facturant automatiquement ces articles à l’aide d’une application avec le mode de paiement. De plus, 6 % ont déclaré utiliser déjà cette méthode de paiement.

Dans l’ensemble, les consommateurs sont ouverts aux options de paiement en libre-service. Recherche mise en avant dans PYMNTS’ «Rapport de la série Digital-First Banking Tracker®” a révélé que 84 % des consommateurs aux États-Unis ont déclaré apprécier l’utilisation des bornes libre-service, et les deux tiers des individus ont déclaré préférer les modèles libre-service aux caisses avec personnel.

Les détaillants ressentent eux aussi la pression de proposer de telles options. Etude PYMNTS Intelligence «Le mandat d’innovation du grand commerce de détail : commodité et personnalisation», qui s’appuie sur une enquête menée auprès de 300 détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni, a révélé que 60 % des épiciers pensent que les consommateurs seraient très ou extrêmement susceptibles de changer de commerçant s’ils ne disposaient pas de kiosques libre-service.

L’adoption de systèmes de paiement basés sur l’intelligence artificielle sur les campus révolutionne l’expérience de paiement des consommateurs sur place. Le succès de cette technologie dans les établissements de santé et universitaires indique son potentiel d’adoption plus large dans diverses industries.