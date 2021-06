Les camps d’entraînement des talibans « redémarreront d’ici septembre » en Afghanistan, déclenchant une nouvelle vague de terreur contre l’Occident « faible »

Des camps d’entraînement TERRORISTES pourraient être à nouveau installés en Afghanistan et pourraient engendrer une nouvelle vague de violence contre l’Occident, ont averti les experts.

Les combattants talibans déferlent à travers le pays déchiré par la guerre alors que les États-Unis s’apprêtent à retirer leurs forces après 20 ans et plus de 1 000 milliards de dollars dépensés pour la campagne.

Et il a été prédit de manière effrayante que les militants résurgents et les groupes terroristes qui les accompagnent considèrent désormais l’Occident comme « faible » et mûr pour riposter dans une nouvelle vague d’effusion de sang.

Le professeur Anthony Glees, du Center for Security and Intelligence Studies de l’Université de Buckingham, a sévèrement averti que les talibans sont désormais « de retour en force ».

Et il prévoyait le retour des tristement célèbres camps d’entraînement terroristes qui parsemaient autrefois l’Afghanistan.

Les camps ont vu des combattants d’al-Qaïda et d’autres groupes terroristes apprendre à fabriquer des bombes, perfectionner leurs compétences en matière de meurtre et comploter contre l’Occident avec le soutien des talibans.

Il a déclaré à The Sun Online qu’il y aurait « certainement » une nouvelle menace terroriste posée par un nouveau régime taliban.

Et il a ajouté que le retrait américain leur ferait croire que « nous avons perdu notre volonté de nous battre pour nos valeurs et que nous sommes plus faibles, pas plus forts ».

« Plus les talibans sont livrés à eux-mêmes, plus ils peuvent perfectionner leurs forces et leurs camarades « étudiants » islamistes en Occident », a-t-il déclaré.

Au moment des attentats du 11 septembre, on pensait qu’il y avait 120 camps d’entraînement opérant en Afghanistan et au Pakistan, entraînant des milices pour soutenir les talibans et des combattants terroristes pour des opérations à l’étranger.

Les forces talibanes ont été renversées pour la première fois en 2001 à la suite d’une invasion américaine – mais depuis la décision du président américain Joe Biden de se retirer, le groupe s’est maintenant emparé d’un tiers de l’Afghanistan.

Et de nouvelles offensives sont attendues tout au long de l’été avec des avertissements selon lesquels les forces djihadistes pourraient prendre la capitale Kaboul d’ici six mois.

Il est décrit par les responsables du renseignement américain inquiets comme « la plus grande victoire djihadiste depuis le départ des Soviétiques en 1989 ».

D’ici la fin de l’année, il est fort probable que le gouvernement soit tombé ou qu’il se batte pour survivre Robert Clark

Les experts craignent maintenant qu’une résurgence mortelle ne se déclenche permettant aux djihadistes de former une base pour déclencher un règne de terreur sur l’Occident, les forces afghanes ayant peur et un gouvernement au bord de l’effondrement complet.

Si le groupe terroriste continue son blitz offensif, les experts craignent également que les rues afghanes ne reviennent à l’époque du régime taliban avec des décapitations et des amputations publiques ainsi que des femmes vendues comme esclaves sexuelles.

Ils craignent également qu’avec un taliban « fracturé » aux commandes, d’autres groupes terroristes tels que l’Etat islamique pourraient utiliser le pays comme un bastion pour comploter des atrocités en Europe et au Royaume-Uni.

Les camps d’entraînement soutenus par les talibans pourraient retourner en Afghanistan Crédit : Alamy

Les terroristes ont été entraînés par divers groupes militants dans environ 120 camps en Afghanistan et au Pakistan

Les forces talibanes ont envahi l’Afghanistan – s’emparant d’un tiers de la nation déchirée par la guerre Crédit : Alamy

Le professeur Glees a déclaré au Sun Online : « Le fait est que les talibans sont des fanatiques, le pire type d’ennemis, ils sont, selon leurs termes, non seulement extrêmement courageux parce qu’ils aiment la mort comme tous les islamistes, mais se battent pour une croyance, une religion – le mot taliban signifie « étudiant religieux » – pas seulement le contrôle politique.

« Ils, une fois qu’ils auront le contrôle total, reviendront à la machine et feront tout ce qu’ils faisaient auparavant, persécuteront, tortureront et assassineront tous ceux qui s’opposent à eux ; en conflit avec leur vision religieuse du monde. »

Il a poursuivi : « Je suis sûr que l’entraînement des djihadistes va reprendre et je ne serais pas surpris si les premières recrues des camps d’entraînement ne commencent pas à se rendre en Afghanistan le 12 septembre 2021.

« Nous, au Royaume-Uni, avons passé plus de 21 ans à faire face à la menace islamiste, nous n’avons aucun intérêt à ce qu’elle revienne nous attaquer à nouveau. gagné, nous les encouragerons à nous frapper à nouveau.

« Nous semblons faibles, et c’est la dernière chose que nous devrions faire. Nous ne sommes pas assez forts pour être là sans les États-Unis. »

L’expert a également déclaré que Biden avait pris « tout à fait la mauvaise décision » avec des conséquences « pour tous les États occidentaux mais surtout pour les courageux Afghans » lorsqu’il a donné suite au plan de son prédécesseur Donald Trump de retirer les troupes.

« [They] ont sauté sur l’occasion de travailler avec les États-Unis, le Royaume-Uni et nos alliés de l’OTAN, pour essayer de se créer un avenir meilleur, ont été trahis. Ils attendent maintenant un sort terrifiant », a-t-il déclaré.

Des écoliers sont soignés après un attentat à la bombe présumé par les talibans contre une école à Kaboul le 8 mai Crédit : AP

Kaboul craint de tomber avant la fin de l’année aux mains des talibans Crédit : AP

Des Afghans tentent d’identifier des corps dans un hôpital après l’attentat à la bombe dans une école Crédit : AP

Robert Clarke, du groupe de réflexion sur la sécurité nationale Henry Jackson Society, a déclaré à The Sun Online alors qu’une partie de l’accord de retrait des États-Unis prévoyait que la nation ne serait pas un refuge pour les terroristes – les talibans pourraient ne pas respecter ce marché.

Il a également averti que d’autres groupes terroristes tels que l’Etat islamique pourraient chercher à s’installer et à créer leurs propres camps de recrutement et d’entraînement, affirmant que « cela pourrait devenir un champ de bataille terroriste ».

« Un peu comme les talibans avant de mener les attaques du 11 septembre. Afghan était juste pour planifier des attaques et effectuer des entraînements », a-t-il déclaré.

« Les talibans en tant que groupe sont divers et s’affrontent aux niveaux supérieurs, car ils deviennent de plus en plus fragmentés, plus cela deviendra et d’autres groupes terroristes aiment en profiter.

Et la vie quotidienne du peuple afghan reviendra probablement au règne brutal des groupes militants, certains s’engageant déjà à ramener la nation à des versions strictes de la loi islamique.

Les talibans ont pris le contrôle d’un tiers du pays, la majeure partie de ce territoire au cours des deux dernières semaines, les plaçant à une distance de frappe des grandes villes telles que Hérat et Kaboul, où 95% de l’OTAN étaient auparavant basés.

Un récent rapport du renseignement américain a averti qu’ils pourraient prendre la capitale dans les six mois, les experts craignant que le gouvernement ne soit renversé d’ici la fin de l’année.

Un combattant taliban bat un homme avec un bâton pendant leur règne sur l’Afghanistan dans les années 90 Crédit : AFP

Le groupe terroriste serait déjà en train de lancer de violentes attaques contre Kaboul, une ville bien connue pour son opposition au régime taliban après que 55 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée dans une école en mai dernier.

Les forces afghanes seraient en train de conclure des accords avec les soldats talibans en échange d’une immunité, d’abandonner les points de contrôle et de remettre des armes pour éviter une effusion de sang, une décision qui leur a permis d’agir rapidement.

Un combattant afghan de 25 ans entraîné par les troupes américaines et britanniques a déclaré au Times : « L’Amérique et la Grande-Bretagne sont venues dans notre pays et ont attisé les flammes de la guerre avec les talibans.

« Maintenant, les étrangers s’enfuient sans éteindre le feu, nous laissant seuls dans une lutte à mort. »

Les combats ont épuisé les forces afghanes, voyant les troupes se plaindre d’être en infériorité numérique, sous-payées et fatiguées par 20 ans de combats.

M. Clark, qui a servi dans l’armée britannique pendant neuf ans, a déclaré à The Sun Online qu’il n’était pas surprenant que les forces afghanes se retournent – ​​les commandants locaux devant conclure des accords avec les talibans.

Et bien que ces accords puissent aider à apaiser certaines effusions de sang, cela n’arrêtera pas leur ascension impitoyable – la chute potentielle de Kaboul provoquant un « effet domino ».

« D’ici la fin de l’année, il est fort probable que le gouvernement soit tombé ou qu’il se batte pour survivre », a-t-il déclaré.

Les forces américaines ont entamé un retrait complet d’Afghanistan après 20 ans de guerre depuis le 11 septembre Crédit : AFP

20 ans en Afghanistan – que s’est-il passé ? Les forces américaines ont entamé un retrait complet d’Afghanistan sous les ordres du président américain Joe Biden après avoir passé 20 ans à se battre pour stabiliser la nation déchirée par la guerre. Quelque 456 soldats britanniques et 2 420 Américains – ainsi que des centaines d’autres soldats de la coalition – sont morts pendant la guerre déclenchée par les attentats du 11 septembre. Et les victimes civiles sont estimées à près de 50 000. Nom de code Opération Enduring Freedom, les États-Unis ont mené une invasion au large de l’Afghanistan pour chasser les talibans après qu’Al-Qaïda a fait voler des avions contre le World Trade Center et d’autres bâtiments américains en 2001. La mission était d’évincer les talibans, qui auraient hébergé des terroristes et leur fourniraient un refuge sûr, y compris Oussama ben Laden. Ce qui a suivi a été près de 20 ans de conflit acharné alors que les États-Unis, leurs alliés et les forces de sécurité afghanes ont organisé une campagne acharnée pour tenter de reconstruire le pays et de repousser les talibans. Les talibans avaient dirigé la majeure partie de l’Afghanistan après la guerre civile afghane dans les années 90, déclenchée par le retrait de l’Union soviétique. Les pays occidentaux avaient en fait soutenu les talibans dans les années 80 alors qu’ils menaient une insurrection contre le régime soutenu par les Soviétiques de Mohammad Najibullah. Cependant, après avoir pris le pouvoir en 1996, les talibans ont brutalement gouverné l’Afghanistan et offert un refuge à des tueurs terroristes comme Oussama. Alors que la guerre américaine se déroulait dans les années 2010, Ben Laden a été tué en mai 2011, lors d’un raid des forces spéciales américaines à Abbotabad, au Pakistan. Et depuis lors, il y a eu un lent retrait, les troupes britanniques mettant officiellement fin aux opérations de combat en octobre 2014. En février 2020, un accord de paix a été signé entre les États-Unis et les talibans à Doha, au Qatar, qui a accepté un retrait – celui que le gouvernement afghan a critiqué comme étant fait à « huis clos ». Les forces talibanes ont depuis poursuivi leurs opérations et ont gagné du terrain – et les États-Unis continuent de retirer leurs troupes. La guerre est considérée comme une défaite contre les talibans et une amélioration de la vie du peuple afghan qui vivait autrefois sous une loi islamique stricte et qui a maintenant des élections libres. Cependant, pour certains, il s’agit d’un travail inachevé qui a été mal géré – et cela pourrait simplement, 20 ans plus tard, voir un retour à la domination des talibans comme ils l’ont fait avant le 11 septembre.

Les États-Unis ont gaspillé près de 1 000 milliards de dollars dans la bataille « inutile » de 20 ans pour tenter de repousser le groupe terroriste avant de promettre de se retirer d’ici septembre de cette année.

Le vide sécuritaire pourrait signifier que des pays comme la Chine pourraient intervenir, ayant un intérêt économique dans les mines afghanes de minerais tels que le cobalt, utilisés pour produire des micropuces indispensables.

Les experts décrivent la Chine comme un « partenaire silencieux » car elle chercherait également à protéger sa petite frontière avec l’Afghanistan des terroristes qui menacent sa sécurité nationale.

La Russie pourrait également chercher à exploiter le vide du pouvoir et aurait déjà positionné des mercenaires Wagner dans l’ouest et le nord du pays.

Mais la Turquie pourrait jouer le rôle le plus important et a déjà proposé des troupes pour protéger l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, bien que les talibans aient annoncé qu’ils s’opposeraient à toute troupe étrangère laissée dans le pays après la date de retrait.

La présence turque en Afghanistan pourrait être l’occasion de rétablir les liens avec Washington après des années de différends.

M. Clark a déclaré qu’il pensait que la Chine pourrait intervenir pour assurer sa propre sécurité et ses propres ressources, tandis que la Russie pourrait également chercher à exploiter la situation – tandis que l’Iran pourrait également continuer discrètement à soutenir les talibans.

Le professeur Glees pense cependant que la Russie et la Chine « resteront en dehors » de la zone de guerre – et n’interviendront que si les talibans commencent à les menacer.